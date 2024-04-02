Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-04-2024 06:00 88

Google als AI op iPhone?

Een deal die grote gevolgen zal hebben

02-04-2024 • 06:00

88

geminiphone

Het is januari 2003. Het is de tijd dat Internet Explorer het vlaggenschip was van de browsermarkt. Firefox was bijna in zicht, Chrome was nog ver over de horizon en Apple kwam voor het eerst met een eigen browser: Safari, met het kenmerkende icoon van een kompas. Safari bevatte een zoekveld waarmee je rechtstreeks kon zoeken via Google. Het was het begin van een van de meest complexe samenwerkingen in de techsector: die tussen Apple en Google.

Er zijn een paar redenen waarom de relatie tussen Apple en Google zo complex is. Ten eerste zijn het concurrenten op diverse gebieden. Apple maakt iPhones, Google maakt Pixels. Apple maakt iOS, Google maakt Android. Apple maakt MacBooks, Google maakt Chromebooks mogelijk. Simpel zat zou je denken: twee concurrenten die met elkaar de strijd aangaan. Maar zo eenvoudig is het niet, want de bedrijven hebben elkaar ook nodig. Om terug te gaan naar 2003: Safari heeft een zoekveld en Apple wil voor de beste gebruikservaring de beste zoekmachine. Dat is op dat moment Google, ook al is het nog lang niet het monopolie dat de zoekmachine in de jaren erna zou krijgen.

Later wordt dat niet anders, want Apple wil een telefoon op de markt brengen. Het bedrijf is goed in telefoons bouwen en kan een prima besturingssysteem op de markt brengen, maar wat draait er op die software? Apple heeft geen online diensten en gaat in gesprek met zijn partner Google. Die samenwerking overleefde alle stormen tot nu toe en bestaat in een vorm dus nog steeds.

Safari screenshot
Safari-screenshot

De Google-Apple-deal rond de iPhone

De iPhone was in 2007 niet de smartphone zoals we die nu kennen. Sterker nog: veel tweakers beschouwden het destijds niet als een smartphone, omdat Apple het niet mogelijk had gemaakt om apps van derden op de telefoon te draaien. Gebruikers moesten het doen met de applicaties die erop stonden. Maar wat stond er dan op?

Apple iPhoneOp die eerste iPhone stond best wat van Google. Zo was er uiteraard Safari met Google als standaardzoekmachine. Er was het programma Kaarten, wat een app was rond Google Maps. En er was een YouTube-app. Die had weliswaar niet het logo van YouTube als icoon, maar was écht een YouTube-client voor iPhone. Fun fact: Google moest YouTube-video's transcoderen, omdat YouTube toen nog draaide op Adobe Flash, maar Steve Jobs wilde per se niet dat Flash zou draaien op de Apple-smartphone.

Apple levert de hardware en het besturingssysteem, terwijl Google de diensten levert en geld verdient met advertenties rond die diensten. Dat zouden ze in de zakenwereld een win-win noemen, maar Google wilde een grotere rol op de mobiele markt dan alleen diensten leveren voor de dure iPhone.

Daarvoor had het in 2005 al een bedrijf overgenomen dat oorspronkelijk werkte aan een besturingssysteem voor camera's: Android. Dat leidde tot de release van een eerste telefoon in 2008, samen met de release van Android 1.0.

Android 1.0 - T-Mobile G1

Dat Google een ander bedrijf is dan Apple of zelfs dan andere makers van mobiele besturingssystemen, bleek toen. Google richtte de Open Handset Alliance op om samen met andere bedrijven aan Android te werken. Bovendien kon elke fabrikant telefoons met Android uitbrengen zonder Google ook maar een cent te betalen. Dat was in schril contrast met besturingssystemen als Symbian of Windows Mobile, waarbij de makers geld vroegen om het te installeren.

Google wilde uiteraard dat iedere Android-telefoon Google-diensten zou meekrijgen: een Google-zoekmachine, Gmail, Google Maps en meer. Het verdienmodel zit in advertenties in die diensten. Het is precies hoe het is gelopen; als je geen iPhone koopt, is de kans tegen 100 procent dat je een telefoon koopt met Google-diensten erop.

Uit die strategie blijkt al een verschil in waarden tussen Apple en Google en een van de redenen waarom ze botsen. Google is uiteindelijk een dienstenbedrijf dat geld verdient aan advertenties; als het hardware moet verkopen om die diensten aan de man te brengen, dan doet het dat, maar het primaire verdienmodel blijft advertenties. Apple verdient daarentegen geld met de verkoop van hardware en, in de afgelopen jaren, abonnementen.

Apple maakte eigen Maps, maar geen eigen zoekmachine

En botsen deden ze in de loop van de jaren. Apple was verrast door de G1 en gooide wat de samenwerking met Google betreft een beetje het roer om. Naar verluidt was wijlen Apple-topman Steve Jobs des duivels toen hij hoorde van de eerste Android-telefoon en probeerde hij de introductie van multitouch op Android-telefoons tegen te houden. Het ging, zo zei Jobs, om een 'nucleaire oorlog' tegen Google en Android. Dat uitte zich later in een jarenlang juridisch gevecht tegen Samsung om zijn Galaxy-telefoons.

In de tussentijd probeerde Apple zijn iPhone te 'ontgoogelen'. Dat lukte grotendeels. De YouTube-app die al voorgeïnstalleerd was, verdween. De YouTube-app kwam gewoon in de App Store tussen alle andere apps. Een echt alternatief kwam er niet.

Voor Kaarten ontwikkelde Apple een eigen backend, die kwam in iOS 6 in 2012. Het was duidelijk een compromis, want de backend van Apple was lang niet zo goed als Google Maps, zo bleek al snel. Veel points of interest ontbraken, veel functies waren er niet en de zoekresultaten schoten vaak tekort. Het werd in de loop van de jaren erna beter, maar dat Apple genoegen nam met een inferieure backend in plaats van de beste gebruikservaring te bieden door het contract met Google te verlengen, zegt veel. Maar hoewel Apple de koers had verlegd, was Google niet verdwenen uit de iPhone.

Wie Safari opende, kreeg nog steeds Google als standaardzoekmachine. Maar waarom was dat het geval? Het antwoord daarop liet zich al snel raden. Analisten hadden dat al jaren juist ingeschat voor de bevestiging kwam tijdens een rechtszaak afgelopen jaar. Het heeft alles te maken met geld.

Microsoft wilde ook wel, maar kwam er niet tussen

De standaard zijn in een besturingssysteem is veel waard. Het is de reden dat bedrijven de keuzeschermen die de EU bij sommige soorten software afdwingt, zo vervelend vinden. Maar zelfs met keuzeschermen zijn gewoonten lastig te veranderen. Mensen gebruiken, in overgrote meerderheid, wat de telefoon als standaard voor hen instelt.

Google standaardzoekmachine op iOS, 2024
Google standaardzoekmachine op iOS, 2024

En dat is wat waard, want hoewel de iPhone geen marktleider is, is iOS een groot platform. Bij een deal in 2021 betaalde Google 18 miljard dollar aan Apple om de standaardzoekmachine te blijven op iOS. Elk groot getal lijkt haast even groot, dus om het even in perspectief te stellen: dat is zelfs voor Apple veel geld. Het totale netto-inkomen in het boekjaar 2023 was voor Apple ongeveer 99,8 miljard dollar. Deze deal alleen draagt dus 18 procent bij aan Apples jaarlijkse winst.

Hoeveel de deal voor Google waard is, is niet in te schatten. Die inkomsten zitten in de directe advertenties bij zoekopdrachten van iPhone-gebruikers en in de data uit die zoekopdrachten. De beste zoekmachine is immers de zoekmachine die de beste resultaten kan genereren. Hoe meer zoekopdrachten mensen doen, hoe beter je weet wat mensen zoeken en hoe beter een zoekmachine kan zijn. Als je nagaat dat Google de deal niet zou sluiten als die enorm verliesgevend zou zijn, is die totale waarde dus minimaal 18 miljard per jaar. De omzet van Google-moederbedrijf Alphabet was in boekjaar 2023 ongeveer 307 miljard dollar, met een netto-inkomen van rond de 60 miljard dollar. In andere woorden: Google geeft vrijwillig een bedrag op ter waarde van een derde van de winst van het moederconcern in een jaar.

Het is dan ook logisch dat Microsoft hier tussen wil komen. Bing is al de standaardzoekmachine op Windows en een groot deel van het marktaandeel van de zoekmachine komt daar vandaan. De geruchten dat Bing de standaardzoekmachine op iPhones zou worden, gaan daarom al lang. Maar tot nu toe valt Bing tussen wal en schip. Er staat wel standaard een snelkoppeling naar Bing in Safari, maar zoeken doet de browser nog altijd via Google.

Microsoft Bing

Tijdens een rechtszaak vorig jaar zei Microsoft-directeur Satya Nadella dat Microsoft meerdere pogingen had gedaan om de standaardzoekmachine op iOS te worden. Hij zou 15 miljard dollar per jaar willen verliezen op de deal en daar bovenop akkoord gaan om het merk Bing te verbergen voor gebruikers en advertentie-inkomsten in zijn geheel naar Apple over te maken. De data van de zoekopdrachten alleen al zou Bing zo kunnen verbeteren dat het op lange termijn de moeite waard zou zijn om 'ja' te zeggen tegen die deal. Maar die deal kwam er niet.

Google was intussen vooral bang dat Apple een eigen zoekmachine wilde maken. Die geruchten gingen ook al heel lang en iOS heeft al jaren een 'soort van zoekmachine': Spotlight. Daarmee zoek je in apps, contacten of op het web. Die webresultaten leiden anno 2024 nog steeds naar Safari en naar de standaardzoekmachine.

Het nieuwe strijdveld: grote AI-modellen

De overeenkomsten tussen zoekmachines van vijftien tot twintig jaar geleden en AI-toepassingen nu liggen voor de hand. Het idee dat chatinterfaces op basis van grote taalmodellen op zijn minst een deel van de taak van zoekmachines overnemen, zit diep in de techindustrie. En wees eerlijk: als je iets wilde weten, heb jij wel eens een chatbot als ChatGPT of Gemini gevraagd om antwoord?

ChatGPT obv GPT4: kun je ChatGPT gebruiken als zoekmachine?
ChatGPT op basis van GPT4: kun je ChatGPT gebruiken als zoekmachine?

Sowieso is de zoekmarkt aan het veranderen. Waar gebruikers vijftien jaar geleden uitsluitend zoekmachines gebruikten, is dat nu niet altijd meer zo. Er is meer digitale chatcommunicatie voor advies van bekenden dan toen voor bijvoorbeeld advies over een restaurant of café, voor how-to's is er YouTube en sommige mensen gebruiken bijvoorbeeld TikTok of Instagram als zoekmachine, naast dus nog de opkomst van AI-chatbots.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat alle techgiganten proberen om zich goed te positioneren in de strijd om AI-dominantie. Die vorige strijd heeft geleerd hoe belangrijk het is om de standaardtoepassing te zijn in een besturingssysteem, zelfs als er alternatieven zijn. Wie de standaard is, heeft de wind in de zeilen de komende jaren.

Die positionering is al jaren aan de gang. Microsoft investeerde miljarden dollars in OpenAI en zette zijn Copilot in Windows. Google heeft Gemini en is daarmee nu nog voorzichtig, maar je kunt Gemini al gebruiken als vervanger van Google Assistent op Android. Apple werkt aan eigen AI-toepassingen, maar daarbij gaat het volgens Bloomberg alleen om toepassingen die op het apparaat zelf draaien. Het bedrijf zou willen samenwerken met een ander bedrijf om functies aan te bieden die een internetverbinding nodig hebben.

AI-functie Wat het doet Soort AI Telefoon Internet nodig?
Omcirkelen om te zoeken Object detecteren, invoeren in zoekmachine Beeldherkenning Pixel 8, Galaxy S24 Ja
AI Wallpapers Wallpapers genereren op basis van bestaand beeld Beeld genereren Pixel 8 Ja
Magic Editor Objecten in foto's verplaatsen Beeldherkenning, beeld genereren Pixel 8 Ja
Magic Eraser Objecten en personen uit foto's verwijderen, gat opvullen Beeldherkenning, beeld genereren Bepaalde Android-telefoons Nee
Call Screen Telefoon opnemen voor de gebruiker en dat transcriberen Audioherkenning Pixel 7 en hoger Nee
Best Take In groepsfoto per persoon beste foto samenvoegen tot één foto Beeldherkenning, beeld genereren Pixel 8 Nee
Audio Magic Eraser Achtergrondgeluiden bij video's splitsen in categorieën en controleren per categorie Audioherkenning Pixel 8 Nee
Video Boost Belichting video verbeteren Video-analyse Pixel 8 Ja
Night Sight Video Videokwaliteit bij opname in het donker verbeteren Video-analyse Pixel 8 Ja
Call Translate Live telefoontjes transcriberen en vertalen Audioherkenning, tekst genereren S24 Nee
Transcript Assist Audio-opnamen transcriberen, vertalen en samenvatten Audioherkenning, tekst genereren S24 Nee
Chat Assist Berichten in WhatsApp en andere chatdiensten automatisch vertalen Tekstherkenning, tekst genereren S24 Nee
Generative Photo Editing Foto's wijzigen en lege delen invullen Beeldherkenning, beeld genereren S24 Ja

Voor welke huidige AI-functies is een internetverbinding nodig? Dat valt uiteen in verschillende categorieën. De eerste categorie is uiteraard het type functie dat gebruikmaakt van zoekresultaten of webpagina's, zoals Circle To Search en het samenvatten van webpagina's. Dit is te zien als een extensie van de huidige samenwerking op het gebied van de standaardzoekmachine, waardoor het prima voor te stellen is dat Apple dit in samenwerking met Google doet.

Dit werkt offline: Best Take op Pixel 8

Ook als er veel beeld gemaakt moet worden, leunen fabrikanten op servers. Bij Google gaat het bijvoorbeeld om Video Boost en Night Sight Video. Toch is het lastig voor te stellen dat Apple video's van iOS-gebruikers naar Google zou doorsturen voor verwerking; daar zouden veel gebruikers zich niet comfortabel bij voelen. Hetzelfde geldt voor Magic Editor, want daarbij gaat de foto naar servers van Google. Het enige dat zou kunnen, is dat Apple de dienst onder eigen vlag uitbrengt en alleen gebruikmaakt van Google-servers die Apple in beheer heeft.

Is de standaard-AI hetzelfde als de standaardzoekmachine?

Hoewel er parallellen zijn tussen het zijn van de standaardzoekmachine en de standaard-AI, zijn er zeker ook verschillen. Apple heeft nooit een zoekmachine gehad, maar werkt duidelijk wel aan AI-functies. Functies die nu een server vereisen, kunnen mogelijk over een paar jaar lokaal op het apparaat werken. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat een deal die Apple nu sluit weer minstens 17 jaar zal duren. De markt voor AI is tot nu toe ook veel flexibeler dan die voor zoekmachines in 2007. Bovendien lijkt de technologie achter AI nog steeds sneller te veranderen dan de technologie voor zoekmachines toen.

Toch is het terecht om dezelfde zorgen te hebben. Google kreeg door de deal met Apple de zoekbalk in handen op de twee platforms die uiteindelijk de smartphonemarkt gingen domineren, hoewel dat in 2007 nog ver weg leek. Google had correct ingeschat dat de standaardzoekmachine op smartphones zijn uiteindelijk lucratief en belangrijk zou blijken.

Google Gemini
Google Gemini

Tot slot

Google Gemini op Android als vervanging van Google Assistant
Google Gemini op Android als vervanging van Google Assistant

Die situatie doet zich nu weer voor, juist omdat de markt voor AI-toepassingen zich zo snel ontwikkelt. Wie de standaard-AI is in iOS en Android, krijgt veel meer prompts en daarmee veel meer kans om de modellen te finetunen en dus de leider te worden in de race die nu nog volop gaande is.

Aan de andere kant ligt die race nu nog open en de tandem van Microsoft en OpenAI zal er veel aan gelegen zijn de AI op iOS te willen gaan leveren. Microsoft was, zo weten we innmiddels, op de smartphonemarkt eerst te vroeg met Windows Mobile en toen te laat met Windows Phone. Op het gebied van clouddiensten is het bedrijf wel groot geworden met Azure, wat het ticket bleek om een techgigant te blijven, naast Windows en Office. Nu zet het in op AI om een gigant te blijven in de komende decennia.

Als je als bedrijf de boot niet wilt missen, moet je weten wanneer die gaat. Het is niet vergezocht om te denken dat iOS 18 die boot is, maar dan moet je Apple als kapitein weten te overtuigen om aan boord te mogen. Vermoedelijk zien we ergens later dit jaar wie er aan boord is gestapt; als Apple tenminste iemand echt aan boord zal laten.

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Reacties (88)

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Macboe 2 april 2024 07:24
Ik heb niks van Google of AI op mijn iPhone. Siri staat uit... Ik wordt al genoeg gevolgd door Apple zelf. Mijn telefoon is om te bellen, WhatsAppen, foto's. Verder gebruik ik het amper, vandaar dat de iPhone 13 mini ook gewoon voldoet.

Niet dat ik CoPilot ofzo prive gebruik, alleen zakelijk om zelf niet te hoeven typen :) Ik edit gewoon wat er uitkomt en ga dan weer rustig YouTube kijken aan de zaak. Werk slimmer, niet harder!

[Reactie gewijzigd door Macboe op 22 juli 2024 14:16]

Dark Angel 58 @Macboe2 april 2024 09:22
Als je Google's AI gebruikt, volgt Google je nog steeds... iedere woord dat je erin typt... Ook luistert Google's AI naar je stem, want je moet toch een opdracht doorgeven. Dus succes... met je privacy :')
Siri is wel veilige oplossing, omdat data niet naar Google gaat, maar gaat naar telefoonmakers Apple.
Een systeem dat geisoleerd is. (Nou ja... EU gaat het kapotmaken :'))
-TheNose- @Dark Angel 582 april 2024 09:54
Waarom denkt "iedereen" toch dat Google is onveilig en Apple is veilig?
Al die grote jongens willen je data en je opsluiten in hun ecosysteem.
copi @-TheNose-2 april 2024 13:02
Beide hebben natuurlijk een aardige greep op de markt, maar Googles invloed op de internet markt is wel vele malen groter. Die zitten zo'n beetje overal.
Daarnaast is het bij Apple een keuze en word je data gebruikt binnen hun platform, om hun diensten te verbeteren. Dat is niet om je overal te profileren en je advertenties voor te schotelen zoals Google. Met die extra data drukken ze ook nog eens andere partijen uit de markt.
Dark Angel 58 @-TheNose-2 april 2024 09:58
Waarom denkt "iedereen" toch dat Google is onveilig en Apple is veilig?
Al die grote jongens willen je data en je opsluiten in hun ecosysteem.
Google gebruikt data voor ads en verkoopt data aan derde partijen (ook al ze ontkennen).
Apple niet (als ik goed heb).
skaars @Dark Angel 582 april 2024 11:33
Apple verkoopt als een malle jouw (dan wel geanonimiseerde) data. Heb je wel eens gezien hoeveel verkeer van jouw iPhone er op een Pi-hole voorbij komt? Ik zal het verklappen, bizar veel!
Verwijderd @skaars2 april 2024 13:23
En daarom whitelist ik ook niet in mijn Pi-hole wat niet nodig is voor mijn gebruik, ook niet alles van Apple. Er komt inderdaad bizar veel voorbij bij zelfs een kale installatie van iOS.
JustFogMaxi @Dark Angel 582 april 2024 10:29
Twee aannames :+
Alxndr @Dark Angel 582 april 2024 12:58
Wat maken die derde partijen nou uit als ze zelf al evil genoeg zijn en je data gebruiken om zo veel mogelijk aan je te verdienen?
Tommie12 @Dark Angel 582 april 2024 20:18
Bij Google is het de primaire inkomstenbron, bij Apple staat het niet op de eerste plaats.
-TheNose- @Tommie122 april 2024 23:03
Echt wat een onzin. Beide evil en beide doen veel meer met je data dan ze zullen toegeven.
Tommie12 @-TheNose-2 april 2024 23:06
Dat ze meer doen dan ze toegeven kan zijn, maar het businessmodel van Google steunt veel meer op data dan dat van Apple, dat kan je onmiskenbaar uit hun financiele rapportering halen.
En vooralsnog zie ik het minder bij Apple dan bij google, en ik zit behoorlijk binnnen het Apple ecosysteem.
Blizz @-TheNose-5 april 2024 12:01
Ik zie graag je argumenten tegemoet dat Google's primaire inkomstenbron níet data is en dat dat van Apple wél data is.
miitjohn @-TheNose-5 april 2024 11:08
In het artikel staat een mooie aanzet: Google zijn model is altijd geweest : services. Maar vooral services waar ze geen geld voor vragen. Dat was immers in het begin van het Internet tijdperk not done, waarom zou je geld betalen voor iets virtueel?

Google heeft echter snel geleerd dat data een vele male betere investering is dan het geld dat ze kunnen verdienen met een abbonementje. En daar wringt het nu. Je kan die lachende gezichten bij Google toch al voorstellen in de jaren 2000. Al die gebruikers die hun data afstaan voor niks, denkende dat ze winst maken. Toen waren er geen regels, met een ongelooflijk data imperium tot gevolg.

En dat merk je nu harder dan ooit, dat Google hemel en aarde beweegt voor die positie. Google trekt je (like an inverted huricane) zo ongelooflijk hard naar zijn (nog altijd) gratis diensten dat je er by default achterdochtig van wordt. bv. cloud backup, cloud sync, cloud drive allemaal standaard aanwezig, allemaal met een vinkje aan te zetten: zo eenvoudig dat je, je afvraagt waarom het zo eenvoudig is. Tot je eens naar de google privacy instellingen gaat kijken, daar wordt je gewoon duizelig van (en dat is dan dankzij de huidige wetgeving dat het überhaupt zo boven water komt).

Ik ben geen complot denker, maar ik heb wel graag controle over mijn eigen device, services en data en ik wil geen levensuren spenderen om google hun verdienmodel te doorpluizen of te begrijpen hoe ik de honderden van opties mbt privacy, verstopt tot 10 niveau´s diep, moet gaan gebruiken.

Is Apple dan beter? Niet persé, maar hun incentive is anders. Zij willen je insluiten, net als google, in hun ecosysteem, maar vragen er harde cash voor. Apple wil een user experience brengen, zo van: we proberen een premium product te maken dat jij als eindgebruiker wil en daarvoor wilt betalen. Bij Google is het eerder: we willen je data, dus gaan we even nadenken wat we daarvoor kunnen aanbieden. Als Google je data kon bemachtigen met koffiekoeken dan waren ze morgen warme bakker :)

Maw, bij apple heb ik meer de indruk dat ze een product voor hun klanten maken terwijl je bij google zelf het product bent (en nee, ik heb geen apple devices en ja ik gebruik zelf android).

[Reactie gewijzigd door miitjohn op 22 juli 2024 14:16]

SED @Dark Angel 583 april 2024 19:32
Siri is wel veilige oplossing
Wat is de pr machine van apple toch sterk. Ondanks de bewijzen van het tegendeel ( denk aan de siri opdrachten die door mensen uitgeluistert werden) blijven ifans hardnekkig geloven in apple marketing.

[Reactie gewijzigd door SED op 22 juli 2024 14:16]

FGras 2 april 2024 06:06
Het lijkt mij wel een fijne toekomst als ik zelf een AI zou kunnen kiezen die ik aan Siri kan koppelen.
ultimasnake @FGras2 april 2024 07:21
Zeker, of liever nog zelf een AI kan zoeken voor in ‘mijn leven’. Siri op m’n iPhone, Google Assistent voor mijn Nest devices en OpenAI voor mijn voornamelijk tekst gebaseerde zaken via app/macbook..

Laatste is enorm flexibel maar je merkt dat Siri en Google beiden wel echt specifieke termen/beperkingen hebben waardoor ik in ieder geval Siri als het ‘domme nichtje’ alleen gebruik voor spraakbesturing in de auto.

Het liefst zou ik iets dermate slims willen (laten we zeggen chatgpt) dat naadloos door mijn hele leven heen kan helpen/assisteren. Van mijn mobiel tot mijn smarthome :)
tw_gotcha @ultimasnake2 april 2024 08:47
Dan neem je wel aan dat Chatgpt of een AI zoals jij voor ogen hebt unbiased is en geen commerciele of politieke bedoelingen heeft lijkt me? Eerlijje vraag. Ik heb geen illusies dat ik niet beïnvloed wordt en in een bubbel zit hoor, maar ik houd dat toch liever op een afstand geloof ik.
ultimasnake @tw_gotcha2 april 2024 09:54
Ik neem aan dat ChatGPT net zo unbiased is als Siri en Google's assistenten... in andere woorden heel erg biased of helemaal niet. Maar ik vraag geen politieke beladen vragen of zo aan de genoemde tools, ik vraag ze graag over ongelezen berichten, om lampen aan/uit te doen thuis en voor mijn kids "wat voor een geluid maakt een [beest hier] en in het geval van chatGPT (naast programmatuur) vraag ik het om soms teksten scherper te schrijven, een gedicht te maken of een recept te bedenken met ingredienten die ik nog in de koelkast heb liggen.

En heel soms vraag ik ze wat complexere zaken en daarbij is het voor mij van belang dat de vraag begrepen wordt en het antwoord eigenlijk nooit meer "Ik begrijp niet wat je bedoeld" is of totaal de plank mis slaat bij het vragen om iets te doen in mijn huis.

Ik ga ze niet vragen wie de oorlog in Oekraine heeft gestart of wat Wilders gister getweet heeft waarheid kent. (en ben als ik dat zelf doe gelukkig slim genoeg om het niet 100% als waarheid te nemen en eigen research te doen waar nodig)
tw_gotcha @ultimasnake2 april 2024 14:28
dank voor de uitleg!
Jefrey Lijffijt @tw_gotcha2 april 2024 11:33
Een model dat geen kleur heeft bestaat niet in de AI, het is dus zeer relevant wat je vraagt. Voorlopig kun je er wel vanuit gaan dat de chatbots van grote spelers (Google, OpenAI, Anthropic, etc.) een kleur hebben waarmee ze slechte pers willen vermijden, ze zijn dus neutraal–progressief. Die keuze is ingegeven door commerciële belangen. Er zitten wel wat verschillen in, de gebruikte bronnen lijken voor alle westerse modellen wel ongeveer gelijk te zijn, maar er zit dan nog een laag met human feedback overheen waarbij de verschillen ontstaan.

Die van Google kwamen in het nieuws doordat ze –enigszins ironisch mijns inziens– conservatief omgaan met het 'conservatieve' gedachtegoed; als je in die richting vragen stelt gaat de chatbot vaker dan bij andere modellen weigeren antwoord te geven of om de pot heen draaien. Als je geen zin hebt in die censuur kun je een open-source model gebruiken waarop geen fine-tuning is gedaan. Die zijn wel wat minder goed in chat, dit lijkt de wederkeer van optimaliseren voor de 'wenselijkheid' van antwoorden.
Aldy @tw_gotcha2 april 2024 13:58
Volgens mij is het niet erg om in een bubbel te zitten, als je het zelf maar weet en de bubbelonderwerpen herkent. Het probleem ontstaat als je niet door hebt dat je erin gezogen bent.
Jacobusdus @FGras2 april 2024 21:24
Verdeel en heers: hey siri, vraag copilot bovenstaand artikel samen te vatten in 250 woorden en vraag gemini er een leuk plaatje bij te maken.
M3m3nt0m0r1 2 april 2024 08:15
Op het moment dat Google AI op mijn iPhone komt is het moment dat ik mijn telefoon te koop zet en overstap naar een Pixel met GrapheneOS.
copi @M3m3nt0m0r12 april 2024 09:03
Snap ik, dit haalt een heel groot van het verkoop argument voor Apple onderuit.
Ik wil met name ver weg blijven van Google (verstikkende marktwerking), dan zou ik serieus naar alternatieven gaan kijken.
micnocom @copi2 april 2024 10:21
Welke alternatieven zie jij beschikbaar?
Ik zit mede om dezelfde reden bij Apple,
Als ik iets uit de winkel wil halen en waar ik ook m’n bankzaken op kan doen (etc.) kom je uiteindelijk bij een Android Os telefoon lijkt me….
copi @micnocom2 april 2024 12:27
Ik moet bekennen dat ik er redelijk uit ben, maar volgens mij moet je inmiddels wel custom Android ROMs kunnen installeren zonder alle Google meuk. Ik ben daar ooit gestopt met die ROMs omdat de stabiliteit ervan nooit 100% was en ook vaak bepaalde features niet ondersteund werden. Maar volgens mij is dat wel vooruit gegaan in de afgelopen jaren.
G-Nuts @copi2 april 2024 13:53
Ik ben mij hier de laatste tijd een beetje in gaan verdiepen omdat ik zowel afscheid van Apple als Google wil nemen en als je naar privacy gerelateerde alternatieve voor iOS of Android gaat zoeken kom je al snel uit bij GrapheneOS of CalyxOS.

Voor zover ik kon zien zijn dat de twee grootste en betrouwbaarste besturingssystemen zonder dat je teveel inleverd op stabiliteit en gebruikersgemak. Ben er alleen nog niet over uit welke van de twee het meest geschikt is. Mochten er hier mensen zijn met meer ervaring dan hoor ik het graag.
micnocom @G-Nuts2 april 2024 14:50
Thanks!!!
k995 @M3m3nt0m0r12 april 2024 08:29
Waarom?
M3m3nt0m0r1 @k9952 april 2024 09:25
Omdat wanneer ik iets met Google te maken zou willen hebben, ik wel een Pixel had gekocht in plaats van een iPhone.
chiel_78 @M3m3nt0m0r12 april 2024 09:46
Dus koop je dan een Pixel :D
M3m3nt0m0r1 @chiel_782 april 2024 10:17
Google (hi hi) even op GrapheneOS. Dan snap je de keuze voor een Pixel.
Alxndr @M3m3nt0m0r12 april 2024 12:56
Het blijft nog steeds Google hardware?
G-Nuts @Alxndr2 april 2024 13:54
Google hardware zonder de Google software met tracking ;)

EDIT:
Nog even wat extra info om het punt duidelijk te maken.

"Google collects around 1,3TB of handset data. When the handsest is idle the average time between iOS connections to Apple is 264 seconds, while Google Android connects to Google on average every 255 seconds i.e. both operating systems connect to their back-end servers on average every 4.5 minutes even when the handset is not being used." - source: School of computer science and statistics (Ireland)

[Reactie gewijzigd door G-Nuts op 22 juli 2024 14:16]

Alxndr @G-Nuts2 april 2024 14:41
Het ging mij er om dat je door hardware te kopen Google meer geld geeft dan ze met die 1,3 TB aan data over je kunnen verdienen?

Maargoed, mijn perspectief is dat ik misschien 1x per week of zelfs maand een reclame zie die er bij uBlock tussendoor weet te glippen. Met andere woorden, ze verzamelen en personaliseren maar een eind weg, want het is toch verspilde energie ;)

En als je echte privacy wil, moet je niet met een microfoon, camera en GPS in je zak rondlopen?
eettjjuuhh @M3m3nt0m0r12 april 2024 10:37
Sorry maar waarom Graphene os? Kan dat zonder te rooten?
RobWu @eettjjuuhh2 april 2024 11:45
https://grapheneos.org/faq#supported-devices ;)
kiang @M3m3nt0m0r12 april 2024 12:51
Dus ipv een Apple product te kopen en daarin gewoon de Google-AI uit te zetten... Koop je een Google telefoon waarop je software flasht waarin iemand anders alle Google-software heeft uitgezet?
M3m3nt0m0r1 @kiang2 april 2024 17:17
Je gaat er vanuit dat het uit kan. Ik niet. Als het wel kan is dat winst.
G-Nuts @M3m3nt0m0r12 april 2024 13:57
Ik ben sowieso van plan om de overstap te gaan maken, maar ben nog een beetje aan het twijfelen tussen GrapheneOS of CalyxOS...
AchtungYall @M3m3nt0m0r12 april 2024 10:21
Dat gaat gebeuren dit jaar, dus switch maar alvast!
PurifieR1980 @M3m3nt0m0r13 april 2024 11:56
Bedoel je niet een Beeldpunt met GrafeenBS?
HarmJan1990 2 april 2024 06:25
Ze kunnen niet met en zonder elkaar! Bedankt voor het goede artikel.
SoloH 2 april 2024 07:38
Komende WDC in juni wordt er meer duidelijk. Er zitten heel wat easter eggs verstopt in de aankondiging dat het AI betreft. https://developer.apple.com/
RetepV 2 april 2024 11:13
Het was duidelijk een compromis, want de backend van Apple was lang niet zo goed als Google Maps, zo bleek al snel. Veel points of interest ontbraken, veel functies waren er niet en de zoekresultaten schoten vaak tekort.
Oef, ik werkte destijds voor een bekend navigatiebedrijf. Het allergrootste probleem was niet eens dat er POIs misten, maar dat ze werkelijk allemaal slecht gepositioneerd waren op de kaart. POIs 10 straten verderop, in het water, etc. Werkelijk heel slecht. Apple had het duidelijk uitgebracht zonder het al te goed te testen. Misschien dat het in de VS wel klopte, maar in Nederland klopte het voor geen meter.

Het maakte volledig duidelijk dat het groot haastwerk voor Apple was geweest. Waarschijnlijk hadden ze de hoeveelheid werk onderschat. En het heeft ze heel veel gekost, ook al zullen ze het nooit toegeven. In ieder geval hadden we bij mijn navigatiebedrijf het idee opgevat om Google in te ruilen voor Apple. Maar tijdens de beta van Apple Maps hadden we de problemen al gevonden, teruggekoppeld naar Apple, maar Apple gaf niet thuis. We hadden besloten om de feature niet meteen te releasen als iOS zou uitkomen. En bij de release versie van iOS was er nog steeds niks opgelost.

Ik geloof dat het 3 of 4 maanden later pas opgelost was, na een groot debacle op het Internet, met vele memes die de rondte gingen. :P Een complete ramp voor Apple. We hebben onze integratie met Apple maps nooit gereleased in ieder geval.

https://i.chzbgr.com/full/7831247872/hF6932B76/well-duh

[Reactie gewijzigd door RetepV op 22 juli 2024 14:16]

Verwijderd 2 april 2024 13:27
Het enige dat ik van Apple verlang is dat de standaard KI instelbaar is, net zoals dat met de zoekmachines het geval is. Geen probleem dat Google de standaardzoekmachine is zolang ik het dat zelf kan aanpassen. Het kunnen uitschakelen van KI zal nog beter zijn, voor nu heeft de huidige KI-hype mij nog niet weten te pakken.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:16]

FrostyPeet 2 april 2024 15:27
AI werkt redelijk goed als bijvoorbeeld grammatica controle. Echter, informatie zoeken op internet, daar schiet hij te kort. Goede informatie is immers kostbaar en verdwijnt vaak achter een "eigen" app of een betaalmuur. Waarom zou een willekeurig bedrijf gratis informatie ter beschikking stellen als ze er aan kunnen verdienen? Beetje hetzelfde probleem als dat zoekmachines steeds minder nuttige informatie vinden. Een zoekresultaat dat iets op bijvoorbeeld X staat, dat ik dan X moet installeren, waarom zou ik dan niet op X zelf zoeken in plaats van op Google Search?

Verder boeit die zogenaamde "oorlog" tussen Apple en Google me niet. Beide bedrijven hebben maar één ding in gedachten en dat is winst maken. Ze zijn pragmatisch genoeg om zaken met elkaar te doen als het geld oplevert, waarom zou ik me er dan druk om maken? Ik had een Android toestel, ik heb een iPhone nu. Beiden zijn gewoon goed als je een respectabel merk toestel koopt.
kdekker 3 april 2024 07:01
Google maakt beeldpunten, maar Apple de iPhone. @arnoudwokke aub, willen jullie (product)namen niet laten lijden onder deze vertaling (on)zinnigheid?
TheFes @Nolimit892 april 2024 15:23
https://www.cnet.com/tech...on-your-iphone-right-now/

Gooi je telefoon maar weg dan..
Blizz @Nolimit895 april 2024 12:03
Zoek maar naar een dier of kledingstuk in je foto's, zoals hond of zwembroek. Dat is automatisering. En dus AI.

Al je tech bevat automatisering.
DrPoncho @Nolimit892 april 2024 11:58
Och jee het zal toch niet waar zijn

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