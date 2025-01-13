Adobe kondigt AI-tool aan die tot 10.000 afbeeldingen in één keer kan bewerken

Adobe werkt aan een nieuwe Bulk Create-functie voor Firefly. Deze AI-tool kan maximaal 10.000 afbeeldingen tegelijkertijd resizen of hun achtergrond vervangen of verwijderen, zo meldt het bedrijf.

Adobe kondigde verschillende nieuwe AI-functies, waaronder Firefly Bulk Create, aan in een openbaar persbericht. Het bedrijf heeft dat bericht inmiddels echter verwijderd, hoewel websites als The Verge en PetaPixel de aankondiging ondertussen al hadden opgemerkt.

Firefly Bulk Create wordt toegevoegd aan de Firefly-webapp. Met de functie kunnen gebruikers gelijktijdig bewerkingen doorvoeren aan duizenden verschillende afbeeldingen. De functie kan bijvoorbeeld de achtergrond van afbeeldingen automatisch verwijderen. Deze kan vervolgens vervangen worden door een kleur, die wordt gedefinieerd met een hexcode, of door een specifieke achtergrondafbeelding. De eindresultaten kunnen worden opgeslagen als png- of jpeg-bestand. In de toekomst kan de tool ook psd-bestanden exporteren.

De resizefunctie laat gebruikers in één keer de resoluties van hun afbeeldingen wijzigen. Daarvoor kunnen gebruikers een specifieke resolutie instellen, hoewel er ook verschillende presets zijn, bijvoorbeeld voor posts of advertenties op socialemediaplatforms als TikTok en Instagram.

Adobe voegt in de komende weken ook nieuwe api's toe aan Firefly, die ontwikkelaars kunnen gebruiken om video- en printproductie te versnellen. Er komt bijvoorbeeld een 'Dubbing and Lip Sync-api, die lipbewegingen in video's kan vertalen en bewerken met veertien verschillende talen. Er komt ook een nieuwe InDesign-tool die automatisch tekst en afbeeldingen kan formatteren aan de hand van templates. Deze maand verschijnen ook 'digitale avatars' als bèta. Gebruikers kunnen daarmee een digitaal personage ontwerpen met tekstomschrijvingen en spraakopnames. Deze digitale avatar kan vervolgens video's presenteren.

De nieuwe features zullen betaald zijn, maar Adobe noemt daarvoor geen concrete bedragen. Volgens het bedrijf wordt het tarief gebaseerd op 'consumptie'. Vermoedelijk gebruiken ze daarvoor de 'credits' voor generatieve AI die Adobe al gebruikt voor AI-features.

Afbeeldingen: Adobe