OpenAI haalt verwijzingen naar io-deal offline na gerechtelijk bevel

OpenAI heeft de pagina over de overname van het AI-hardwarebedrijf io Products offline gehaald vanwege een handelsmerkrechtszaak. Op de pagina kondigde OpenAI eerder aan dat het io voor 6,5 miljard dollar overneemt. De deal is volgens Apple-journalist Mark Gurman niet in gevaar.

Op de pagina waar eerst de aankondiging en een promotievideo te vinden waren, staat nu alleen een korte mededeling. "Deze pagina is tijdelijk niet beschikbaar vanwege een gerechtelijk bevel naar aanleiding van een handelsmerkklacht van iyO over ons gebruik van de naam 'io'. We zijn het niet eens met de klacht en bekijken onze opties", schrijft OpenAI.

De deal van OpenAI om io over te nemen ligt nog op schema en is niet ontbonden, verzekert Gurman op X. Het offline halen van de pagina is volgens de journalist van Bloomberg uitsluitend het gevolg van de aangespannen rechtszaak. Daardoor moesten OpenAI en io alle documenten met de naam intrekken.

OpenAI kondigde een maand geleden aan dat het io, dat door ex-Apple-ontwerper Jony Ive werd opgericht, wil overnemen. Naast Ive werken ook Scott Cannon, Evans Hankey en Tang Tan bij io. Zij werkten allemaal voorheen bij Apple en worden nu ook OpenAI-werknemers, met uitzondering van Ive. OpenAI betrekt Ive wel nauw bij het ontwerp van hardware- en softwareproducten.