ChatGPT-gebruikers kunnen beelden genereren via WhatsApp

OpenAI heeft de functie om afbeeldingen te genereren toegevoegd aan zijn WhatsApp-chatbot. Voorheen konden ChatGPT-gebruikers via WhatsApp alleen teksten genereren. De functie is meteen voor iedereen te gebruiken die toegang heeft tot ChatGPT via WhatsApp, zegt het bedrijf.

WhatsApp: plaatjes genereren met ChatGPT

Het aantal afbeeldingen dat ChatGPT-gebruikers via WhatsApp kunnen genereren, is beperkt. Hoeveel afbeeldingen gebruikers precies kunnen maken, maakt het bedrijf niet bekend. Wel kunnen gebruikers meer afbeeldingen genereren als zij hun ChatGPT-account aan de chatbot in WhatsApp koppelen, schrijft het bedrijf op X. Onbeperkt gebruik van de nieuwste versie van Dall-E, Dall-E 3, is voorlopig in ChatGPT alleen nog voor Plus- en Pro-gebruikers beschikbaar.