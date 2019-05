Minecraft Forum sluit na 9 jaar

Het ooit populaire Minecraft Forum gaat op 16 juni op read-only. Het negen jaar geleden gestarte forum was vooral bij modders erg geliefd. Volgens de beheerder is de Minecraft-gemeenschap veranderd. Vanwege gdpr-eisen waren een derde van de berichten al verwijderd.

De melding over de sluiting komt nog geen week nadat Minecraft zelf zijn tiende verjaardag vierde. Vanaf 16 juni is inloggen op minecraftforum.net niet meer mogelijk en ook kunnen geen nieuwe postings meer aangemaakt worden. Alle bestaande inhoud blijft bestaan en ook links naar berichten blijven dus behouden. Bovendien blijft ook de Minecraft Wiki actief en zijn er geen plannen die te sluiten. In een posting meldt oprichter Sam Ryan dat het om een zakelijke beslissing gaat en dat het forum geld verloor. Kiezen voor read-only was volgens hem het beste omdat de site zo behouden blijft voor de Minecraft-gemeenschap.

In een verdere toelichting meldt hij aan Tweakers dat het forum in zijn hoogtijdagen meer dan honderd miljoen pageviews per maand had maar dat dit nu nog minder dan 10 procent van dat aantal is. Volgens hem is Minecraft veranderd en de manier waarop spelers met het spel omgaan ook. Het forum was vooral populair bij modders: 70 procent van het verkeer gaat naar threads met mod-downloads. Volgens een Reddit-gebruiker zijn veel modders al vertrokken naar CurseForge.

Ryan richtte de site in juni 2009 op en in december 2010 nam Curse het over. Dat bedrijf achter een netwerk van gamesites werd in 2016 overgenomen door Amazons Twitch. Fandom nam in januari van dit jaar het deel van Curse waar Minecraft Forum onder viel op zijn beurt over van Twitch. Onderdeel van die overname was de overdracht van gegevens van gebruikers, die hier op basis van de gdpr, of avg in Nederland, expliciete toestemming voor moesten geven.

Volgens Ryan reageerden veel gebruikers niet op de vereiste opt-in, ook omdat ze de site waarschijnlijk al vele jaren niet bezochten. Als gevolg daarvan werd ongeveer een vijfde van het aantal accounts, oftewel een miljoen accounts, en een derde van alle berichten op de site verwijderd, oftewel iets meer dan tien miljoen postings. Op de communicatie voorafgaand aan die verwijdering kwam veel kritiek, onder andere omdat de notificatie voor toestemming naar verouderde e-mailadressen gestuurd zou zijn.