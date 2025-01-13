Adobe kondigt AI-tool aan die tot 10.000 afbeeldingen in één keer kan bewerken

Adobe werkt aan een nieuwe Bulk Create-functie voor Firefly. Deze AI-tool kan maximaal 10.000 afbeeldingen tegelijkertijd resizen of hun achtergrond vervangen of verwijderen, zo meldt het bedrijf.

Adobe kondigde verschillende nieuwe AI-functies, waaronder Firefly Bulk Create, aan in een openbaar persbericht. Het bedrijf heeft dat bericht inmiddels echter verwijderd, hoewel websites als The Verge en PetaPixel de aankondiging ondertussen al hadden opgemerkt.

Firefly Bulk Create wordt toegevoegd aan de Firefly-webapp. Met de functie kunnen gebruikers gelijktijdig bewerkingen doorvoeren aan duizenden verschillende afbeeldingen. De functie kan bijvoorbeeld de achtergrond van afbeeldingen automatisch verwijderen. Deze kan vervolgens vervangen worden door een kleur, die wordt gedefinieerd met een hexcode, of door een specifieke achtergrondafbeelding. De eindresultaten kunnen worden opgeslagen als png- of jpeg-bestand. In de toekomst kan de tool ook psd-bestanden exporteren.

De resizefunctie laat gebruikers in één keer de resoluties van hun afbeeldingen wijzigen. Daarvoor kunnen gebruikers een specifieke resolutie instellen, hoewel er ook verschillende presets zijn, bijvoorbeeld voor posts of advertenties op socialemediaplatforms als TikTok en Instagram.

Adobe voegt in de komende weken ook nieuwe api's toe aan Firefly, die ontwikkelaars kunnen gebruiken om video- en printproductie te versnellen. Er komt bijvoorbeeld een 'Dubbing and Lip Sync-api, die lipbewegingen in video's kan vertalen en bewerken met veertien verschillende talen. Er komt ook een nieuwe InDesign-tool die automatisch tekst en afbeeldingen kan formatteren aan de hand van templates. Deze maand verschijnen ook 'digitale avatars' als bèta. Gebruikers kunnen daarmee een digitaal personage ontwerpen met tekstomschrijvingen en spraakopnames. Deze digitale avatar kan vervolgens video's presenteren.

De nieuwe features zullen betaald zijn, maar Adobe noemt daarvoor geen concrete bedragen. Volgens het bedrijf wordt het tarief gebaseerd op 'consumptie'. Vermoedelijk gebruiken ze daarvoor de 'credits' voor generatieve AI die Adobe al gebruikt voor AI-features.

Adobe Firefly Bulk CreateAdobe Firefly Bulk Create

Afbeeldingen: Adobe

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-01-2025 21:17 57

13-01-2025 • 21:17

57

Lees meer

Adobe koopt Topaz Labs en gaat AI-tools daarvan in Creative Cloud-apps stoppen
Adobe koopt Topaz Labs en gaat AI-tools daarvan in Creative Cloud-apps stoppen Nieuws van 26 juni 2026
AI-assistent in Photoshop en Premiere kan repetitieve taken uit handen nemen
AI-assistent in Photoshop en Premiere kan repetitieve taken uit handen nemen Nieuws van 19 juni 2026
Adobe brengt iOS- en Android-app uit voor genereren afbeeldingen en video's
Adobe brengt iOS- en Android-app uit voor genereren afbeeldingen en video's Nieuws van 17 juni 2025
Adobe introduceert gratis camera-app voor betere smartphonefotografie
Adobe introduceert gratis camera-app voor betere smartphonefotografie Nieuws van 15 juni 2025
IOS-gebruikers kunnen Google Translate instellen als standaard vertaalapp
IOS-gebruikers kunnen Google Translate instellen als standaard vertaalapp Nieuws van 20 mei 2025
Adobe werkt aan AI-agents voor Photoshop en Premiere Pro
Adobe werkt aan AI-agents voor Photoshop en Premiere Pro Nieuws van 10 april 2025
Adobe brengt AI-videogenerator uit, laat gebruikers korte 1080p-video's maken
Adobe brengt AI-videogenerator uit, laat gebruikers korte 1080p-video's maken Nieuws van 12 februari 2025
Cloudflare implementeert Adobe's authenticatiesysteem voor afbeeldingen
Cloudflare implementeert Adobe's authenticatiesysteem voor afbeeldingen Nieuws van 4 februari 2025
Nieuw fusievoorstel Perplexity maakt overheid VS mede-eigenaar TikTok
Nieuw fusievoorstel Perplexity maakt overheid VS mede-eigenaar TikTok Nieuws van 27 januari 2025
TikTok hervat dienstverlening in de Verenigde Staten
TikTok hervat dienstverlening in de Verenigde Staten Nieuws van 20 januari 2025
VK investeert miljarden in AI-infrastructuur en supercomputing
VK investeert miljarden in AI-infrastructuur en supercomputing Nieuws van 14 januari 2025
Adobe laat raamweerspiegelingen verwijderen van foto's via nieuwe AI-tool
Adobe laat raamweerspiegelingen verwijderen van foto's via nieuwe AI-tool Nieuws van 13 december 2024
Adobe test videogeneratie met Firefly voor webapp en Premiere Pro
Adobe test videogeneratie met Firefly voor webapp en Premiere Pro Nieuws van 14 oktober 2024
Adobe brengt AI Assistent uit voor Adobe Experience Platform
Adobe brengt AI Assistent uit voor Adobe Experience Platform Nieuws van 6 juni 2024
Adobe brengt dit jaar generatieve-AI-functies naar Premiere Pro
Adobe brengt dit jaar generatieve-AI-functies naar Premiere Pro Nieuws van 15 april 2024
Gerucht: Adobe wil makers per minuut betalen voor video's AI-training
Gerucht: Adobe wil makers per minuut betalen voor video's AI-training Nieuws van 11 april 2024
Bètaversie Adobe Express-app voor Android en iOS bevat AI-tool Firefly
Bètaversie Adobe Express-app voor Android en iOS bevat AI-tool Firefly Nieuws van 8 maart 2024
Nvidia's omzet verdrievoudigt in jaar tijd door AI-chips
Nvidia's omzet verdrievoudigt in jaar tijd door AI-chips Nieuws van 22 november 2023
Adobe brengt versie Express met Firefly-integratie uit
Adobe brengt versie Express met Firefly-integratie uit Nieuws van 16 augustus 2023
Photoshop krijgt tool voor beeldgeneratie met AI
Photoshop krijgt tool voor beeldgeneratie met AI Nieuws van 23 mei 2023
Meer producten en artikelen
Software Adobe Generatieve AI Kunstmatige intelligentie

Reacties (57)

-Moderatie-faq
57
54
19
1
0
27
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
fenrirs 13 januari 2025 21:38
tja, wat moet je hier mee. Juist nu in de snelle digitale wereld zijn de interessante beelden gemaakt met tijd, geduld en inzicht, niet door AI en vervangen van achtergrondjes. AI uit de markting koker
Stukfruit
@fenrirs13 januari 2025 21:50
Het is niet alleen bedoeld voor social media of "interessante beelden". Dit soort zaken zijn vaak ook nodig bij het maken van bijvoorbeeld nette productfoto's, zodat je een net overzicht kan tonen en eenzelfde stijl kan aanhouden.

Daar kom je als eindgebruiker nooit mee in aanraking, behalve tijdens het browsen op je favoriete kledingsite, maar voor de mensen achter zulke sites is het een verademing als het niet meer (semi) met de hand gedaan hoeft te worden.
DJ Henk @Stukfruit14 januari 2025 07:47
Favoriete kledingsite? Alleen goedkope baggerwebsites hebben het probleem dat ze regelmatig tienduizenden afbeeldingen moet bewerken. Want de AI aan het werk zetten is één ding, die afbeeldingen controleren is iets heel anders. Gegarandeerd dat die tool fouten gaat maken.

Dat is dan letterlijk de etalage van je website. Een etalage waar hoogstwaarschijnlijk geen mens de moeite neemt om dingen fatsoenlijk te presenteren. Lijkt me geen verrijking voor de wereld.
Stukfruit
@DJ Henk14 januari 2025 07:49
De gemiddelde fixer die je via Fiverr inhuurt maakt alleen meer fouten, dus de gemiddelde kwaliteit stijgt daardoor waarschijnlijk toch, hoe vreemd dat misschien ook klinkt.
TomPlant0 @DJ Henk14 januari 2025 07:56
Het zal alsnog goedkoper zijn als je alleen de afbeeldingen hoeft te controleren. Die ‘paar’ fouten heb je dan zo hersteld.
Oon @Stukfruit14 januari 2025 08:58
Als je als webwinkeleigenaar je productfoto's hiermee gaat bewerken ben je wel dom bezig.
Het achtegronden verwijderen van Adobe werkt prima op een schone achtergrond, maar nog totaal niet goed genoeg in andere gevallen. Die klakkeloos op je website knallen is vragen om afgesneden hoekjes of overgebleven stukjes achtergrond, en dat is vele malen slordiger dan gewoon je foto in een goedkoop hoekje van wit karton met een softbox erbij maken.
watercoolertje @Oon14 januari 2025 10:58
Als je als webwinkeleigenaar je productfoto's hiermee gaat bewerken ben je wel dom bezig.
Nee hoor scheelt heel veel werk :)
Het achtegronden verwijderen van Adobe werkt prima op een schone achtergrond, maar nog totaal niet goed genoeg in andere gevallen.
Gebruikt dit DIE functie dan? Naar mijn idee niet namelijk..
Die klakkeloos op je website knallen is vragen om afgesneden hoekjes of overgebleven stukjes achtergrond
Dat geldt voor alles wat je klakkeloos doet, dus je punt gaat niet (specifiek) hiervoor op.
en dat is vele malen slordiger dan gewoon je foto in een goedkoop hoekje van wit karton met een softbox erbij maken.
Nou nee ik heb echt veel foto's moeten knippen was echt klotewerk om de foto's toonbaar te maken...
drakiesoft @fenrirs13 januari 2025 21:49
Al het marketing spul is uitgeknipt plakwerk op basis van giswerk en wat onbewezen vage theorieën met wat buzzwords om het interessant te laten klinken. Nu kan iedereen het zelf doen. Wordt er niet beter van, maar goed is het toch nooit geweest op enkele uitzonderingen na dan.
johanneslol @fenrirs13 januari 2025 22:03
Ik denk dat zit voornamelijk bedoeld is voor dingen als greenscreen removal. Dat kan behoorlijk wat tijd schelen.
watercoolertje @johanneslol14 januari 2025 11:01
Je ziet de voorbeelden toch ook in het artikel? Daar is in ieder geval geen greenscreen gebruikt, en als het daar (specifiek) voor is, waarom zouden ze dat dan niet kenbaar(der) maken?

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 14 januari 2025 11:02]

Gamebuster @johanneslol14 januari 2025 13:19
voor fotografie gebruik je geen green screen.
Tristan @fenrirs14 januari 2025 07:42
Ik heb de grote merken als CocaCola en Adidas in hun recente marketing materiaal volop AI zien gebruiken, tot op het punt waarbij zelfs “CocaCola” niet goed gespeld was. AI gaan we niet meer weg kunnen denken. Wen er maar aan.
fenrirs @Tristan14 januari 2025 09:21
Voor commerciële bulk fotografie lijkt mij dit soort toepassingen prima en volkomen logisch.

Veel fotografen zijn echter ook huiverig voor de push naar cloud en eventueel gebruik van beeld materiaal door Adobe.

Door de min of meer rolling release strategie wordt het steeds lastiger hierin individuele keuzes per project te kunnen maken die dan ook gerespecteerd worden in de toekomst.

Overigens: ik gebruik AI dagelijks in mijn werk, biologie werkveld

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 14 januari 2025 09:56]

Metalfreak @Tristan14 januari 2025 16:25
En dat is ook gedaan zodat je product weer in de kijker staat. Dat jij het nu aanhaalt bewijst maar weer dat het een succesvolle strategie is geweest.

Ze hadden prima Coca-Cola perfect kunnen spellen of in de nabewerking kunnen fixen, maar ik ben ervan overtuigd dat ze dit bewust erin hebben laten staan.
lenwar
@fenrirs14 januari 2025 10:14
Ik kan het me wel voorstellen wat je er mee moet.

Je hebt een fabriek en laat allemaal (interne) stockfoto's maken. Die moeten voor sfeerbeelden voor je intranet/drukwerk een groene/blauwe/rode waas krijgen. Of juist allemaal naar sepia/zwart-wit.
Of je moet van al die foto's 10 verschillende formaten hebben (16:9, vierkant, 20:3, skyscrapers, enz.).

Nu doe je dat op een workstation en die een bulkopdracht laten doen. Straks kun je dat waarschijnlijk efficienter met dit mechanisme en dan nog op een slimme manier ook. (dus dat hij automatisch het onderwerp selecteert om uit te snijden).

Dit is dus niet bedoeld om een individuele al mooie foto perfect(er) te krijgen. Dit is juist voor bulkverwerking. :)

10.000 tegelijk is waarschijnlijk zware overkill voor wat er ooit redelijkerwijs nodig gaat zijn voor één gebruiker/bedrijf, maar het toont wel aan dat er een goede capaciteit beschikbaar is.
Get!em
13 januari 2025 21:38
Makelaars kunnen weer vlotter werken. De hele fotoserie nu nog sneller met zonnige luchten…

Maar goed, lokaal werken in o.a. Lightroom lijkt wel steeds trager te worden. Adobe richt zich meer en meer op cloud-only tools en bewerkingen, incl de opslag van jouw foto’s in RAW, zodat je nog meer aan hen gebonden bent en daar nog extra voor moet afrekenen voor de extra opslag GB’s.
En dan moet je er nog maar op vertrouwen dat hun backup goed genoeg is, anders moet je de foto’s na bewerken ook nog weer in full raw terug downloaden naar je eigen disks. Want de AI functies passen o.a. de raw aan naar DNG (denoise bijv).

[Reactie gewijzigd door Get!em op 13 januari 2025 21:39]

RAMillu @Get!em13 januari 2025 22:11
Ik vind de online versie van light room persoonlijke ook een hoop problemen hebben en gebruik voornamelijk classic maar ik denk dat zelfs adobe zelf niet verwacht dat je je lokale raw bestanden weg gooit na ze te uploaden naar adobe cloud.
cobalt60 14 januari 2025 06:59
Ik werk zelf in de grafische industrie en zie wel (beperkte) mogelijkheden. Echter moet het bronmateriaal dusdanig geproduceerd zijn dat randen duidelijk te definiëren zijn. Ja de algoritmes worden steeds beter maar ik blijf er bij dat hoogwaardig beeldmateriaal, met name high-res toch echt handwerk blijft, en gelukkig maar.
joker1977 @cobalt6014 januari 2025 09:25
Ik vrees dat je héél snel ongelijk gaat krijgen voor 95% van het werk. Als de afweging is dat je 95% van het werk gedaan kunt krijgen met AI tegen 10% van de kosten van handwerk dan ben je al snel de bulk van je werk kwijt.

En de rest moet dan kiezen.. óf heel veel geld betalen voor de professional zoals jij, of accepteren dat ze genoegen nemen met 95% kwaliteit. Tja..

AI gaat echt een paradigma-verandering betekenen in de maatschappij, mogelijkerwijs net zoiets als bij de introductie van de industrialisatie.
cobalt60 @joker197714 januari 2025 13:13
95% kwaliteit, wat is dat? Witte randen rond iemands haar? Stukken weggeknipt uit een product waar randen niet duidelijk definieerbaar waren voor het algoritme? Als een klant genoegen neemt met dat soort werk, dan is het in eerste instantie al niet mijn klant. Want ik lever geen half werk. Wat ik zeg, de tools worden beter, en zullen nog beter worden. Maar op dit moment is het voor mij nog gewoon een gimmick.

En dan hebben we het nog maar over vrijstaand maken van objecten en vervangen van achtergronden, niet eens over aanpassen van licht/schaduw/reflecties en evt color cast. Allemaal zaken waar AI nog een forse stap heeft te maken. Maar ik maak me ook geen illusies en kan het heel ver komen in de toekomst.
drakiesoft 13 januari 2025 21:22
"denkt aan de tijd die je destijds kwijt was om achtergronden met de hand te verwijderen/vervangen en je was blij dat je een foto gedaan had"
Creadion @drakiesoft14 januari 2025 07:14
Hah, en dat is nog niet eens zo lang geleden. Wat een werk was dat idd..
Verwijderd 13 januari 2025 21:25
Moet je dan eerst al je beelden naar de Adobe Cloud uploaden? Lijkt mij anders er bijzonder als je 10k beelden tegelijkertijd kan bewerken met wat je zelf onder de motorkap hebt.

Mijn i9 12900k met 3090ti, waarbij het bron materiaal op NVMe disk A staat en het doel materiaal op NVMe disk B (beide pcie4) doet er al een aantal minuten over om 300 raw beelden (45MP) te exporteren naar een 2160p op 16:9 verhouding.
rickvdvulkaan 13 januari 2025 23:31
Ik hoor hier niemand in creatieve toepassingen denken. Ik kan me voorstellen dat je dit ook bij image sequences kan toepassen, om je greenscreen mee te vervangen met video's. Als het goed werkt, ben je ook meteen van de groene spill af.
_Pussycat_ 14 januari 2025 02:11
De functie kan bijvoorbeeld de achtergrond van afbeeldingen verwijderen automatisch.
🙄
"Can it really remove the backgrounds automatically", zou ik me dan afvragen.
Jeroen hofman 13 januari 2025 22:34
Nog even en de bron data, datum van een foto of video kan je manipuleren
Dus 2022 wordt ? 2018 Gevaarlijk vindt ik al deze AI tools worden.
Voorwaar ik zeg ,,, Straks verdwijnt ook de gehele geschiedenis die achter ons ligt
De nieuwe wereld, kunnen hier nog niet eens de nood nodige problemen oplossen.
in plaats van dit soort onzinnige Ai producten maar nu kunnen we straks de mooiste fotos zien met zonnige stranden, veel zon en mooie blauwe lucht.
YGDRASSIL @Jeroen hofman13 januari 2025 22:59
Rond 2010 werden door 'grafisch designers' al alle fotos in vakantiefolders opgepept met mooiere blauwe luchten. Je wordt al jaren genept. Er veranderd niet veel, het wordt alleen makkelijker om het te doen.
Jeroen hofman @YGDRASSIL14 januari 2025 08:34
Helemaal met je eens, Heb zelf een doka gehad, camera met kleuren filters en de truckjes bij het bewerken van foto materiaal.
Gelomidor1 @Jeroen hofman14 januari 2025 06:56
Gister vroeg ik copilot om een excel met 1200 regels aan te passen door bepaalde termen weg te halen en dubbele dingen weg te halen Enzo. En er kwam een mooi nieuw excelletje uit, dit scheelde mij enorm veel tijd. En dat word dit ook voor foto en video grafie. Dat je t onzinnig noemt is vooral beperkte kennis vanuit jou, beter verdiep je je erin voordat je nutteloze dingen zegt die niet klopt
Jeroen hofman @Gelomidor114 januari 2025 08:31
Kan je zelf straks nog je Excel met ?1200 regels aanpassen zonder AI
Blijkbaar geef je hier zelf al aan dat je enorm veel tijd scheelt
Daarom Gevaarlijk vindt ik al deze AI tools worden.
Straks is alles kant en klaar en heeft ieder een 10 dankzij AI
Veel haken en ogen aan dat hele AI
YGDRASSIL @Jeroen hofman14 januari 2025 17:51
Toen de rekenmachine kwam werd er ook gezegd dat als gevolg daarvan iedereen niet meer zou kunnen rekenen. Valt wel mee volgens mij.
Creadion @Jeroen hofman14 januari 2025 07:23
Ik snap je punt, maar de (EXIF) data van foto's kunnen we al jaren lang aanpassen en ik vind het ook altijd maar de vraag hoe correct onze beeld bij de huidige geschiedenis is.

Dat gezegd hebbende hebben we ook prachtige technologie zoals de blockchain waarbij we in principe onaanpasbare geschiedenis kunnen vastleggen, al moet die data die hierin geschoten wordt uiteraard wel correct zijn.

Wat kunnen we doen om geschiedenis wel correct op te slaan en de nood nodige problemen op te lossen?
blackSP 13 januari 2025 22:09
Wat moet je ermee? Nou, met 1 handeling kun je extra broeikasgassen creëren en meehelpen de kou te verdrijven. Hoe gaaf is dat!
watercoolertje @blackSP14 januari 2025 11:05
Nou, met 1 handeling kun je extra broeikasgassen creëren en meehelpen de kou te verdrijven.
Dat heb je zojuist met jouw reactie ook gewoon gedaan! Of dacht je dat Tweakers geen energie verbruikt of het device wat jij hebt gebruikt of jij zelf?

Ik vraag me af of dit soort AI veel meer energie verbruikt dan dat een aanta) werknemers dat handmatig moeten doen. Van (AI) chatbots weten we dat het verbruik hoog is, maar dit is wel wat anders dan een chatbot...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 14 januari 2025 11:06]

blackSP @watercoolertje14 januari 2025 20:19
Ik neem aan dat je de intentie van m'n opmerking begrijpt.
Risce 13 januari 2025 22:51
De meeste nuttige bulk bewerking kunnen met gratis tools zoals Irfanview. Achtergrondjes vervangen wordt lastig misschien, maar je draait het gewoon lokaal.

Ik zie niet direct toepassingen.
Frame164 @Risce14 januari 2025 03:00
Ben jij professioneel beeldbewerker/verwerker?
Risce @Frame16414 januari 2025 08:53
Ik werk er elke dag mee.
carpcatcher @Risce14 januari 2025 11:14
ik ben echt naar de website gegaan, ik heb 10 jaar geleden infanview gebruik als commandline tool om foto's te verkleinen / hernoemen.
ik dacht ik moet nu echt zien wat deze post te maken heeft met Irfanview.. site bekeken en het is nog steeds dezelfde tool als 20 jaar geleden....

misschien toch eens verder verdiepen in https://www.adobe.com/nl/products/firefly.html ;)
fenrirs @carpcatcher14 januari 2025 12:04
of gewoon accepteren dat er 20 jaar geleden al goede tools bestonden, lang voordat Adobe heerste. ImageMagick b.v. stamt uit 1990 ofzo. Waarschijnlijk was er al eerder spul voor de Amiga

Ik herinner mij nog een CorelDraw uit 1995, dat echt niet zoveel onder deed voor de basis van Adobe Illustrator (wilde eers AI neerzetten, maar dat is te verwarrend.). Ik heb er min hele thesis illustraties mee gemaakt. (nu doe ik dat werk in inkscape overigens).

oude software betekent niet dat het slecht is. Zo gebruiken we in ons onderzoek een tool uit 2008, die features kan voorspellen op een dataset. Run tijd op moderne hardware, 30sec. / cpu-core /set. Met 100k datasets nog steeds een lange tijd, maar kan gelukkig parallel.
Een 'moderne' AI variant met 17 jaar meer en nieuwere referentie data presteert slechts een fractie beter, soms ook slechter en heeft een runtijd van 30min op een A100.
Lijkt mij duidelijk welke tool je moet gebruiken.

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 14 januari 2025 12:09]

Risce @carpcatcher14 januari 2025 14:47
Dit gaat over bulk bewerking. Niemand maakt hier een 1 op 1 vergelijking met de capaciteiten van Firefly. Dit artikel gaat over een functionaliteit waarvan je je kunt afvragen of het echt nieuw is en of het iets toevoegt. Daar gaat dit over.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.