Adobe brengt iOS- en Android-app uit voor genereren afbeeldingen en video's

Adobe heeft een app uitgebracht voor iOS en Android waarmee klanten afbeeldingen en video's kunnen genereren. Dat kan met de eigen modellen van Adobe of modellen van onder meer OpenAI en Google, zo zegt het bedrijf.

De app is per direct beschikbaar, zegt Adobe. Sommige functies zijn alleen beschikbaar via een abonnement of door het gebruik van credits van Adobe. Gegenereerde afbeeldingen en video's komen in Adobe Creative Cloud en zijn dus daarna direct beschikbaar op de desktop via bijvoorbeeld Photoshop en Premiere Pro.

Adobe Firefly kan afbeeldingen en video's genereren met Firefly-modellen, maar ook met OpenAI-modellen, met Google Imagen 3 en 4 en Veo 2 en 3. Vooral die laatste valt op, omdat Google de toegang tot Veo 3 beperkt tot betalende klanten met een Google-abonnement.

Klanten en gebruikers kunnen afbeeldingen maken met tekstprompts, bij video's kan dat met tekstprompts of met een afbeelding. Ook zitten functies als generatief vullen en generatief aanvullen in de app, waarmee gebruikers afbeeldingen kunnen bewerken. De app staat in de Apple App Store en Google Play Store.