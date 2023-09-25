'Google Pixel 8-telefoons krijgen zeven jaar upgrades en updates'

Google gaat zijn Pixel 8-telefoons zeven jaar upgrades en updates geven, zo vermeldt een nieuw gerucht op basis van volledige specsheets. Dat is twee jaar meer dan de huidige Pixel 7-telefoons en vier jaar meer dan de Pixel 6-modellen.

Met zeven jaar beveiligingsupdates en OS-upgrades zouden de telefoons ondersteuning krijgen tot 2030, blijkt uit de informatie van 91Mobiles. De site heeft de volledige specsheets van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro in handen en daar komt de informatie vandaan. Als het klopt, zou Google weer gaan behoren tot de top van de markt op het gebied van ondersteuning, wat de afgelopen jaren niet het geval is geweest.

Tot de Pixel 6 van twee jaar geleden beloofde Google drie jaar OS-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates. Met de Pixel 7 vorig jaar veranderde dat in drie OS-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates. Samsung belooft al enkele jaren vier OS-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates voor telefoons. Marktleider op dit gebied is het Nederlandse Fairphone, dat vijf OS-upgrades en acht tot tien jaar beveiligingsupdates belooft voor zijn Fairphone 5.

Google kondigt de Pixel 8-telefoons volgende week woensdag aan. Er gaan al maanden geruchten over de telefoons. Google wil ze vooral van de concurrentie onderscheiden met de eigen Tensor G3-soc en de AI-functies die daarmee mogelijk worden. Zo wordt het onder meer mogelijk om achtergrondgeluid uit video's te filteren en individuele gezichten in foto's te wisselen als een persoon op een groepsfoto op een andere opname leuker kijkt.