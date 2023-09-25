IOS 17 voegde optie toe voor standaardzoekmachine bij privébrowsen in Safari

Apple heeft in iOS 17 een optie toegevoegd om een standaardzoekmachine in te stellen tijdens browsen in de privémodus van Safari. Dat kon tot nu toe alleen voor de browser als geheel. De functie kwam naar buiten tijdens een rechtszaak.

Standaard staat de zoekmachine ingesteld op Google, maar gebruikers kunnen nu in privémodus ook een andere zoekmachine kiezen, schrijft Bloomberg. De opties zijn Yahoo, Bing, DuckDuckGo en Ecosia. De optie is te vinden onder Instellingen-Safari. Daar stond al een optie om de standaardzoekmachine in te stellen, maar nu is er dus een tweede optie.

Dat die bestaat, kwam naar voren in de rechtszaak rond Googles zoekmonopolie. Oud-Google-topman John Giannandrea, die nu bij Apple werkt, noemde de optie tijdens zijn getuigenverhoor. Een van de centrale punten van de rechtszaak is hoe moeilijk het is voor gebruikers om een eigen zoekmachine in te stellen. Safari op iOS is een van de grootste browsers op de mobiele markt.