Rijksoverheid steekt 70 miljoen euro in Groningse AI-fabriek met supercomputer

De Nederlandse Rijksoverheid draagt 70 miljoen euro bij aan de investering voor een AI-fabriek in Groningen. Samen met de regionale bijdrage en nog lopende Europese cofinancieringsaanvraag kan de totale investering 200 miljoen euro bedragen. De inwerkingtreding staat gepland voor 2026.

Volgens de website van de Rijksoverheid is Europa, en dus ook Nederland, te afhankelijk van anderen voor belangrijke innovaties op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het kabinet zet daarom samen met de regio Groningen/Noord-Drenthe en Europese partners in op het opzetten van een Nederlandse AI-fabriek met een supercomputer.

Die zou volgens eerdere berichten in de voormalige tabaksfabriek Niemeijer in Groningen komen te liggen. Groningen kwam naar boven als ideale kandidaat vanwege 'het sterk netwerk van onderwijsinstellingen, innovatieve bedrijven, technische kennis en ruimte'. Het is niet duidelijk wanneer de nodige werken van start gaan. Als de aanvraag volgens planning verloopt, wordt de AI-fabriek in 2026 in gebruik genomen en draait de supercomputer begin 2027 op volle kracht.

Het kabinet draagt 70 miljoen euro bij, de regionale bestuurders dragen vanuit de Economische Agenda van ‘Nij Begun’ nog eens 60 miljoen euro bij. Het kabinet heeft bovendien samen met een consortium van SURF, AIC4NL, TNO en Samenwerking Noord een Europese cofinancieringsaanvraag van 70 miljoen euro ingediend. Daarmee kan de totale investering op 200 miljoen euro uitkomen.

De komende AI-fabriek is bedoeld als krachtige innovatiehub, waar ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen bouwen aan nieuwe technieken en kennis hierover kunnen delen. De Rijksoverheid noemt toepassingen zoals slimme landbouw, betere zorg, energienetwerken, defensie en de maakindustrie.