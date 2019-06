Minecraft Dungeons is uitgesteld tot de lente van 2020

Microsoft heeft tijdens de E3 aangekondigd dat Minecraft Dungeons in de lente van 2020 verschijnt. Vorig jaar claimden Mojang en Microsoft nog dat het spel in 2019 zou verschijnen maar Minecraft Dungeons is dus uitgesteld.

Naast de bekendmaking van de introductieperiode van Minecraft Dungeons in de lente van 2020 publiceert Microsoft een gameplaytrailer van het spel. Minecraft Dungeons is een topdown-dungeoncrawler voor vier spelers die lokaal of online in co-op kunnen spelen.

Het spel bevat daarnaast 'hack & slash'-elementen, zo valt op te maken uit de video. Spelers moeten zich door kerkers, bossen en ondergrondse werelden met lava begeven en daarbij tegenstanders verslaan en schatten verzamelen. Het spel verschijnt voor Windows, Xbox, Nintendo Switch en de PlayStation 4.