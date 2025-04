Eerste telefoon met krachtigste Google AI-model Gemini Ultra is van OnePlus

De eerste telefoons die gebruikmaken van Googles krachtigste AI-model Gemini Ultra, zullen van OPPO en OnePlus zijn, zo hebben de fabrikanten bekendgemaakt. Samsung gebruikt Gemini Pro op de Galaxy S24; Google heeft zelf Gemini Nano op de Pixel 8.

De AI-functies komen boven op de functies van de eigen AndesGPT van OPPO en OnePlus, zeggen beide fabrikanten. Exacte functies noemen ze nog niet, maar het zou onder meer gaan om het kunnen genereren van posts voor sociale media.

Google zei ook al dat OnePlus en OPPO gebruikmaken van Cloud AI-diensten en het ligt voor de hand dat Gemini Ultra niet lokaal kan draaien op de telefoons. De socs van zelfs de duurste telefoons zijn daar niet krachtig genoeg voor. Het gaat dus vermoedelijk om functies die een internetverbinding vereisen.

Google heeft Gemini in drie versies: Nano, Pro en Ultra. Veel AI-functies op telefoons vereisen een internetverbinding, schreef Tweakers eerder al. Wanneer OPPO en OnePlus de AI-functies integreren, is nog niet bekend. Wel gebeurt het nog dit jaar. De eerste telefoons zijn vermoedelijk de recentste high-end modellen, zoals de OnePlus 12 en OPPO Find X7 Ultra. Die laatste is nog niet in de Benelux uitgekomen.