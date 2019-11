Minecraft-achtige sandbox Hytale komt in 2021 uit

De Minecraft-achtige game Hytale komt naar verwachting pas in 2021 uit. De ontwikkelaars van de open wereld-game hebben voor het eerst in maanden een update geplaatst, inclusief een halve minuut aan gameplaybeelden.

De game werd eind vorig jaar aangekondigd, maar tot nu toe was er weinig over bekend. Hytale is een project waarbij een Minecraft-server met een mmo-concept moet worden omgebouwd tot een rpg. De game wordt ontwikkeld door Hypixel, dat onder andere een investering heeft ontvangen van League of Legens-ontwikkelaar Riot Games. Hytale wordt een sandboxgame met verschillende modussen, waaronder een creative-modus. Die heeft een toolkit waarmee spelers eigen scripts en modellen kunnen maken.

De makers zeggen dat het nog tot zeker 2021 duurt voor de game te spelen is. Wanneer in dat jaar dat moet gebeuren zeggen zij niet. In een blogpost schrijven de ontwikkelaars dat de respons op de game overweldigend was. "We waren niet voorbereid op de intense analyse die we hebben gekregen. We zijn op de hoogte van de risico's waar andere langverwachte games in het verleden mee te maken hebben." De ontwikkelaars vervolgen dat zij 'een sterke eerste indruk van de game' willen tonen. De ontwikkelaars verontschuldigen zich voor de radiostilte. De afgelopen maanden werden er geen blogposts meer geplaatst door de studio.

Hypixel zegt dat het verschillende tegenslagen te verduren heeft gekregen in de afgelopen maanden en dat het daardoor meer tijd nodig heeft om de game af te maken. Ook zegt het bedrijf dat het nog maar weinig onderdelen van de game heeft die 'launch ready' zijn. "Op dit moment in het proces zijn veel delen van de game wel ongeveer op dat niveau, maar nog niet helemaal. We wilden nog niet te veel te vroeg laten zien", schrijven de makers. Desondanks heeft de studio een flink aantal nieuwe screenshots online gezet. Ook heeft het bedrijf 36 seconden aan gameplaybeelden uitgebracht.