Video met camerafuncties Google Pixel 8 Pro komt online

Er is een video online gekomen met de camerafuncties van de Google Pixel 8 Pro. Google kondigt de Pixel 8-telefoons volgende week aan.

De genoemde functies zijn 'video boost' en 'night sight' in video voor betere video's in het donker, 'audio eraser' voor het weghalen van achtergrondgeluid in video's, de mogelijkheid om gezichten te wisselen tussen diverse takes van een foto en een slider voor focus en 'iso' bij nabewerking, zo meldt 91Mobiles. Ook al bekende functies zoals Magic Editor om de achtergrond te wisselen en object op een andere plek te zetten, RealTone voor realistische huidtinten en macrofotgrafie komen voorbij.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-09-2023 07:54 38

25-09-2023 • 07:54

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Reacties (38)

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lightpeak 25 september 2023 09:39
Geweldig wat de Pixel kan met AI op gebied van foto's bewerken en de technologie erachter.

Maar, aan de andere kant vind ik het enorm fake in de zin van: het is geen "echte" foto meer.
In de demo toont men hoe je een foto neemt en de persoon verplaatst op beeld, een ander gezicht geeft tot zelfs de achtergrond gewoon helemaal veranderen.

Ergens vind ik dat heel jammer. Fotografie gaat om dingen vastleggen zoals ze zijn, met de perfecte imperfecties van iedereen.

Dit draagt gewoon bij aan de alsmaar faker wordende wereld op social media.

Keep it real
Doolman @lightpeak25 september 2023 09:42
Eigenlijk is het de fotoshop bewerking die we al decennia kennen, maar dan voor iedereen beschikbaar met een paar keer klikken
adje123 @lightpeak25 september 2023 09:45
Dan kunnen we Photoshop en Lightroom ook weggooien.
jsier @lightpeak25 september 2023 12:54
Dat is dan eerder een social-mediaprobleem dan een fotografieprobleem.
Waarom moet een foto ‘de dingen vastleggen zoals ze zijn’?
Dat zou betekenen dat een fotograaf dingen niet mag die een schilder wel mag.
blk @lightpeak25 september 2023 13:14
Dit is mij de afgelopen jaren vaker opgevallen: Nachtfoto's die zo goed belicht worden dat het bijna lijkt alsof ze overdag genomen zijn, mensen en objecten die uit foto's geknipt kunnen worden, automatische aanpassingen van kleuren. Het zijn allemaal erg mooie technieken, maar ik blijf persoonlijk liever dichter bij de waarheid.

Dat gezegd hebbende moet ik ook Google verdedigen: volgens mij is de mogelijk er toch ook nog steeds om het beeld wél zo realistisch mogelijk te maken? Je hoeft al deze functies niet te gebruiken, waardoor iedereen de foto kan maken die hij of zij wil.
bilgy_no1 @lightpeak25 september 2023 13:46
Fotografie kan voor iedereen wat anders zijn. En wat denk je van allerlei foto's die in tijdschriften of op websites worden gebruikt? Heftige post processing, maar ook allerlei kunstlicht, reflectoren en speciale lenzen om een bepaald beeld te maken. Mensen worden heftig bepoederd, etc etc.

AI op een telefoon maakt het alleen toegankelijk voor de massa.
andreetje @lightpeak25 september 2023 14:40
Ik snap je bezwaar. Een "foto" is geen "foto" meer. Het is een bewerkte foto.

Maar eigenlijk is de wereld hier vol mee. Als een vrouw zich opmaakt, verbergt zijn haar imperfecties. Als ik over een verrot kozijn heen schilder, ziet het er weer keurig uit. De carrosserie van een auto verbergt "lelijke" techniek. Onze kinderen krijgen een beugeltje.

We worden continu voor de gek gehouden.

Ik denk wel dat je je als fotograaf in de toekomst kunt onderscheiden door authentiek te zijn. Al is het de vraag of je dat ook kunt bewijzen. Social media is imho voorgoed verloren voor authenticiteit.
roccothehelper @lightpeak25 september 2023 16:32
Al ver voor computers, spraken mensen over foto's nemen, en foto's maken. Spontane moment opnames noemen we nemen. Maar foto's kunnen ook gemaakt worden. Denk aan acteurs inhuren, objecten op andere plekken neerzetten etc etc. Dat zijn in jou definitie van fotografie al geen foto's meer.

Het type foto's dat je met de pixel neemt zijn wat mij betreft niet minder nep.
Fly-guy @lightpeak25 september 2023 13:59
Fotografie gaat om dingen vastleggen zoals ze zijn, met de perfecte imperfecties van iedereen.
Wie bepaalt dat? Photoshop en fysieke manipulatie bestaan immers al decennia, uitdrukkelijk is het de maker van het plaatje die bepaalt wat er te zien moet zijn.

Persoonlijk maak ik foto's om iets te herinneren en/of deze herinnering aan iemand te laten zien.
En of ik nu wel of niet die ene toerist weggeshopt heb, de lucht iets mooier gemaakt heb of mezelf iets meer naar het midden heb verplaatst, maakt voor dat doel niet uit.
Uiteraard had ik kunnen wachten of aanpassen om uiteindelijk hetzelfde plaatje te maken, maar waarom zou ik?
Ynze_162 25 september 2023 08:27
Cool, jammer dat er zo'n grote prijsstijging bij zit. Dat haalt hem eigenlijk al gelijk van mijn lijstje als semi-flagship voor een flagship prijs.
Bomb-el @Ynze_16225 september 2023 08:45
Toch blijft het bijzonder dat er zo geredeneerd wordt. In overall user experience en de prestaties van camera zijn de pixels staan de pixels steevast bovenaan of hoog in elk lijstje. Dat de soc achterblijft is dan toch veel minder relevant? Maakt alleen de soc iets een high end toestel? Hoewel ik met je eens ben dat Google gezien de hardware deze toestellen veel beter kan prijzen.
Mavamaarten @Bomb-el25 september 2023 08:47
Toch logisch dat er geredeneerd wordt dat er een serieuze meerwaarde gekoppeld mag zijn aan een serieuze meerprijs?
Bomb-el @Mavamaarten25 september 2023 08:56
Mijn vraag is eigenlijk meer of alleen hardware een meerwaarde is, als de user experience, output en performance beter is dan een apparaat met een betere soc. Hardware is toch minder relevant dan hoe een toestel in de praktijk presteert?
Jeanpaul145 @Bomb-el25 september 2023 10:27
Die 2 zaken zijn natuurlijk wel sterk aan elkaar gerelateerd.
En naarmate het toestel ouder wordt, en de accucapaciteit afneemt, zal de chip ook slechter presteren. Juist dan is het belangrijk hoe snel dat ding is, want hoe sneller het ding is in het begin, hoe meer er overblijft van die snelheid over tijd. Dit vertaalt zich weer naar een betere gebruikerservaring op de langere termijn.
HetGezegde @Jeanpaul14525 september 2023 12:33
... Juist dan is het belangrijk hoe snel dat ding is, want hoe sneller het ding is in het begin, hoe meer er overblijft van die snelheid over tijd. Dit vertaalt zich weer naar een betere gebruikerservaring op de langere termijn.
Is dat zo? Volgens mij is elke vorm van degradatie in snelheid iets dat een slechtere gebruikerservaring levert. Als je vanaf dag 1 een telefoon met snelheid (ik noem een fictief getal) 10 hebt en na een jaar blijft daar snelheid 7 van over. Dan heb je toch ook een mindere gebruikerservaring? Je bent immers snelheid 10 gewend en dat heb je na een jaar niet meer.

Hetzelfde met een toestel met snelheid 8 dat naar 6 zakt. Je toestel wordt trager en je was sneller gewend.

Dat is altijd zo.

Daarnaast is hoe hoger en beter je jezelf gewend maakt, hoe hoger en beter je moet blijven gebruiken. Als je een telefoon hebt met dus snelheid 10 dat na een jaar zakt naar 7, dan koop je daarna echt geen mid-range toestel met snelheid 7 vanaf het begin. Je bent 10 gewend. Dus je wilt 11. Daarna 12, etc. Steeds sneller en beter, steeds duurder.

[Reactie gewijzigd door HetGezegde op 25 juli 2024 03:44]

Jeanpaul145 @HetGezegde26 september 2023 00:49
Nee zo werkt het dus niet. Waar je je op verkijkt is de grens van menselijke perceptie.

Daar zitten verschillende dimensies aan (hardware refresh rate, software fps, frame times, resolutie, color space etc), en in steeds meer van die dimensies zitten zelfs midrange telefoons in het gebied van "diminishing returns". Een andere manier om hetzelfde te zeggen is dat ze nog wel beter worden, maar dat de verbeteringen steeds minder uitmaken.

Nu, gegeven een dimensie (bv refresh rates), als je dan ver genoeg over de grens heengaat, blijft er dus genoeg over voor de huis, tuin- en keukengebruiker als je dat terug moet schroeven.

CPU performance is niet anders op dit gebied.
Is het zo dat je over een X aantal jaar een app op je telefoon kan hebben waar je dat verschil merkt? Ja.
Is dat tot nu toe gebeurd? M.u.v. mobile games en dingen als creative apps met zware render pipelines niet echt, en wie gaat nou de creator uithangen op een telefoon...

[Reactie gewijzigd door Jeanpaul145 op 25 juli 2024 03:44]

nst6ldr
@Bomb-el25 september 2023 09:04
Dat de soc achterblijft is dan toch veel minder relevant? Maakt alleen de soc iets een high end toestel?
Van een high end toestel verwacht je in ieder geval niet de prestaties die de SoC nu levert. Wat veel mensen maar niet lijken te (willen) begrijpen is dat een SoC niet alleen bepaald hoe snel je taken kan afronden, maar ook hoeveel van je accu ze daarmee verbruiken. Ook is de SoC niet alleen een CPU, het modem zit er ook op dus dat bepaald je bereik (en wederom verbruik - maar dit keer op basis van je bereik).

En dan mag je de Pixels inderdaad geen high end toestel noemen, of in ieder geval geen high end prijzen vragen.
Maxdehaas19 @nst6ldr25 september 2023 10:13
De vraag is natuurlijk waar zitten de grooste kosten in voor een smartphone. Ik ben hierin geen expert maar ik dacht dat dit op dit moment de kosten voor een camera module zijn een van de hoogste.

Dus als een bedrijf in dit geval Google de beste camera modules in zijn telefoon wilt hebben neemt dit een aanzienlijke hap in kost prijs om een telefoon te maken. Wil je er ook nog een betere SOC in, neemt dat weer een grote hap en dan kom ja al snel op een telefoon die 1000+ euro gaat kosten.

Daarnaast de mensen die een Pixel kopen zijn vaak de mensen die een stock android experience willen.
bies @Maxdehaas1925 september 2023 10:39
Het klopt dat camera modules één van de duurste onderdelen van een smartphone zijn, maar hoewel de Pixels uitblinken in camera prestaties komt dat niet door dure camera modules. Google heeft de beste software voor het processen van foto's maar de GN2 hoofdsensor van de Pixel 8 (Pro) is 2,5 jaar oud en zat 2 jaar geleden al in de Xiaomi mi 11 pro die £449.00 kostte. Ook hier moet Google het dus niet van de hardware hebben.
Bomb-el @bies25 september 2023 12:07
Het ontwikkelen van deze software zal ook niet gratis zijn ;) Ze blinken daar niet voor niets in uit. Maar ook ik vind de prijzen niet gerechtvaardigd hoor. Het ging mij meer om de discussie wat er precies onder high-end moet worden verstaan.
nst6ldr
@Maxdehaas1925 september 2023 10:34
De vraag is natuurlijk waar zitten de grooste kosten in voor een smartphone. Ik ben hierin geen expert maar ik dacht dat dit op dit moment de kosten voor een camera module zijn een van de hoogste.
Dus als een bedrijf in dit geval Google de beste camera modules in zijn telefoon wilt hebben neemt dit een aanzienlijke hap in kost prijs om een telefoon te maken.
Dat de cameramodule een van de duurste is geloof ik direct, maar dat gaat een beetje voorbij aan de strekking: maak je een smartphone, of een draagbare camera?
Wil je er ook nog een betere SOC in, neemt dat weer een grote hap en dan kom ja al snel op een telefoon die 1000+ euro gaat kosten.
En daarom kosten high-end telefoons tegenwoordig dus inderdaad ~€1000,- en is het eigenlijk niet te verkopen dat de Pixel 8 richting dat prijspunt gaat.
Daarnaast de mensen die een Pixel kopen zijn vaak de mensen die een stock android experience willen.
Dan moeten ze beter hun productonderzoek doen, die ervaring krijgen ze namelijk niet met een Pixel.
Bomb-el @nst6ldr25 september 2023 12:13
Ik denk dat voor velen tegenwoordig de camera een van de grootste selling points is om eerlijk te zijn.
De prijzen zijn ecther inderdaad niet te rechtvaardigen (Apple spant daarin de kroon wat mij betreft), maar de discussie was, wat de definitie van high-end is. En ik snap dat hardware daarin een rol speelt, maar ik vind de user experience daarin belangrijker.

Als je veel intensieve taken naast elkaar uitvoert, speelt hardware uiteraard een grotere rol. Maar denk dat het gros van de mensen gewoon mooie foto's wil maken, door hun social media willen scrollen en kunnen whatsappen ;)
nst6ldr
@Bomb-el25 september 2023 12:52
Als je veel intensieve taken naast elkaar uitvoert, speelt hardware uiteraard een grotere rol. Maar denk dat het gros van de mensen gewoon mooie foto's wil maken, door hun social media willen scrollen en kunnen whatsappen ;)
Bij de Pixels hangt dat er dus maar net van af, de CPU van Tensor (G1 en G2) is een grootverbruiker waardoor CPU intensieve taken dus veel stroom verbruiken. Denk aan navigeren, websites met veel JavaScript (bijv. Discord), foto's en video's encoden valt daar ook onder (bijv. als je wat over WhatsApp verstuurd). Jij zal daar met je Pixel 5 geen last van hebben omdat pas vanaf de Pixel 6 die brakke Tensor SoC wordt gebruikt.

Er zitten dus best veel nuances in het verhaal die een hoop mensen ontgaat. Men blijft het probleem met de Tensor SoC afdoen als onbelangrijk "want hoeveel rekenkracht heb je nodig?", maar vergeten daarbij dat we het niet over een desktop hebben: smartphones hebben een acculading waar ze het vaak de hele dag mee doen, dus inefficienie raakt ook de 'gewone' gebruikers.

Wat dan niet helpt is dat de fanbase allerlei onmeetbare/slecht definieerbare kenmerken gaat toewijzen aan het apparaat, zoals de "vloeiende ervaring" (die heeft iedere Android van €300> tegenwoordig wel), "stock Android" (niks van waar), of "Android zoals Google het bedoelt heeft" (Google is niet eens de grondlegger van Android). De Pixel toestellen worden daardoor op basis niet-meetbare of zelfs onbestaande kenmerken beter beoordeeld dan andere Android toestellen.
Bomb-el @nst6ldr25 september 2023 13:16
Die laatste alinea vind ik wel wat gortig. Feit is dat de UX blijkbaar als heel prettig wordt ervaren bij de Pixels (en vroeger Nexus). Dit vinden blijkbaar heel veel mensen en daarom worden de toestellen goed beoordeeld.
Dat er een hele hoop verbeterd kan worden, ben ik absoluut met je eens, maar ik heb inmiddels alle merken wel een keer gehad en de Google telefoons steken er in de fijnheid van het dagelijks gebruik en de kwaliteit van de foto's gewoon bovenuit.
Kanttekening daarbij is inderdaad wel dat tegenwoordig elk toestel een hoge ondergrens heeft, dat was vroeger natuurlijk wel anders.
Bomb-el @nst6ldr25 september 2023 12:14
Vanuit die definitie heb je zeker gelijk! Moet wel zeggen dat mijn Pixel 5 na 3 jaar nog steeds prima presteert en de accuduur weliswaar geen volledige dag meer is, maar bedroevend zou ik het ook niet willen noemen
mphilipp @Bomb-el25 september 2023 10:11
Ja, dat klopt, maar als ik lees dat de 8Pro €1200+ moet gaan kosten, denk ik dat ik pas. Sowieso ben ik niet in de markt op het moment (heb een P7P) maar ik was juist afgestapt van die flagships met idiote prijzen van dik boven de €1000. De snelheid van de P7P is op dit moment meer dan genoeg voor mij persoonlijk. Ik kijk wel hoe lang ik het uithoudt met deze. Maar ze moeten echt wel met een heel bijzonder lokkertje komen wil ik nog zoveel geld uit gaan geven voor een foon. Dat het ik lang genoeg gedaan. Het is voorbij; er wordt niets meer geboden voor al dat geld. Snellere hardware is waanzin.
Bomb-el @mphilipp25 september 2023 12:05
Eens hoor, ik vind de prijzen ook echt absurd tegenwoordig. Je kan 99% van de zaken zelfs op de goedkoopste toestellen doen (hoewel daar natuurlijk wel de camera prestatie achterblijven).
Ik neig daarom ook om te gaan voor de Pixel 7 die nu met acties onder de 500 euro duikt in plaats van voor de 8 te gaan, die ik gezien het formaat eigenlijk prefereer, maar die waarschijnlijk richting de 800 euro gaat.
Excessed @Ynze_16225 september 2023 09:10
Welke prijsstijging? De officiële gelekte prijs voor de P8P is exact hetzelfde als vorig jaar de P7P. De P8 wordt wel wat duurder.
Coolstart @Excessed25 september 2023 11:16
https://www.phonearena.co...ood-and-bad-news_id150922

Pixel 8 zou $100 duurder worden. Dus meer dan €100. Enkel de Pro zou dezelfde prijs hebben. Het zijn natuurlijk introductieprijzen maar de Pro heeft gewoon dezelfde SOC. Het grootste probleem is die SOC 2 tot 3x trager dan de Appels A17 pro flagship. (De eerste Geekbench-resultaten voorspellen niet veel goeds voor de G3)

Dus als je dan gaat flirten met die Iphone 14/15 prijzen dan is de vraag of het het allemaal waard is. En als de camera voor u geen belangrijke feature is dan zijn er wat mij betreft wel wat betere alternatieven in Android-land.

@mphilipp
Het ziet er niet naar uit dat de 8pro €1200 zal zijn[/url] maar eerder €900 zoals de 7pro kostte bij introductie. (nu eerder €800.)

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 25 juli 2024 03:44]

mphilipp @Coolstart25 september 2023 11:58
Benchmark resultaten zeggen mij niets. De performance van de A17 gebruikt niemand. Dat is pure overkill om te kunnen zeggen dat het sneller geworden is (en een stukje future-proofing). Maar ik denk niet dat je iemand kunt vinden die gaat zeggen dat de iPhone 14 traag is. Die snelheid van de soc's is al een paar jaar meer dan goed genoeg voor 100% van de gebruikers. Sneller is pure marketing praat.
Ik had voor de P7P een Samsung Note20 Ultra en die is volgens een of andere vergelijker net zo snel als de P7P. Ik ben er dus niet op vooruit gegaan en ook niet achteruit. Toch kan ik prima doen wat ik wil en niemand heeft geroepen dat de P7P te langzaam is. Dus ik snap dat mensen graag willen dat een Pixel 8 nóg sneller is, maar waarom? Waarom moet ie sneller?
Coolstart @mphilipp25 september 2023 13:29
De nuance is dat ik het over de prijszetting had. Als uw SOC niet van de snelste/zuinigste is verlies je sowieso een edge om de prijs richting concurrerende flagships te positioneren die wel die edge hebben.

Het klopt idd dat de G2 in de P7 erg goed loopt en het klopt ook de Iphone 14 niet traag is. Zelfs een Iphone X is nog steeds snappy. Dus de G3 zal ook wel goed genoeg zijn en op het juiste prijspunt is er helemaal niets mis mee.
De performance van de A17 gebruikt niemand.
Hier en daar een nuance. Ergens klopt het wel dat niemand die 20% snellere GPU of CPU echt nodig heeft. Maar langs de andere kant heb je nu wel raytracing voor gamers en voor Videografen heb je nu 4K 60fps in proRes.

De A17 pro was idd een zachte incrementele update. Soms zijn de verschillen groter puur omdat er meer rekenkracht is. Bijvoorbeeld de snelheid van Face-ID unlock ging merkbaar sneller op de daaropeenvolgende socs en ook 'cinematic-mode' waar je dieptezicht kon toevoegen ging op snellere socs op meer fps en met meer detail.

Niet het einde van de wereld maar het verschil tussen een bijvoorbeeld A12 en A17 zie je vooral terug in nieuwe mogelijkheden en iets snellere renderings als je een filter op uw video zet in de bijgeleverde video app of externe apps zoals Instagram of Go pro. Again, niet dat uw leven plots op rail staat omdat je 50% sneller kan renderen maar claimen dat al die snelheid tot niets leidt is wat tekort door de bocht.
mphilipp @Coolstart25 september 2023 14:01
Klopt allemaal. Het probleem ligt ook niet bij de fabrikanten, maar bij 'ons'. 'Wij' blijven die dingen kopen. Dus Apple en Samsung hebben 0,0 incentive om iets aan die prijzen te doen. Er moet zogenaamd elk jaar weer een nieuw toestel komen dat op dat moment weer het beste van het beste is. In werkelijkheid zijn de verschillen minimaal. Ook bij de camera's. Ja, bij dubbel blindtesten komt XYZ er uit, maar als je vervolgens de foto's goed bekijkt, is het voor 98% van de mensen helemaal goed. Afzonderlijk ziet niemand iets vervelends. Het lijkt wel wasmiddelenreclame. Elke 'nieuwe' Persil was schoner dan de vorige, terwijl ik als sinds 1965 met best wel schone kleren rondloop :+

Maar ja, hoe verkoop je als Apple het verhaal 'We hebben de iPhone 17 goedkoper gemaakt omdat we eigenlijk alleen wat zaken hebben opgepoetst. Je kunt het met de hardware van vorig jaar doen in een nieuw jasje.' Hoewel het in werkelijkheid helemaal niets zou uitmaken, en voor de beurs van de klanten wel eens goed zou zijn om die €1200 aan iets nuttigs uit te geven, doe je dat niet als bedrijf. Je zou waarschijnlijk uitgelachen worden.
geeMc @Ynze_16225 september 2023 09:59
Volgens mij zijn die prijzen vooralsnog gebaseerd op lucht. Google gaat volgende week pas de presentatie doen en de prijzen bekend maken en ik las toevallig vanochtend een artikel over dat de genoemde prijzen in de leaks niet zouden kloppen. Geen idee wat op dit moment waarheid is, maar ik zou zeker even tot volgende week afwachten of die prijzen wel echt hoger zijn. Ik begrijp dat de Pixel 8 Pro hetzelfde zou moeten gaan kosten als de 7 Pro, dus 900 euro.

Overigens, corrigeer me als ik fout zit hoor, maar ik begreep dat de nu genoemde prijzen dus niet kloppen.
andreetje @Ynze_16225 september 2023 14:41
Is al bekend hoeveel de Pixel 8 en de 8 pro gaan kosten?
Senaxx 25 september 2023 08:55
Volgens mij zie ik ook dat de Pixel 8 pro een plat scherm krijgt (tenminste zo lijkt dat?) En dat zou ik wel een stuk beter vinden dan curved display zoals ze nu bij mijn huidige Pixel 7 pro hebben.
Excessed @Senaxx25 september 2023 09:11
Dit is volgens veel bronnen inderdaad het geval, of in elk geval nog minder curved dan de Pixel 7 Pro.
andreetje @Senaxx25 september 2023 14:44
Curved is zó 2019... Het is volkomen nutteloze "luxe" die het scherm kwetsbaar maakt en de screenprotector moeilijk te plakken maakt.
S1nik 25 september 2023 12:34
ben benieuwd naar de prijs... van de 8pro

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