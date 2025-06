Nederland meldt zich aan voor Europese AI-gigafabriek in de buurt van Rotterdam

Nederland heeft zich aangemeld voor een AI-gigafabriek binnen het Europese InvestAI-programma. Daarmee maakt Nederland kans op financiering voor een van de vijf AI-gigabrieken in Europa. De beoogde Nederlandse faciliteit moet uiteindelijk in de buurt van Rotterdam komen.

Het voorstel voor de AI-gigafabriek in Nederland is ingediend door ondernemer Han de Groot, energiemaatschappij Eneco en een groep Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven, meldt De Telegraaf. De definitieve aanvraag volgt uiterlijk in december, waardoor Nederland nog ongeveer een halfjaar heeft om de aanvraag volledig af te ronden.

De Nederlandse AI-gigafabriek moet in de buurt van Rotterdam komen, in Zuid-Holland. De exacte locatie is nog niet bekendgemaakt, omdat er nog gesprekken worden gevoerd met betrokken partijen. De faciliteit moet 'twintig keer' zo groot worden als de dertien kleinere AI-fabrieken die ook in Europa gebouwd worden. Door de Nederlandse AI-gigafabriek in de buurt van windparken op zee te bouwen, moet de belasting voor de rest van het elektriciteitsnet geminimaliseerd worden, zegt De Groot tegen De Telegraaf.

Europese lidstaten en bedrijven kunnen sinds april hun plannen voor een AI-gigafabriek indienen bij de Europese Commissie. Het initiatief maakt deel uit van het Europese AI-plan om 200 miljard euro te investeren in kunstmatige intelligentie. Met de Europese AI-gigafabrieken wil de Commissie de achterstand op de Verenigde Staten en China verkleinen.

Slechts vijf landen krijgen uiteindelijk financiering. Naast Nederland zijn ook onder andere Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk en Tsjechië in de race. Volgens De Groot is de Duitse aanvraag onlangs echter stilgelegd, vanwege meningsverschillen tussen de partijen. De grootste uitdaging voor het Nederlandse voorstel is volgens De Groot momenteel het ontbreken van formele overheidssteun, gezien het kabinet demissionair is.