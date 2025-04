Gerucht: Adobe wil makers per minuut betalen voor video's AI-training

Adobe zou videomakers tussen 2,62 en 7,25 dollar per minuut bieden om video's in handen te krijgen voor de training van een AI-model. Door te betalen weet het bedrijf zeker dat het voor de training alleen beelden gebruikt die daarvoor gebruikt mogen worden.

Videomakers krijgen tot 120 dollar voor het ter beschikking stellen van beeldmateriaal van dagelijkse situaties, meldt Bloomberg. De data is nodig om een AI-model te trainen voor het genereren van video. Adobe bevestigde al eerder te werken aan zo'n functie. Het heeft al langer Firefly, een functie in onder meer Photoshop voor het genereren van beelden.

Adobe leunt op zijn collectie van stockbeelden die het rechtenvrij kan gebruiken voor training. Omdat het niet genoeg videomateriaal heeft voor een goede training, probeert het nu bij videomakers beelden in te kopen. Er zijn voldoende beelden nodig om geloofwaardige AI-beelden te genereren. Het gaat onder meer om beelden van mensen die lopen of emoties tonen als boosheid of angst.

Het bedrijf wil de informatie niet bevestigen. Er is sinds enkele maanden een trend gaande van bedrijven die licenties afsluiten en betalen voor het gebruiken van materiaal als trainingsdata voor AI-modellen. Dat was eerst anders; toen besloten bedrijven internet te scrapen en al het materiaal te pakken dat ze konden downloaden, maar die praktijk is juridisch discutabel.