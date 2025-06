Little Nightmares III komt uit op 10 oktober voor pc en consoles

Little Nightmares III verschijnt op 10 oktober 2025. De game komt uit voor de pc, PlayStation 5 en 4, Xbox Series X, S en One, Nintendo Switch en Switch 2. Er komt ook een Enhanced Edition van de originele game uit met verbeterde graphics en enkele gameplayaanpassingen.

De standaardversie van Little Nightmares III kost 40 euro. Er komt ook een Deluxe Edition uit voor 60 euro, inclusief de Secrets of the Spiral-verhaaluitbreiding en enkele outfits. Daarnaast zijn er twee collectorsedities: de Mirror Edition (90 euro) en Spiral Edition (120 euro). Die bevatten naast de Deluxe-versie van de game enkele fysieke items, waaronder een beeldje.

Naast Little Nightmares III komt er op 10 oktober ook een Enhanced Edition uit van de originele game uit 2017. Deze opgepoetste versie voegt onder meer raytracing en een betere plaatsing van checkpoints toe aan de game. De Enhanced Edition komt automatisch beschikbaar voor spelers met een digitale preorder van Little Nightmares III op de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S.

Little Nightmares III heeft twee speelbare personages: Low en Alone. De puzzelgame is voor het eerst samen te spelen via online co-op. Het is ook mogelijk om het spel solo te spelen met een AI-partner. Low en Alone proberen te ontsnappen uit de Spiral. De personages komen onder andere terecht in een vervallen kermis, The Carnevale. Die plek staat ook centraal in de nieuwste gameplaytrailer.

De horrorpuzzelgame werd in 2023 aangekondigd door Supermassive Games en Bandai Namco. Het spel zou aanvankelijk in 2024 verschijnen, maar werd uitgesteld naar 2025. Een concrete releasedatum werd toen nog niet genoemd. Supermassive is bekend van horrorgames zoals Until Dawn en The Dark Pictures Anthology. De vorige Little Nightmares-game werd ontwikkeld door Tarsier, al werkte Supermassive eerder al aan de Enhanced Edition van Little Nightmares II.