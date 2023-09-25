Video met camerafuncties Google Pixel 8 Pro komt online

Er is een video online gekomen met de camerafuncties van de Google Pixel 8 Pro. Google kondigt de Pixel 8-telefoons volgende week aan.

De genoemde functies zijn 'video boost' en 'night sight' in video voor betere video's in het donker, 'audio eraser' voor het weghalen van achtergrondgeluid in video's, de mogelijkheid om gezichten te wisselen tussen diverse takes van een foto en een slider voor focus en 'iso' bij nabewerking, zo meldt 91Mobiles. Ook al bekende functies zoals Magic Editor om de achtergrond te wisselen en object op een andere plek te zetten, RealTone voor realistische huidtinten en macrofotgrafie komen voorbij.