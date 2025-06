'OpenAI overweegt antitrustzaak tegen Microsoft te starten'

Bestuurders van OpenAI hebben in de afgelopen weken gesproken over het starten van een antitrustzaak tegen Microsoft over hun samenwerking. OpenAI ziet het starten van een rechtszaak volgens The Wall Street Journal als een 'nucleaire optie' in de onderhandelingen met het bedrijf.

Doordat Microsoft een van de grootste aandeelhouders van OpenAI is, moet het bedrijf de omvorming van OpenAI naar een commercieel bedrijf goedkeuren voordat die stap gezet kan worden. Op die manier kan het naar de beurs om meer geld op te halen. Ook wil OpenAI dat Microsoft minder macht heeft over het bedrijf, schrijft The Wall Street Journal.

De onderhandelingen verlopen echter naar verluidt dermate moeizaam dat de bestuurders van OpenAI overwegen Microsoft te beschuldigen van concurrentieverstorend gedrag tijdens hun samenwerking. De eigenaar van ChatGPT zou de contractvoorwaarden door de federale overheid kunnen laten toetsen op schendingen van de antitrustwetgeving en een publieke campagne tegen Microsoft kunnen starten.

OpenAI en Microsoft zijn volgens de Amerikaanse krant onder meer in conflict over de overname van Windsurf door OpenAI. Met Windsurf kunnen gebruikers met AI programmeren. Onder de huidige samenwerking heeft Microsoft naar verluidt toegang tot alle intellectuele eigendommen van OpenAI. Omdat het bedrijf echter ook zijn eigen AI-programmeertool, GitHub Copilot, aanbiedt, zou OpenAI niet willen dat Microsoft toegang krijgt tot de intellectuele eigendommen van Windsurf.