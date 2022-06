Riot Games koopt studio die Minecraft-achtige game Hytale maakt

Riot Games, de maker van League of Legends en het nog niet officieel uitgebrachte Valorant, heeft Hypixel Studios overgenomen. Deze onafhankelijke ontwikkelaar werkt aan Hytale, een sandboxspel dat de nodige overeenkomsten met Minecraft zal krijgen.

Hypixel Studios meldt dat het is overgenomen door Riot Games, maar dat zijn onafhankelijke status behouden blijft en dat het op dezelfde manier kan blijven opereren als voorheen. Riot Games wordt het moederbedrijf van Hypixel Studios, wat ook betekent dat het bedrijfje meer financiële mogelijkheden krijgt. Zo betekent de overname dat Hypixel Studios nu zijn eerste fysieke kantoor gaat openen in Londonderry, Noord-Ierland. Dit kantoor gaat dienstdoen als backoffice en biedt plaats aan taken die aan quality assurance zijn gerelateerd. Na de aankondiging van de overname zijn op de website van Hypixel Studios de nodige nieuwe vacatures verschenen. Welke bedrag Riot Games heeft neergeteld voor de overname, is niet bekend.

Riot Games beschrijft de overname als een uitbreiding van een langlopende samenwerking met Hypixel Studios. Verscheidene werknemers van Hypixel Studios werkten eerder bij Riot en de onafhankelijke studio werd in 2018 opgericht na een investering van onder meer de League of Legends-maker. Hypixel Studios is voortgekomen uit een groep Minecraft-modmakers.

Sinds 2015 werken de voormalige modmakers aan Hytale, een spel dat door Riot wordt omschreven als een combinatie van de omvang van een creatieve sandbox met de diepgang van een rpg. Hytale is een project waarbij een Minecraft-server met een mmo-concept moet worden omgebouwd tot rpg. In de game zitten ook minigames en hebben spelers de mogelijkheid om hun eigen wereld te creëren. Hytale moet in 2021 uitkomen en de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de game ligt nog altijd bij Hypixel. De bestaande Hypixel Minecraft-server met custom games blijft gewoon bestaan.