'Google betaalde 18 miljard dollar voor zoekmachinedeal met Apple in 2021'

Google heeft Apple in 2021 18 miljard dollar betaald om de standaardzoekmachine in Safari te zijn. Dat melden ingewijden aan The New York Times. De zoekmachinedeal tussen Google en Apple kwam onlangs in opspraak wegens een Amerikaanse antitrustzaak rondom Google Search.

Twee anonieme bronnen vertellen aan The New York Times dat Google 18 miljard dollar heeft betaald om de standaardzoekmachine te blijven in Apples Safari-webbrowser. Het bedrijf deed dat specifiek in 2021; het is niet bekend of de techgigant in andere jaren hetzelfde bedrag aan Apple betaalde. Er was tot op heden nog geen concreet bedrag bekend dat Google aan Apple heeft betaald. De twee bedrijven hebben het bedrag van 18 miljard dollar ook nog niet officieel bevestigd.

De voorwaarden en effecten van de zoekdeal tussen Google en Apple is een van de belangrijkste punten in een antitrustzaak tegen Google Search. Het Amerikaanse ministerie van Justitie klaagde Google aan wegens vermeend machtsmisbruik op de markt voor zoekmachines. De techgigant zou concurrerende diensten in de weg zitten door platformhouders te betalen om de standaardzoekmachine te zijn.

Het Amerikaanse Justitie stelt dat de techgigant met deze overeenkomsten een concurrentiebeperkend monopolie onderhoudt. De techgigant zegt dat zijn succes met Search niet komt door overeenkomsten met platformhouders, maar doordat zijn zoekmachine 'de beste' is.

Spotlight en de Digital Markets Act

Interne Google-documenten die zijn ingezien door The New York Times suggereren daarnaast dat Google onder meer de Spotlight-functie van Apple probeerde te ondermijnen. In 2021 heeft Apple die zoekfunctie verbeterd; de feature toont sinds dat jaar uitgebreidere zoekresultaten van internet, die gebruikers ook met Google Search hadden kunnen vinden. Google introduceerde daarna een soortgelijke functie in zijn Chrome-app in de hoop dat gebruikers overstappen naar Chrome, schrijft The New York Times. De functie toont 'snelle feiten' en 'informatie uit bestanden, berichten en apps op het apparaat', net als Spotlight.

De techgigant zou ook mogelijkheden hebben onderzocht om de Digital Markets Act in zijn voordeel te gebruiken op het iOS-platform. De DMA is een Europese wet die concurrentie op onder meer mobiele besturingssystemen moet bevorderen. Google zou daarnaast nagedacht hebben over manieren om de EU ervan te overtuigen dat Spotlight als zoekmachine onder de DMA hoort te vallen, schrijft het Amerikaanse dagblad.

Reactie Google

"De concurrentie in de techsector is hevig en we concurreren op veel fronten met Apple", zegt een woordvoerder van Google in een reactie tegen The New York Times. "Er zijn tegenwoordig meer manieren dan ooit om informatie te zoeken en daarom brengen onze technici duizenden verbeteringen per jaar aan in Search om ervoor te zorgen dat we de nuttigste resultaten leveren." Het bedrijf voegt daaraan toe dat Google biedt op standaardinstellingen, omdat die 'ertoe doen', maar zegt dat gebruikers die defaults gemakkelijk zelf kunnen aanpassen.