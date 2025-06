Rechtbankdocument: AI-apparaat Jony Ive is geen wearable of set oortjes

Een rechtbankdocument vermeldt dat het AI-apparaat van het bedrijf io, een samenwerking van OpenAI met Jony Ive, niet onder de categorie wearables of oortjes valt. De rechtszaak gaat over het gebruik van de naam 'io' voor het initiatief van OpenAI en Jony Ive.

De chief hardware officer van io, Tang Tan, verklaart dat het AI-apparaat in een heel andere categorie valt en daarom niet vergelijkbaar is met dat van iyO, een bedrijf dat AI-oortjes ontwikkelt. Volgens de engineer valt het apparaat niet onder de categorie van wearables of oortjes. Bovendien komt het niet binnen een jaar op de markt.

Het bedrijf van Jony Ive en OpenAI heeft wel gedacht aan het maken van oortjes en bestelde daarom allerlei oortjes die op de markt verkrijgbaar zijn. Daaronder was ook een preorder van die van iyO. Vervolgens hebben beide bedrijven ontmoetingen gehad en wilde iyO zichzelf verkopen aan io voor 200 miljoen dollar. Dat is niet gebeurd, waarna iyO een rechtszaak aanspande om de naam. OpenAI heeft na een gerechtelijk bevel alle verwijzingen naar de naam io van de eigen sites gehaald.

OpenAI kondigde een maand geleden aan dat het io, dat door ex-Apple-ontwerper Jony Ive werd opgericht, wil overnemen. Naast Ive werken ook Scott Cannon, Evans Hankey en Tan bij io. Zij werkten allemaal voorheen bij Apple en worden nu ook OpenAI-werknemers, met uitzondering van Ive. OpenAI betrekt Ive wel nauw bij het ontwerp van hardware- en softwareproducten.

OpenAI heeft de originele video offline gehaald vanwege de rechtszaak. Dit is een kopie.