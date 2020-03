Mojang stelt Minecraft Dungeons uit tot 26 mei

Minecraft Dungeons komt op 26 mei uit. Dat is ongeveer een maand later dan gepland. Het uitstel heeft te maken met de coronapandemie, zegt ontwikkelaar Mojang. De topdown-dungeoncrawler komt naar de pc, Xbox One, Nintendo Switch en PlayStation 4.

Mojang zegt de gezondheid en veiligheid van de ontwikkelaars voorop te stellen en hen de kans te willen geven om 'de best mogelijke ervaring' af te leveren. Eerder had de ontwikkelaar aangekondigd dat het spel in april zou uitkomen, zonder een datum te noemen.

Minecraft Dungeons is een dungeoncrawler met hack 'n slash-elementen voor vier spelers. De game kan lokaal en online samen worden gespeeld. Het spel kost twintig euro en er komt een Hero-uitvoering met season pass voor dertig euro. De spin-off van Minecraft werd in 2018 aangekondigd.