Riot Games annuleert Minecraft-achtige game Hytale en sluit Hypixel Studios

Riot Games stopt met de ontwikkeling van Hytale en sluit Hypixel Studios, het dochterbedrijf dat verantwoordelijk is voor de Minecraft-achtige sandbox-rpg. Het spel was sinds 2015 in ontwikkeling en is nooit publiekelijk uitgekomen.

De ontwikkelaar schrijft in een blogpost dat het project in de afgelopen jaren te groot en ingewikkeld is geworden om uit te brengen, terwijl het blokkensandboxgenre 'volwassen werd', waardoor de standaard hoger zou zijn geworden. "We hebben geprobeerd om de omvang te verkleinen, de tijdlijn aan te passen en nieuwe manieren te zoeken om door te kunnen blijven ontwikkelen." Volgens Hypixel Studios zou elk van die opties echter de oorspronkelijke visie van de game hebben aangetast. Vermoedelijk worden alle werknemers van de studio ontslagen. Het is niet bekend om hoeveel werknemers het precies gaat.

Hytale werd in 2018 officieel aangekondigd nadat de game al enkele jaren in ontwikkeling was. Het spel werd gemaakt door een team verantwoordelijk voor de populaire Minecraft-server Hypixel. Riot Games, bekend van League of Legends, investeerde toen al in de game en nam Hypixel Studios in 2020 volledig over. Sindsdien liep de ontwikkeling van de game meermaals vertraging op. Er werd nooit een daadwerkelijk speelbare versie van de game uitgebracht.