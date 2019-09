Minecraft krijgt character creator

Minecraft geeft spelers binnenkort de mogelijkheid om hun personage naar eigen smaak aan te passen. De lichaamsvorm, het haar, het gezicht en de kleding zijn in te stellen. Voorheen kon dit alleen met mods.

Het Minecraft-team bespreekt de mogelijkheid uitgebreid in een livestream en een blogpost. Ze stellen dat meer dan 100 instellingen en items gratis beschikbaar zullen zijn en dat er ook een aanbod aan verdere accessoires komt dat betaald zal zijn. Momenteel is de functie beschikbaar in de bèta van Minecraft op de Xbox One, Windows 10 en Android. De functie komt na de bèta ook naar iOS en de Switch.

Met mods of de import skin-functie konden spelers hun avatar al aanpassen aan hun eigen smaak, maar dit moet het makkelijker maken voor de minder technisch onderlegde spelers. Mojang tekent in de blogpost aan dat de importfunctie met de komst van de character creator niet zal verdwijnen.

Minecraft is al ongeveer tien jaar beschikbaar, maar heeft ondanks zijn ouderdom nog steeds een grote schare aan spelers. Eerder deze maand bleek dat 112 miljoen gamers iedere maand de game opstarten. Dat is vermoedelijk niet alleen te danken aan de keuzevrijheid die de game biedt, maar ook het feit dat het op praktisch alle platformen speelbaar is. Microsoft nam Minecraft-studio Mojang in 2014 over voor bijna twee miljard euro.