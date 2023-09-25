IOS 17 voegde optie toe voor standaardzoekmachine bij privébrowsen in Safari

Apple heeft in iOS 17 een optie toegevoegd om een standaardzoekmachine in te stellen tijdens browsen in de privémodus van Safari. Dat kon tot nu toe alleen voor de browser als geheel. De functie kwam naar buiten tijdens een rechtszaak.

Standaard staat de zoekmachine ingesteld op Google, maar gebruikers kunnen nu in privémodus ook een andere zoekmachine kiezen, schrijft Bloomberg. De opties zijn Yahoo, Bing, DuckDuckGo en Ecosia. De optie is te vinden onder Instellingen-Safari. Daar stond al een optie om de standaardzoekmachine in te stellen, maar nu is er dus een tweede optie.

Dat die bestaat, kwam naar voren in de rechtszaak rond Googles zoekmonopolie. Oud-Google-topman John Giannandrea, die nu bij Apple werkt, noemde de optie tijdens zijn getuigenverhoor. Een van de centrale punten van de rechtszaak is hoe moeilijk het is voor gebruikers om een eigen zoekmachine in te stellen. Safari op iOS is een van de grootste browsers op de mobiele markt.

iOS 17: standaardzoekmachine Safari privémodusiOS 17: standaardzoekmachine Safari privémodus

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-09-2023 07:16 29

25-09-2023 • 07:16

29

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Reacties (29)

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tweakuwe 25 september 2023 07:35
De functie kwam niet naar buiten met de rechtszaak, die zat gewoon in de instellingen en was voor iedereen al prima te vinden? Redelijk bovenaan op de eerste 'nesting' van de instellingen van Safari. Ik leerde er vorige week over doordat er al blogposts over zijn van hoe je dit wijzigt, volgens mij is dat van voor de rechtszaak ;)

Even twee seconden Googlen leert dat dit ook al in de beta releases van iOS 17 zat en al maanden bekend is: https://www.macrumors.com...safaris-private-browsing/

Edit: iPadOS en MacOS hebben deze functie ook voor Safari. Hoe nieuw dat is, dat zou ik niet weten.

[Reactie gewijzigd door tweakuwe op 25 juli 2024 09:56]

bilgy_no1 25 september 2023 08:00
Grappig hoor. Vorige week een Android telefoon ingesteld en ook gewoon browser zoekmachine keuze.

Van Apple vind ik het interessant dat er een nieuwsartikel is over deze functie (aparte keuze is voor Privacy browse). Maar bij Android is dat weer eenvoudig door DuckDuckGo (browser) te installeren. Kan dat niet bij iOS?

[Reactie gewijzigd door bilgy_no1 op 25 juli 2024 09:56]

bytemaster460 @bilgy_no125 september 2023 08:56
Maar kun je op Android in dezelfde browser twee verschillende standaard zoekmachines instellen? Één voor het gewone browsen en de ander voor private browsing? Daar gaat het immers over.
bilgy_no1 @bytemaster46025 september 2023 11:33
Ik gebruik zelf Firefox. Daar staat naast de search bar een logo van de huidige zoekmachine. Als ik daarop klik kan ik direct een andere zoekmachine kiezen (of Wikipedia, Amazon en nog wat sites).

Ik het niet gezien dat het apart standaard is in te stellen voor 'gewoon' browsen of 'Private' browsen. Overigens is Firefox zelf al behoorlijk private. Dat zou interessant kunnen zijn, maar in elk geval bij Firefox op Android wel makkelijk te bewerkstelligen via die keuze.
bytemaster460 @bilgy_no125 september 2023 13:21
Maar dan moet je dat nog steeds actief doen en dat kun je vergeten. Het is juist fijn dat je het per manier van browsen standaard kan instellen.
Carlos0_0
@bilgy_no125 september 2023 08:16
Ja dat kan ook een andere browser installeren.
ronansoleste @Carlos0_025 september 2023 08:30
Je kan wel een andere browser installeren maar stiekem is dat gewoon safari met een andere Ui. Je kan niet echt een andere browser installeren op iOS
Dark Angel 58 @ronansoleste25 september 2023 10:43
Je kan wel een andere browser installeren maar stiekem is dat gewoon safari met een andere Ui. Je kan niet echt een andere browser installeren op iOS
lol en hoe zit het met iOS versie van Google Chrome? :P Dat is heel andere browser.
Het voelde helemaal geen Safari ervaring. DUS je kunt toch wel een andere browser op iOS installeren!

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 25 juli 2024 09:56]

jaenster @Dark Angel 5825 september 2023 10:57
Dat is ook gewoon safari met een andere schil, ja echt. Appel staat geen andere engines toe.

edit; @JJ Le Funk het is een grote misvatting maar appel staat simpelweg geen andere engines toe. Chrome op ios is safari's engine, dus webkit. Sommige apps gebruiken v8 intern (staan ze wel toe), maar dat is geen browser. Of hooguit een app wat eigenlijk een webpagina rendert.

[Reactie gewijzigd door jaenster op 25 juli 2024 09:56]

JJ Le Funk @jaenster25 september 2023 11:22
Safari is gebouwd op Webkit.
Chrome is gebouwd op Chromium.
Andere motor onder de kap, dus niet hetzelfde.

Update: echter voor iOS blijkt dat elke 3rd party browser verplicht gebaseerd is Webkit.

[Reactie gewijzigd door JJ Le Funk op 25 juli 2024 09:56]

Rob Voets @JJ Le Funk25 september 2023 11:27
Chrome op iPhone heeft webkit als engine
Lord Anubis @ronansoleste25 september 2023 11:47
Is onzin. Is geen Safari. Er bestaat een webkit sinds NeXT en iedereen kan er een browser mee maken. En Safari maakt daar ook gebruik van. Aanvullingen kan je zelf ontwikkelen.
lenwar
@ronansoleste25 september 2023 12:32
Een browser is niet hetzelfde als een renderengine. Het klopt dat alle browsers op het moment nog dezelfde engine moeten gebruiken, maar om Edge/Firefox/Chrome voor iOS nou Safari met een andere UI te noemen klopt niet.
Net zo min als dat Edge voor Windows een ander schilletje is over Chrome, omdat die toevallig dezelfde engine gebruiken.
Harold Finch @ronansoleste25 september 2023 20:27
Dat én je levert ook nog eens in op functionaliteit. Browsers van derden lijken geen toegang te krijgen tot de extensies voor Safari. Hoewel dat er niet veel zijn, zou het erg prettig zijn als je in bijvoorbeeld Firefox gebruik kunt maken van de Dark Reader extensie.

Nog beter zou zijn wanneer Apple deze beperking voor wat betreft browsers in het geheel opheft. Over het algemeen ben ik redelijk tevreden over iOS, maar dergelijke beperkingen kan ik mij als voormalig Android gebruiker flink aan ergeren.
watercoolertje
@Carlos0_025 september 2023 09:25
Ander naampje ander schilletje maar onder de huid gewoon safari(engine). Weet niet of ik dat een andere browser zou durven noemen zonder die kanttekning erbij te zeggen.
Tweakert2020 @watercoolertje25 september 2023 09:31
Ik kom wel eens websites tegen die het in Safari niet doen, maar in Chrome dan weer wel. Geen idee waar dat aan kan liggen, maar ze doen iets anders.
zx9r_mario @Carlos0_025 september 2023 09:34
In IOS17 is nog steeds alleen webkit toegestaan?
Carlos0_0
@zx9r_mario25 september 2023 10:38
Volgens mij wel ja
Vuurvleugelhart @bilgy_no125 september 2023 12:36
De 'applicatie' die jou de zoekmachine-keuze voorschotelt blijft continu actief op de achtergrond.
Mag je bij iedere reboot, zelf handmatig uitschakelen. En zo zijn er nog minstens 30 overbodige 'applicaties' die hetzelfde doen. Bijna de helft deelt ook nog eens data.
MadEgg 25 september 2023 08:15
Ik heb ‘m hier nog niet - update zal later wel doorkomen. Maar mijn zoekmachine staat al jaren ingesteld op DuckDuckGo - hij gaat nu in privé toch niet opeens standaard terug naar Google mag ik hopen?
MrJoery @MadEgg25 september 2023 08:20
Privémodus gebruikt de zoekmachine die ingesteld staat als standaard in het niet-privégedeelte. Dus in jouw geval word DDG overgenomen tenzij je dit zelf aanpast.
Hackus @MadEgg25 september 2023 11:29
Ik heb ‘m hier nog niet - update zal later wel doorkomen. Maar mijn zoekmachine staat al jaren ingesteld op DuckDuckGo - hij gaat nu in privé toch niet opeens standaard terug naar Google mag ik hopen?
Standaard kies je zelf en dat blijft staan. wijzig je onder zoekmachine naar Yahoo-Google-Bing- DD/go- of Ecosia, dan blijft dat dus staan
cracking cloud 25 september 2023 09:09
Kwam dit van de week al tegen bij het instellen van mijn nieuwe telefoon. Is gewoon een standaard optie in de safari instellingen, die kennelijk in iOS17 is toegevoegd.
EmbarrassedBit 25 september 2023 09:12
"Private" browsing gaat toch gewoon over hoeveel sporen je gebruik achterlaat op het toestel, terwijl het niets verandert aan wat de andere kant van de verbinding met hun informatie over je browse-gedrag doet? Terwijl Apple zoveel keuzes voor de gebruiker maakt, begrijp ik niet wat het nut van keuzevrijheid in deze is. Misschien een verandering die vooral dient om bepaalde juridische argumenten aannemelijker te maken?
BurrowedLurker @EmbarrassedBit25 september 2023 17:57
In iOS17 heeft private browsing aanvullende ‘advanced tracking en fingerprint protection’. Wat dat precies inhoudt, geen idee, maar het blokkeert kennelijk meer dan normale browsing. Dus niet puur alleen sporen op je eigen telefoon.

Je kan ook merken dat het werkt, wat Twitter wordt bijvoorbeeld heel buggy als je daar heen gaat in private browsing. Kennelijk kan Twitter er niet goed mee om dat bepaalde dingen die ze doen door Safari geblokkeerd worden. Je krijgt vrij vaak pagina’s die geheel niet laden, of die ‘crashen’ en dat de pagina even wit wordt en dan helemaal op opnieuw inlaad. In kreeg op een gegeven moment zelfs een banner bovenaan te zien die voorstelde dat ik advance browsing protection uit kon zetten voor een ‘betere ervaring’.
EmbarrassedBit @BurrowedLurker25 september 2023 18:48
OK, dat verklaart toch al e.e.a. Al gebruik ik persoonlijk de Mullvad desktop browser achter een anonimiserend VPN als ik dat soort bescherming wil.
Zwelgje @EmbarrassedBit26 september 2023 18:36
met een betaald iCloud+ abbo heb je ook 'private relay' dan anonimiseer je ook je browser activiteiten (maar ook alleen safari) achter een roterend IPv6 adresje.

https://support.apple.com/en-us/102602

gebruik het als sinds het begin,erg content mee
novasurp 25 september 2023 11:21
Beetje raar dat ze dit toevoegen vóór de mogelijkheid een andere zoekmachine dan de standaard 5 in te stellen. Gelukkig is er de xSearch extensie als omweg, maar dat werkt niet perfect.
lenwar
25 september 2023 12:38
Persoonlijk mis ik gewoon de optie zelf een zoekmachine in te stellen. Persoonlijk gebruik ik dagelijks Startpage. Dat vind ik de fijnste zoekmachine.

Op m’n desktop gebruik ik Firefox en moet daar met een addon de zoekstring toevoegen. Ook niet ideaal, maar het werkt wel. (Op Chrome kan die gewoon zelf toevoegen, maar ik vind Chrome en onding voor Windows. Puur persoonlijk natuurlijk)

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