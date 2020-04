Minecraft krijgt op 16 april bèta met raytracingondersteuning

Op 16 april kunnen deelnemers aan het Xbox Insider-programma een bèta van Minecraft spelen die volledig met raytracing wordt gerenderd. Nvidia levert feature packs en tutorials om zelf aan de slag te kunnen.

De open bèta van Minecraft die vanaf 16 april speelbaar is, wordt volledig via pathtracing gerenderd. Pathtracing valt onder de raytracingparaplu en maakt het mogelijk realistischer werelden te renderen in Minecraft. Zo krijgen objecten meer materiaaleigenschappen en worden reflecties van onder meer metalen, water en glas realistisch weergegeven.

De nieuwe Minecraft-versie leunt op drie pilaren: pathtracing, een techniek die physically based rendering genoemd wordt, en dlss 2.0 om de prestaties op een acceptabel niveau te houden. Om pbr mogelijk te maken, worden de attributen van een blok in Minecraft uitgebreid van twee naar zes eigenschappen. Naast de standaardaanwezige kleur- en transparantie-eigenschappen zijn er nu ook eigenschappen voor metaal, reflectie, hoogte en ruwheid. Zo kan bijvoorbeeld een blok goud een gouden gloed op de omgeving geven. In theorie zijn een oneindig aantal bounces van een ray mogelijk, maar om het behapbaar te houden voor de videokaart zijn die beperkt tot acht bounces per ray. Desondanks moet dlss 2.0 helpen om de op relatief lage resolutie gerenderde beelden te upscalen naar hogere resoluties.

De speciale versie van Minecraft komt vooralsnog alleen naar de bedrock-versie van Minecraft: de Java-versie krijgt geen raytracingondersteuning. Wel komt een tool en tutorial beschikbaar om werelden van de Java-versie te importeren naar de bedrock-versie. Ook komen diverse demo-werelden en feature packs beschikbaar om zelf aan de slag te kunnen. Naast de bèta van Minecraft heb je daar uiteraard een RTX-videokaart van Nvidia voor nodig; een GTX-kaart die RTX ondersteunt is niet snel genoeg.