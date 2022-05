Fans vinden seed van Minecraft-startscherm

Met de hulp van een distributed-computingnetwerk voor Minecraft-onderzoek hebben fans van het bekende Microsoft-spel de zogeheten seed gevonden van de wereld die in het startscherm is te zien.

Alle werelden in Minecraft worden procedureel gegenereerd met een seedgetal als basis voor de eigenschappen van die wereld. Als je een spel start, krijg je dus een unieke wereld, die een ander alleen kan ervaren als dat spel met hetzelfde seedgetal wordt gestart. Aangezien die seeds werken met getallen van negentien cijfers, is de kans dat je dezelfde wereld twee keer ziet of per toeval op een identieke wereld stuit, astronomisch klein. Zo is ook het lukraak of brute-force zoeken naar de parameters van de wereld die in het startscherm van Minecraft is te zien, onbegonnen werk: reden voor fans om slimme trucs in te zetten voor hun zoektocht.

Zo werd eerst een deel van de puzzel opgelost door te kijken naar de wolken van het startschermpanorama. Vervolgens kwam een distributed-computingnetwerk, Minecraft@Home, eraan te pas om verder naar de seed te zoeken. Dat was mogelijk doordat op dit Boinc-netwerk al een zoektocht gaande was naar de seed van de wereld die in het icoon van pack.png van Minecraft is te zien. De methode om daarnaar te zoeken werd ook gebruikt om naar de panoramaseed te zoeken.

Het kostte slechts één dag, maar wel het equivalent van 93 dagen rekenen met 54,5 exaflops om de seed van het startscherm te vinden. Sterker nog, er werden twee seeds gevonden doordat de random number generator van Java minder unieke getallen oplevert dan het aantal mogelijke seeds. Zo blijven er 'slechts' ongeveer 231 biljoen mogelijkheden over.

Door in Java-client versie beta 1.7.3 van Minecraft de seed 2151901553968352745 of 8091867987493326313 in te vullen en naar de coördinaten X=61.48, Y=75, Z=-68.73 te gaan, kun je het panorama van het beginscherm zelf zien. De zoektocht naar de wereld die in het pack.png-icoon te zien is, gaat onverminderd door, maar alle 200 miljoen Minecraft-kopers kunnen voortaan rondlopen in de wereld waar ze al jaren tegenaan kijken.