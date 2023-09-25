'Google Pixel 8-telefoons krijgen zeven jaar upgrades en updates'

Google gaat zijn Pixel 8-telefoons zeven jaar upgrades en updates geven, zo vermeldt een nieuw gerucht op basis van volledige specsheets. Dat is twee jaar meer dan de huidige Pixel 7-telefoons en vier jaar meer dan de Pixel 6-modellen.

Met zeven jaar beveiligingsupdates en OS-upgrades zouden de telefoons ondersteuning krijgen tot 2030, blijkt uit de informatie van 91Mobiles. De site heeft de volledige specsheets van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro in handen en daar komt de informatie vandaan. Als het klopt, zou Google weer gaan behoren tot de top van de markt op het gebied van ondersteuning, wat de afgelopen jaren niet het geval is geweest.

Tot de Pixel 6 van twee jaar geleden beloofde Google drie jaar OS-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates. Met de Pixel 7 vorig jaar veranderde dat in drie OS-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates. Samsung belooft al enkele jaren vier OS-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates voor telefoons. Marktleider op dit gebied is het Nederlandse Fairphone, dat vijf OS-upgrades en acht tot tien jaar beveiligingsupdates belooft voor zijn Fairphone 5.

Google kondigt de Pixel 8-telefoons volgende week woensdag aan. Er gaan al maanden geruchten over de telefoons. Google wil ze vooral van de concurrentie onderscheiden met de eigen Tensor G3-soc en de AI-functies die daarmee mogelijk worden. Zo wordt het onder meer mogelijk om achtergrondgeluid uit video's te filteren en individuele gezichten in foto's te wisselen als een persoon op een groepsfoto op een andere opname leuker kijkt.

Google Pixel 8 Pro lek

Google-ondersteuning Updates OS-upgrades
Tot Pixel 6 3 jaar 3 upgrades
Pixel 7 5 jaar 3 upgrades
Pixel 8 volgens gerucht 7 jaar '7 jaar upgrades'

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-09-2023 14:11
181 • submitter: A4553

25-09-2023 • 14:11

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Reacties (181)

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DeCo 25 september 2023 16:50
Updates en security patches zijn 5 jaar voor Pixel 6 (pro), niet 3 jaar.
Pixel 6 and later phones, including Fold, will get updates for at least 5 years from when the device first became available on the Google Store in the US. These updates include security, software, and may also include feature drops.
https://support.google.com/pixelphone/answer/4457705
harakiri576 @DeCo27 september 2023 11:27
Tja maar pixel6 komt beschikbaar in October 2021, dus de 3 jaar vanaf nu is toch waar.

https://m.gsmarena.com/google_pixel_6-11037.php
DeCo @harakiri57627 september 2023 14:13
vanaf nu ja, maar dat is niet wat er staat in het artikel
Tot de Pixel 6 van twee jaar geleden beloofde Google drie jaar OS-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates.
Streamert 25 september 2023 14:14
Wie doet er überhaupt 7 jaar met een telefoon?
choogen @Streamert25 september 2023 14:30
Eén van de redenen dat mensen gemiddeld geen 7 jaar met een telefoon doen is juist omdat de ondersteuning vanuit Android, de telefoonfabrikant of de chipproducent stopt. Dan ben je dus wel bijna gedwongen om een nieuw toestel te halen, zeker wanneer je bijv. bankzaken op je telefoon doet.

Wanneer je netjes met je telefoon omgaat en daarnaast ook gemakkelijk & goedkoop een nieuwe accu kunt kopen (en plaatsen!) is er geen reden waarom telefoons niet langer mee zouden kunnen gaan. Zeker nu steeds vaker geldt dat de meest recente generatie van bijv. een iPhone niet zo heel veel extra toevoegt ten opzichte van wat er al bestond in de voorgaande generatie.
theduke1989 @choogen25 september 2023 15:41
denk het niet, hoeveel procent van de bevolking die een Android heeft kijk letterlijk naar het aantall updates en upgrades die hij ontvang? Denk misschien 5% de rest kijkt gewoon wat er op de markt is, na een paar jaar nieuwe telefoon. Abonnement wordt verlengd met een nieuw toestel dus ja.

de tweede koptext van jouw, is hoe het perfecte plaatje eruit kan zien. Maar dat is niet de waarheid.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 17:09]

RRRobert @theduke198925 september 2023 16:00
Sinds men de koppeling van (duurdere) telefoons aan abonnementen is gaan behandelen als 'aankoop op afbetaling' is het aantal mensen wat hiervan gebruik maakt al jaren dalende, en tegelijkertijd stijgt het aantal sim-only abonnementen. Daarmee is de prikkel om elke twee jaar een nieuwe telefoon te kopen ook steeds lager geworden.

Daarbij, het aantal mensen wat belang hecht aan software ondersteuning is misschien vrij laag, maar ook die bewustwording is stijgende.
Letters @RRRobert25 september 2023 17:38
Zijn daar ook cijfers van? Ben wel benieuwd eigenlijk.
RRRobert @Letters26 september 2023 08:48
https://www.google.nl/search?q=groei+sim+only+abonnement
Letters @RRRobert26 september 2023 11:11
Ik vraag naar de bron van je claim natuurlijk.
Harrie_ @Letters13 oktober 2023 20:25
Een beetje 'late to the party' maar ik wilde het toch maar even gedeeld hebben.
De afgelopen 15 jaar zijn consumenten massaal hun interesse verloren in het telefoonabonnement met toestel. Waar in 2007 nog 89% van de consumenten koos voor deze combinatie is dit aandeel inmiddels gezakt tot maar 11%. Tegenwoordig kiezen ruim vier op de vijf consumenten voor Sim Only. Deze ommezwaai is mede het gevolg van gewijzigde regelgeving maar komt vooral door het besef dat een telefoonabonnement een stuk goedkoper kan, door de telefoon langer dan twee jaar te gebruiken. Dit blijkt uit onderzoek van Bellen.com.

Bron van oktober 2022
Even terugkomend op de originele discussie; ik denk nog steeds niet dat mensen nu ineens 7 jaar met hun telefoon doen :+ maar ongetwijfeld in veel gevallen langer dan 2 jaar. Het valt me bovendien op (n=1) dat iPhone gebruikers in mijn omgeving, i.t.t. vroeger, tegenwoordig beduidend langer met een telefoon doen dan 2 jaar. Wellicht heeft de prijsstelling en het het feit dat ze tegenwoordig los afgetikt worden ertoe geleid dat mensen niet meer iedere 2 jaar om een nieuwe telefoon staan te springen (waarvan de jaarlijkse innovatiesprongen de laatste jaren trouwens ook flink zijn afgevlakt).
gooos @theduke198925 september 2023 18:01
Dat zal ongetwijfeld meer mensen gaan worden als banken / verzekeraars / overheidsinstanties sneller nieuwere versie van Android gaan vereisen vanuit oogpunt van veiligheid.
Tweakwondo @choogen25 september 2023 15:22
Exact. Voorheen had ik elk 2/2.5 jaar een nieuw android toestel omdat ik een android enthusiast was en altijd wilde "spelen" met nieuwste softwares. Inmiddels heb ik nu een iphone 11 welke dit jaar ook de 4 jaar heeft aangetikt. Ik krijg nog steeds vrijwel de nieuwste dingen en het werkt nog prima. Op dit moment ook geen behoefte om een nieuw toestel aan te schaffen, misschien volgend jaar met de iphone 16 maar dat zie ik dan wel weer.
Znorkus @choogen25 september 2023 15:43
Zo is het. Ik heb hier een fantastische galaxy S7, ooit een vlaggenschip. Draait nog steeds als een zonnetje, de hardware is meer dan afdoende voor mijn gebruik. Echt zo zonde om 'm weg te moeten doen!
k995 @Znorkus26 september 2023 00:48
https://forum.xda-develop...es-for-s7-exynos.4484505/
SunnieNL @choogen25 september 2023 17:14
Tot nu toe zijn bij mij in de afgelopen jaren altijd de glazen voor de cameralenzen gesneuveld, terwijl ik er toch echt heel voorzichtig mee om ga. Meestal gaat er dan toch eentje in het camera eiland kapot na 2 a 3 jaar.

Als dat niet zou gebeuren, zou ik al veel langer met een telefoon doen, mits de updates ook zo lang komen.
Wat vernieuwd er nou tegenwoordig aan een telefoon, behalve dat ze groter en groter worden en zogenaamd "nog sneller" (wat je eigenlijk alleen merkt omdat de nieuwe OS-en steeds zwaarder worden door overbodige functies en daardoor de oudere telefoon trager lijkt te worden)
MsG @SunnieNL25 september 2023 19:59
Zo'n glaasje kan je vaak prima vervangen, dus als dat de enige reden is om te vernieuwen kan je daar flink wat geld op besparen.
_Pussycat_ @choogen25 september 2023 18:08
De telefoon van mijn moeder krijgt ook geen updates meer. Ze installeert alleen dingen uit de play Store. Ik zie niet echt een gevaar.
ricjuh @choogen26 september 2023 10:08
Mijn oma geeft echt niks om de software updates, die deed net zo lang met haar android 9 telefoon totdat de bank app en whatsapp begonnen te klagen dat ze haar versie niet meer ondersteunen.
choogen @lordawesome25 september 2023 16:55
Ik denk dat je niet goed geïnformeerd bent over hoe bankapps geregeld stoppen met werken wanneer een telefoon niet langer wordt ondersteund met security updates en/of OS updates.
lordawesome @choogen25 september 2023 17:04
De ABN AMRO Android app vraagt minimaal Android 9. Die zit nog op de Galaxy S8 uit 2017. Dan heb je toch 6 jaar gebruik kunnen maken van bankzaken op je Android.

De Rababank app vraagt om Android 8. Dat is Galaxy s7 terrein uit 2016.

Maar mijn punt was eigenlijk dat een virusscanner belangrijker is voor de veiligheid dan OS updates. En daar doen maar weinig mensen aan, op de mobiel.
choogen @lordawesome25 september 2023 17:28
Helaas leert de praktijk dat Samsung toestellen na vier jaar geen updates meer krijgen. Dus die theoretische zes of zeven jaar haal je gewoon niet op bijv. een Galaxy S7/S8.

Galaxy S7: https://www.androidcentra...e-four-years-after-launch
Galaxy S8: https://www.androidplanet...-galaxy-s8-updates-stopt/

M.b.t die virusscanner: er is vast een reden dat banken meer belang hechten aan de softwareversie van de telefoon dan aan het gebruik van een virusscanner. Kennelijk schatten ze het risico op problemen hoger in bij telefoons die niet langer software ondersteuning krijgen.
luka23 @choogen25 september 2023 17:57
De meest recente S-modellen krijgen sinds 2021 standaard (minstens) 5 jaar beveiligingsupdates
choogen @luka2325 september 2023 18:02
Dat is op zich natuurlijk een mooie verbetering bij Samsung, maar ik reageerde op de stelling dat je anno 2023 met een Galaxy S7/S8 uit 2016/2017 nog steeds bankzaken op je telefoon zou kunnen doen. Dat is niet het geval.
Znorkus @choogen25 september 2023 20:02
Ik vraag me wel af hoe dat zit. Als de rabo app Android 8 vraagt, en je hebt dat, kijkt een bank dan ook nog naar beveiligingsupdates?
choogen @Znorkus26 september 2023 11:21
Volgens mij kijken de banken enkel naar de minimum OS versie. Dat kan per bank flink verschillen. zie hier: https://www.plusonline.nl...-bankierapps-in-nederland
Het blijft natuurlijk verstandig om altijd de laatste beveiligingsupdates te downloaden (wellicht gaat dat sowieso automatisch), maar zolang het OS ondersteund blijft blijven beveiligingsupdates in ieder geval beschikbaar komen voor je telefoon.
k995 @choogen26 september 2023 00:56
Dat kan dus wel, tenminste met ING belgie op een S8 .
Verwijderd @k99526 september 2023 06:01
ING NL App-info: vereist OS Android 6.0 en hoger. Dit zijn lage systeem eisen. Geen idee waarom het bij andere banken zoveel hoger is. Toch een totaal verschillende app? In ieder geval kan ik naar verwachting met mijn Pixel nog lang doorbankieren.
stefanoroos @Verwijderd28 september 2023 11:22
Uiteindelijk zal het een afweging zijn van meer apparaten ondersteunen en onderstaande twee punten. Ik denk dat het verschil in minimale OS versie komt door app-functionaliteit en niet door veiligheid. In veiligheid zullen de banken dezelfde afweging maken.

App-functionaliteit: Sommige apps maken gebruik van functies die alleen beschikbaar zijn in nieuwere versies van Android. Bijvoorbeeld, een app die gebruikmaakt van de nieuwe AR-functies van Android 12, kan niet worden uitgevoerd op een apparaat dat draait op Android 11 of eerder.

App-veiligheid: Nieuwere versies van Android bevatten vaak beveiligingsverbeteringen. Om ervoor te zorgen dat gebruikers beschermd zijn tegen de nieuwste beveiligingsrisico's, vereisen sommige apps een hoger minimaal OS.
k995 @choogen26 september 2023 00:56
De s8 kreeg updates tot eind 2022, dat is dus 5.5 jaar.
Daarbij worden de apps van android zelf wel nog geupdate hoor, dus een deel van de updates krijg je wel nog.
iddbbi @choogen25 september 2023 17:10
Mijn kbc app vraagt minimaal android 8. Zo een drama is dat niet zoals sommige members hier doen.
Adriel @Streamert25 september 2023 14:19
Mensen die hun telefoons alleen gebruiken voor communicatie en niks anders.
Hagdos @Adriel25 september 2023 14:37
Ik gebruik mijn telefoon voor communicatie, maar ook nog een hoop andere dingen. Agenda, mail, buienradar, navigatie, foto's maken, browsen, youtube kijken, bankieren, muziek luisteren, boodschappen bestellen, simpele spelletjes. Een telefoon van 7 jaar oud kan al deze dingen prima.
Verwijderd @Hagdos25 september 2023 14:48
Ik heb nog nooit een telefoon gehad die niet na ca 3 jaar gigantisch achteruitgang in accucapaciteit.

Ik heb wel telefoons gehad die binnen twee jaar al merkbaar terug liepen.

Met de huidige verlijmde toestellen zie ik niet veel toestellen 7 jaar halen. Ik was al dik tevreden met de 5 jaar voor mijn 7 pro, had alleen ook graag 5 OS versies gezien in die tijd.
andreetje @Verwijderd25 september 2023 14:52
Je kunt natuurlijk altijd nog een nieuwe accu laten plaatsen.
djunicron @andreetje25 september 2023 15:12
Zeker, maar dit is helaas dus totaal niet zo makkelijk.

Je moet vaak de telefoon openbreken, wat betekend dat je de lijm zult moeten verwijderen om de achterkant of soms de voorkant eraf te krijgen. Met alle risico's van dien. Sommige shops die dit regelmatig doen hielden er een procedure op na waarbij ze die moeite niet eens namen, je krijgt een nieuwe glazen achterkant, het is de extra moeite en kosten voor een nieuwe niet waard om het netjes te verwijderen.

Als je geluk hebt is de batterij los te halen, maar juist met al die snel ladende toestellen zijn het stevige gesoldeerde contact punten. Niet zo'n probleem op zich, maar weer extra gereedschap en vaardigheden die je nodig hebt.

Natuurlijk is het fijn dat toestellen in min of meerdere maten water en stofdicht zijn, maar een nieuwe accu plaatsen is een behoorlijke ingreep. Zeker niet onmogelijk, maar niet eenvoudig te doen.

Nu is 4-5 jaar met één accu nog wel te doen. Maar ook de laadpoort slijt, net als het controller bordje.
Ook dat is goed te vervangen als je toch al binnen bent. Maar telefoons met vergelijkbare specs zijn vaak al net zo goedkoop als een nieuwe batterij + andere vervangende hardware + het plaatsen ervan.
Zo b.v. voor m'n Nokia 4 plus. Oude 600 series Snapdragon erin, poortje en batterij op na 5 jaar gebruik. Natuurlijk, kan je voor €40 + 17 aan hardware wat aan doen. Maar een opruimingsmodelletje Xiami Lite 5G kost maar €55 meer... Zit er kwa hardware iets boven, gaat langer mee op de batterij, etc.
Houtenklaas @djunicron25 september 2023 15:37
Met het "right to repair" gaat ook dat goedkomen ...
RRRobert @Houtenklaas25 september 2023 16:02
... maar voor nu zul je op dat vlak nog wel enig geduld moeten hebben voordat dit gemeengoed is geworden.
andreetje @djunicron25 september 2023 16:22
Ik denk dan eerder: breng de telefoon naar de gespecialiseerde shop en betaal daar €60 (OnePlus Nord 3) voor het vervangen van de accu (zo zou ik het aanpakken...).
Geheel risicoloos is het natuurlijk niet.
Verwijderd @andreetje25 september 2023 16:33
Mijn afweging is altijd hoeveel geld geef ik nog uit om aan een oud toestel dat van een top toestel al naar op zijn best een middenklasser is gegaan.

Geef ik het geld uit en gaat het toestel door ouderdom stuk heb ik niets en minder geld voor nieuw.

Koop ik een nieuwe telefoon dan is die sneller met meer opslag en een betere camera en ik heb weer een periode garantie.

Dan valt het bij mij eigenlijk altijd wel naar nieuw. Mijn telefoon/camera moet het doen en betrouwbaar zijn.
andreetje @Verwijderd25 september 2023 21:15
Dat is een overweging.

Mijn Nord heeft 12 GB geheugen en 256 GB opslag, en ik ben tevreden over de camera en het scherm (90 Hz). Daar hoef ik geen nieuwe voor. In mijn ervaring gaat een toestel zelden stuk door ouderdom (uitgezonderd de accu) maar wel door een val.

€60 vind ik nog een aanvaardbaar bedrag als ik de telefoon dan een of twee jaar kan rekken.
lordawesome @Verwijderd25 september 2023 16:54
Mijn bijna 4 jaar oude Android zit volgens AccuBattery op 85% health. Nu probeer ik hem wel altijd tussen de 25 en 75% te houden, maar toch.
Nas T @Verwijderd25 september 2023 14:58
En ik heb nog nooit een telefoon gehad die na drie jaar wél gigantisch achteruitging in netto accucapaciteit.
Ik zou zelf mijn telefoon wel elk aantal jaar willen vervangen, al is het maar om weer een fris/snelle ervaring te hebben en betere camera's bijvoorbeeld. Maar het zou nog fijner zijn als de techniek niet zo hard zou gaan dat dat "nodig" zou zijn.
delphium @Verwijderd25 september 2023 21:02
Dan doe je iets verkeerd. Ik heb nog nooit en telefoon gehad, die het minder dan vijf jaar volhield. Mijn huidige galaxy note 10 plus, houdt het nog makkelijk twee dagen vol op een batterijlading.
Verwijderd @delphium25 september 2023 21:25
Ik gebruik de telefoon ook voor mijn werk. Ik heb nog nooit een telefoon gehad die het meer dan een dag volhoudt.

En ik koop in principe altijd top end telefoons.
apeklootje @delphium26 september 2023 11:03
Hier een Oneplus X die het nat zeven jaar nog een dag volhoud (bij licht gebruik)
Beejee0 @Adriel25 september 2023 14:48
Koop je dan niet beter een Nokia 3310?
Aristo @Beejee025 september 2023 14:53
Email, Signal, Whatsapp, etc. vallen ook onder communicatie. ;)
ultimasnake @Beejee025 september 2023 15:01
Communicatie is niet alleen bellen of gebruik maken van de Short Message Service ;-)

Daarnaast werkt een 3310 (neem aan dat je onze klassieker bedoeld en niet de 2018 're-release') helaas niet meer omdat het 2G netwerk is uitgefaseerd
Houtenklaas @ultimasnake25 september 2023 15:36
Whut? 2G doet het nog steeds, 3G is uitgezet. 2G wordt nog dermate veel gebruikt door "slimme" meters en andere uitlees-meuk dat dat nog wel een paar jaar kan duren denk ik ...

Staatje dat het (KPN) nog wel tot zeker 2025 blijft werken/

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 22 juli 2024 17:09]

ultimasnake @Houtenklaas25 september 2023 16:20
Ah sorry, de laatste update die ik las ging over het T-mobile netwerk en dacht dat een paar jaar eerder men al van plan was voor 2023 dit te doen. Vraag me echter af of dit het zakelijke of prive netwerk dan is, ze kunnen natuurlijk iets online houden voor de slimme meters waar 'consumenten' sims geen connectie mee kunnen maken lijkt me?
wallet @Beejee025 september 2023 14:53
Heul oude mop dit..
ReTechNL @Streamert25 september 2023 14:33
Hier gebruik ik nog een OnePlus 6, telefoon is volledig in orde en technisch goed. Recent de accu vervangen. Recent de overstap gemaakt naar Pixel Experience 13 Plus rom gezien de OxygenOS 11 (orginele rom van OnePlus) toch wat bugs had met recente wifi apparatuur. En nu weer maandelijks security updates.

[Reactie gewijzigd door ReTechNL op 22 juli 2024 17:09]

Andros @ReTechNL25 september 2023 15:37
Dat is dus het probleem. Consumenten zouden niet bezig moeten zijn met unlocken van bootloaders, custom roms en al die zut. Een gemiddelde gebruiker wacht gewoon netjes op de updates van de fabrikant en als die er mee stopt koopt die gebruiker iets anders terwijl het toestel nog prima mee zou kunnen. Het is ergens van de zotte dat de consument het achterstallig werk van de fabrikant gaat zitten doen en dat via andere kanalen verspreidt naar andere consumenten met de melding "het is nog wat wobbly, eigen risico". Niet voor niets wordt er geroepen om wetgeving op ondersteuning van toestellen, nergens is het zo gek als op de markt voor mobiele toestellen.
Teun! @Andros25 september 2023 16:36
Dit zie ik echt anders, customs ROMs kunnen draaien is voor mij 1 van de vereisten om een telefoon te overwegen. Ik ben het met je eens dat het niet nodig zou moeten zijn, voor de gemiddelde consument. Mijn inziens zou het zelfs verboden moeten worden om custom firmware (voor interne chips) niet publiekelijk te maken.
Tuktop
@ReTechNL25 september 2023 21:35
Duimpje voor de OnePlus 6, hier nog een lotgenoot :)
Heb toentertijd na 2 jaar onder garantie de accu laten vervangen. Vóór de OP6 had ik nog nooit 'zo veel geld' (€ 569,-) uitgegeven aan een smartphone, maar dat is me zeer goed bevallen. Wellicht dat ik straks voor de Pixel 8 Pro gaat, als de reviews goed zijn. En dan als uitdaging daar de 7 jaar mee volmaken.
Largamelion @Streamert25 september 2023 14:38
Mijn Pocophone F1 draait na 5 jaar nog steeds als een zonnetje, enkel de batterij gaat wat minder lang mee. Zonet een nieuwe batterij besteld om dat probleem op te lossen. Dankzij Lineage OS ontvangt hij ook nog maandelijks updates en kan hij Android 13 draaien. In theorie kan die dus makkelijk nog 2 jaar mee als het moet, qua snelheid geen enkel probleem in elk geval.

Alleen geeft de custom ROM/root problemen bij sommige apps en overweeg ik daarom het toestel te vervangen. De Poco F1 zou dan doorschuiven naar de kinderen met als hoofddoel spelletjes/filmpjes. Moest dat probleem er niet zijn zou ik hem gerust zelf nog blijven gebruiken en de kans bestaat nog steeds dat ik dat ook doe, want voorlopig vind ik mijn zin niet.

De Pixel 8 klinkt mooi en de Pixel 7a hou ik nauw in de gaten, maar de prijs ligt me nog net wat te hoog.
N8w8 @Largamelion25 september 2023 22:23
Men gooit custom ROMs en root vaak op 1 hoop; als apps dan niet werken wijst men naar de ROM, terwijl het probleem dan vaak alleen de root is.
Dan zou je het evt nog kunnen proberen zonder root. Wil je per se root, kans dat een ander toestel/ROM met root dezelfde problemen geeft.
Verder kiezen mensen vaak de nieuwste ROM, waar dan nog veel bugs in zitten. Dan zou je n oudere ROM kunnen proberen waar al langer aan is gesleuteld. Alleen moet die dan wel beschikbaar zijn en wil je ws liever dat die ook security updates krijgt.
Natuurlijk ken ik jouw situatie/toestel/ROM niet, maar mss een idee.

Overigens gebruik ikzelf een S4 Mini (2013). Samsung ROMs gaan t/m 4.4, custom ROMs t/m 11.
Daarmee verwacht ik dat rond 2026 ofzo de eerste apps (die ik wil) stoppen met werken.
Wel mooi dat ie zo lang goed blijft, maar ik heb dan ook weinig eisen, bijv geen Google apps.
Nu maar hopen dat ze 2G/3G bellen nog even aan laten staan.
Largamelion @N8w825 september 2023 23:07
M'n toestel is momenteel unrooted en dat is oké voor de meeste apps. Echter zijn er apps als Payconiq, Mynexushealth, Netflix, etc... die m'n custom ROM niet appreciëren en gewoon weigeren te starten/installeren zelfs zonder root. Voor sommige van die apps MOET je dan rooten om vervolgens met bv. Zygisk en SafetyNetFix de boel te gaan 'tricken' om die apps te laten geloven dat je een veilige ROM gebruikt (wat uiteindelijk ook wel gewoon het geval is met LOS).

Te absurd voor woorden en te veel gedoe waar ik geen tijd en vooral geen zin meer in heb. Root is voor mij niet belangrijk, maar ik wil gewoon een toestel dat lang ondersteuning krijgt en 'n goede camera heeft, een Pixel klinkt dan logisch maar is natuurlijk veel minder scherp geprijsd dan bv. een Pocophone.
N8w8 @Largamelion26 september 2023 16:54
Ah, ja het was ook meer een algemeen idee, zoals ik zei ik ken je situatie natuurlijk niet.
Maar dat lijkt me inderdaad een hoop kopzorgen.
Zelf heb ik hier geen last van ivm weinig eisen/apps; mijn ervaring is ook dat bijv ING/Rabo/SNS bankieren (betalen weet ik niet) prima werkten met custom ROM en root, zonder verberg truukjes.
Pixel vind ik ook interessant; los van de camera/support, is dat ook de enige die wordt ondersteund door GrapheneOS, mocht je toch ooit weer de custom ROM kriebels krijgen.
Daarmee kan je ook de boot weer locken (met/ondanks custom ROM dus). Daar wordt het iig veiliger van, maar of dat die problematische apps ook tevreden stemt zal wel niet vrees ik.
Isaja @Largamelion25 september 2023 15:49
Heel herkenbaar, same here! Sinds 3 maanden nieuwe batterij (kostte 35 euro om de hoek) en hij gaat weer 1,5 dag mee en draait alle apps nog vloeiend. En met Gcam mod al 5 jaar schitterende foto's.

[Reactie gewijzigd door Isaja op 22 juli 2024 17:09]

malskippetje @Streamert25 september 2023 14:20
Gezien er tussen generaties van telefoons niet veel verschil meer zit zie ik het nog wel gebeuren.

Ook wordt er hier door een familielid van mij mijn oude Galaxy S8 nog gebruikt, deze is ook nog van April 2017, 6.5 jaar oud dus! In zulke gevallen wil je ook nog (beveiligings-) updates ontvangen
OruBLMsFrl @malskippetje25 september 2023 14:47
En nog dik kans dat zo een familielid het toestel dan nog weer eens doorgeeft aan een kind of iemand die omhoog zit zonder. Zie je ook in browser statistieken, nog altijd wat legit Android 4.4.4 verkeer op publiek internet... security heeft zo een toestel niet meer, en je gaat je nog vragen stellen over spionage en botnets, maar het wordt gewoon gebruikt omdat het nog wel ergens kan.
STFU @Streamert25 september 2023 14:27
Het is duidelijk dat onze medetweakers dit een ongewenste vraag vinden. Ook ik vind de impliciete mening in je vraag dat 7 jaar support niet nodig zou zijn ietwat storend, maar ik ben dan ook een enorme krent met een computer van bijna 10 jaar oud en een telefoon van bijna 5 jaar oud. Ook is het beter voor het milieu als een telefoon langer support krijgt.

Echter ik denk dat je de vraag die Streamert opwerpt, wel degelijk mag stellen, want hoeveel mensen doen er in Nederland nou 7 jaar met een mobiele telefoon!? Ik verwacht niet veel meer dan een procent (een op de honderd!). Inclusief oma die jouw oude telefoon heeft gekregen.
H1MSELF1SH @STFU25 september 2023 15:15
10 jaar? Die is als nieuw. Ik type dit op een Asus Zenbook UX32VD-R4002V uit 2011. Werkt nog prima, maar ik heb er een jaar of 4 geleden wel een nieuwe batterij ingestoken.

Even ontopic: 7 jaar is zeker lang. Maar toch gebeurt het in praktijk. Zelf krijg ik elke 3 jaar een smartphone van mijn werkgever die ik na 3 jaar niet terug moet inleveren. Ik geef die na die 3 jaar aan mijn nichtje die er nog vrolijk 3 jaar mee verder doet. Mijn collega's geven hun 3 jaar oude smartphone ook door aan hun partner of kinderen. Er zijn dus genoeg telefoons van 6 jaar oud in omloop die nog actief gebruikt worden.
STFU @H1MSELF1SH25 september 2023 15:39
Ik typ dit op deze machine :P

inventaris: AMD PC
H1MSELF1SH @STFU25 september 2023 16:08
4 GB RAM is all you need :)

Ik maak mijzelf al jaren wijs dat ik de hybrid disk van mijn Zenbook eens ga upgraden naar een SSD als die ooit crasht...maar die blijft elke dag vrolijk werken....

[Reactie gewijzigd door H1MSELF1SH op 22 juli 2024 17:09]

STFU @H1MSELF1SH25 september 2023 16:14
Er zat 8 GB in, maar ik heb 4 GB aan mijn broer gegeven. Het is de pc van mijn ouders en die snappen nog steeds niet goed dat je meer dan 1 window/programma tegelijk open kunt hebben. Nou, dan is 4 GB nog steeds meer dan voldoende. In ieder geval op Kubuntu 22.04 :)
H1MSELF1SH @STFU25 september 2023 18:47
Gentoo hier. Vroeger loonde het om al die moeite en tijd te steken om Gentoo te installeren en configureren voor jouw specifieke hardware, maar tegenwoordig is alle hardware zo snel dat dat niet meer hoeft. Er zijn genoeg redenen om nog voor Gentoo te kiezen op recente hardware, maar 100% optimalisatie is er geen meer.
lordawesome @STFU25 september 2023 16:51
Ik ken iemand die nog op een Q6600 werkt. Met Windows 10, SSD en 8GB ram. Die is ondertussen 16 jaar oud. Oh, en met een floppy drive :)
STFU @lordawesome25 september 2023 17:08
Grappig. Dat was 20 jaar geleden echt niet mogelijk. En 30 jaar geleden al helemaal niet =>

In 2003 met een pc uit 1987 werken. Een 386 dus.
Of in 1993 werken met iets uit 1977. Een TRS-80 ofzo :D

https://en.wikipedia.org/wiki/TRS-80

[Reactie gewijzigd door STFU op 22 juli 2024 17:09]

andreetje @STFU25 september 2023 14:55
Mijn Oneplus Nord doet het na drie jaar nog prima maar krijgt geen security-updates meer. Ik zou daar best langer mee willen doen en ook willen investeren in een nieuwe accu. Er zit 12 / 256 GB geheugen in. Of zeven jaar lukt betwijfel ik. Vijf jaar moet best haalbaar zijn.
87Dave @Streamert25 september 2023 14:23
Het is een stuk een kunstmatig probleem. Een kip of het ei verhaal.

Een hoofdreden waarom een telefoon geen jaren meekan, is net de beperkte updates.

Zeker voor high end modellen is er geen goeie reden waarom ze na 3 jaar al gedumpt moeten worden, ze zijn krachtig genoeg om in de midrange (tweedehands) mee te blijven draaien. Maar al gauw gaan sommige apps niet meer werken en is het om beveiligingsredenenen geen goed idee bankzaken te doen op een toestel zonder security fixes.

Als het updates probleem wegvalt, blijft nog het vervangen van batterij over als grootste hindernis. Maar ook dat kan opgelost worden.
Puddi Puddin @87Dave25 september 2023 14:49
Krachtig genoeg inderdaad maar de accu duur keldert enorm buiten degradatie om.
Polderviking @Puddi Puddin25 september 2023 15:00
Een accu vervang je voor vijf tientjes.
Puddi Puddin @Polderviking25 september 2023 15:02
Buiten degradatie om
Polderviking @Puddi Puddin25 september 2023 15:04
Wat bedoel je daarmee?
Puddi Puddin @Polderviking25 september 2023 15:31
Apps worden zwaarder, er word meer gevraagd van dezelfde hardware met als resultaat een mindere accu duur want de telefoon moet harder werken
Polderviking @Puddi Puddin25 september 2023 17:04
Je zal het vooral hebben over games denk ik dan?
Of misschien die uit de kluiten gewassen social media bloatware van ome Zuck die vooral zwaarder wordt omdat het meer info over je probeert te vergaren?

Andere veelgebruikte zaken als whatsapp, telegram of je bank app, of meer van dat soort functioneel aardig gestroomlijnde zaken dat beweegt de naald echt niet op een dusdanige manier dat je processor dat niet meer aan kan over 5, 6, 7 jaar.
Zo wel dan mogen de mensen die dat maken zich echt wel even achter de oren krabben.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 17:09]

Puddi Puddin @Polderviking25 september 2023 18:58
Ik zeg ook toch niet dat die apps niet meer zullen draaien? Je toestel moet er harder voor werker resultaat kortere accu duur. Ik haal met mijn oude OP3 de 3.5 uur niet meer wat ik destijds haalde met Android 8. Toestel is zo goed als waardeloos omtrent de accu duur ondanks nieuwe accu en de apps die er gewoon nog vlot op draaien.
NeverSettle @Puddi Puddin25 september 2023 15:05
Accu (laten) vervangen :) Afhankelijk van toestel is een accu laten vervangen goedkoper dan een volledige nieuwe toestel kopen. Scheelt weer wat e-waste.
k995 @Puddi Puddin25 september 2023 15:07
Hangt er toch echt vanaf, s10e van 5 jaar en iets van een 87% batterij nog. Als dat over 2 jaar 80% is is dat nog steeds genoeg voor een ganse dag rond te komen
Puddi Puddin @k99525 september 2023 15:32
Zo kan ik ook een aantal voorbeelden noemen. Ik laad mijn telefoon een keer in de 3 dagen op en daarom gaat mijn accu 5 jaar mee. Maak nu eens het sommetje als je elke dag je telefoon oplaad?
k995 @Puddi Puddin25 september 2023 19:41
Ik laad die dagelijks op.
Puddi Puddin @k99525 september 2023 23:35
Dan heb je een wonder accu waarin degradatie geen probleem lijkt te zijn. Ik zou zeggen laat het onderzoeken en breng het op de markt.
k995 @Puddi Puddin26 september 2023 00:45
Nee hoor, gewoon niet 100%->0%->100% doen, ik zorg er altijd voor ->85%->10/20%->85%
DIe 1000-1500 laadcylussen je batterij aankan tot 80% worden er dan makkelijk 2000-2500 of 5-6 jaar voor je onder de 80% zit.

Btw: alsof die 80% zo erg zou zijn.
Only @k99525 september 2023 16:18
Hier een S10e van 4+ jaar oud, maar die haalt echt het einde van de dag niet hoor, of je moet er helemaal niets mee doen..
En je merkt ook dat hij steeds vaker warm wordt met taken uitvoeren, waarschijnlijk door zwaarder wordende apps en systeemtaken..
Maargoed, usercases verschillen, maar de S10e wordt hier wel vervangen einde van het jaar.
k995 @Only25 september 2023 19:43
Warm soms idd voor de rest word die toch enkele uren per dag gebruikt met redelijk wat navigatie en bluetooth. Tot vorig jaar stond wel opladen tot 85% aan wat effectief maar een halve laadcyclus zou zijn.
Batje4 @87Dave25 september 2023 18:26
Het argument dat apps niet meer werken; dat was idd "vroegah" zo. Maar ik heb nu een Samsung 9+, en die doet het nog prima.

Batterij na al die jaren nog 67%. De S9+ had maar 3400mAh, en daar is nu zo'n 2350 van over. De eerste jaren prima. Maar inmiddels, met iets te enthousiast streamen gaat het hard en haal ik het einde van de middag niet meer, laat staan de dag.

Dus niet zozeer de apps, als wel de batterij is voor mij reden om deze Pixel generatie heel serieus te nemen. De batterij is bijna 1,5 keer groter (4,950 mAh), en de soc energiezuiniger dan de S9+ van 5,5 jr geleden.

Dus dubbel verbetering. Die gaat de 7 jaar wel volmaken en misschien wel langer.

[Reactie gewijzigd door Batje4 op 22 juli 2024 17:09]

cadsite @Streamert25 september 2023 14:29
Ik.
Is dat dan zo eigenaardig?
De mijne is nu bijna 6 jaar en stilaan aan vervanging toe.

[Reactie gewijzigd door cadsite op 22 juli 2024 17:09]

PjotrX @Streamert25 september 2023 14:43
In de eerste jaren van de smartphone was dit inderdaad niet te doen, ik weet nog toen mijn 4S gewoon te traag werd. Zowel de interface zelf als website die je bezocht waren zo sloom dat het niet meer leuk werd. Maar nu de rekenkracht niet meer zo hard toeneemt tussen de generaties kan je best wel lang mee met een telefoon, zolang het mogelijk wordt om je batterij te vervangen, want dat is meestal de volgende bottleneck.
Polderviking @Streamert25 september 2023 14:54
Tussen mijn vorige toestel (S10) en huidige (S22U) zaten 4 generaties en dan nog vond ik de verbeteringen te incrementeel.

Als Samsung de software niet de nek om zou draaien dit jaar had ik er gewoon een nieuwe accu in gestoken en het nog wel een paar jaar uitgezongen.
robcoenen @Streamert25 september 2023 14:56
Mijn vader heeft tot vorig jaar mijn zijn iPhone 5S uit 2013 gedaan en eigenlijk was er vorig jaar ook niet écht een reden om deze te vervangen buiten het feit dat hij AirTags gekocht had en deze niet gekoppeld konden worden aan iOS 14.5 en ouder.

Als dat niet aan de orde was geweest had hij hem waarschijnlijk nog wel enige tijd gebruikt.

Nu vervangen door een SE; volstaat meer dan prima voor hem en hij kan weer jaren vooruit.
ultimasnake @Streamert25 september 2023 14:59
Denk dat die vraag wat genuanceerd moet worden.... op Android zullen er een hoop mensen zijn die niet 7 jaar doen met hun toestel of zelfs 'kunnen doen' gezien die te koop zijn van < 200 tot 1200+ en een hoop mensen voor een duppie tijdelijk 'iets snels' kopen wat 2-3 jaar max mee gaat en daarna gewoon e-waste wordt.

Maar flagships van Samsung, Google en Apple kunnen echt wel een veel langere tijd mee, maar als je OS op den duur stopt met updaten blijf je toch hangen met software die niet meer compatible is.

Bij Apple kan je enigszins uitgaan van 6 jaar OS-upgrades (en iets langere security updates) op een toestel en daar zie ik het gebruik ook naar in mijn omgeving. Mijn vrouw (N=1) heeft een iPhone XS, gebruikt die nog steeds met veel plezier en is zojuist nog voorzien van iOS 17. Daarmee is het toestel net zo up-to-date als mijn iPhone 13 en kan ze in theorie exact hetzelfde als ik maar dan met haar eigen behoeftes/gebruik (geen power user meer zoals wij noemen: swipy-swipe). Ditzelfde gebeurt in de familie waar 'persoon x' de nieuwste iPhone komt en die weer 1 versie opschuiven in het huishouden :-)

Volgende jaar zal ik d'r sturen naar een upgrade (en dan mogelijk net als met de XS een refurbished toestel) zodat ze in ieder geval iOS 18 kan gaan draaien die vrijwel zeker van de support lijst valt september 2024. Mocht ze het rond die tijd overwegen heeft ze dus een toestel die 6 jaar oud is
Balance @Streamert25 september 2023 15:00
Mijn moeder gebruikt nog naar prima tevredenheid een iPhone 7 (uit 2016, nu idd 7 jaar oud). Tussendoor een keer de batterij laten vervangen (minder dan €100). Sommige mensen hebben gewoon niet zo hoge eisen.
Ruw ER
@Streamert25 september 2023 15:07
Mijn vader gaat nog steeds hard met zijn moto g5 plus. Februari 2017, dus toch al 6.5 jaar.
Jorissie87 @Streamert25 september 2023 15:07
Ik heb in de afgelopen 20 jaar 4 verschillende telefoons gehad waarvan ik de vorige 6 jaar heb gebruikt. Ik gebruik een telefoon om mee te bellen en te appen (wat voornamelijk whatsappweb is zelfs), verderder nog wat Flitsmeister, Google Maps en Chrome maar dat is het dan wel. Spelletjes e.d. speel ik dan liever op PC/console. Nu ben ik nog geeneens "oud" maar voor mijn ouders geldt dit argument al helemaal. Mijn vader vroeg me toevallig gisteren nog waarom zijn accu zo snel leeg was, ik vroeg hem hoelang hij deze telefoon al had, dat bleek al 7 jaar te zijn (voor een simpele samsung van 200 euro destijds). Zolang zo'n ding doet wat hij moet doen is er nog geen reden om iets nieuws te kopen. Ik denk dat dit een gezonde mentaliteit zou zijn voor meer dan alleen telefoons. We blijven maar rotzooi kopen terwijl we prima doorkunnen met wat er al is.

[Reactie gewijzigd door Jorissie87 op 22 juli 2024 17:09]

qlum @Streamert25 september 2023 15:24
Vergeet niet dat iemand een telefoon niet dag 1 hoeft te kopen, 5 jaar kan hij best mee gaan de pixel 6 pro uit 2021 wordt nog gewoon verkocht. dus zelfs zonder dat kun je hier profijt aan hebben.

Ik heb zelf een axon 7 uit eind 2016 in 2018 gekocht en ergens in 2021 vervangen en als er langere ondersteuning was / langere custom rom support had het zo maar gekund dat dit nog steeds mijn telefoon was.
MartinPRO @Streamert25 september 2023 14:39
Ik heb nog one plus nord sinds release en als hij het over 3 jaar nog steeds doet, dan hoef ik niks anders. Het is maar een telefoon
andreetje @MartinPRO25 september 2023 14:56
Ik ook, maar sinds juli j.l. krijgt hij geen updates meer. Heb je er LineageOS op zitten en zo ja, hoe bevalt dat?
MartinPRO @andreetje25 september 2023 15:48
Ook hier geen update meer binnen gekregen. Maar buiten veiligheid om, maakt dat verder uit? Ik gebruik mn telefoon voor WhatsApp, bellen en beetje scrollen.
andreetje @MartinPRO25 september 2023 16:23
Inderdaad, het gaat alleen om de veiligheid. Ik doe wel meer op de telefoon dan jij...
MartinPRO @andreetje21 oktober 2023 10:18
Vandaag toevallig een security update ontvangen
andreetje @MartinPRO21 oktober 2023 11:19
Ik ook. Ik was positief verrast door OnePlus! Het niet meer kunnen updaten is de enige reden dat ik de Nord (1) zou willen vervangen (misschien een keer een nieuwe accu er in). Of LineageOS erop, maar het is mij nog niet duidelijk of ik dan tegen beperkingen aan loop.
ikweethetbeter @Streamert25 september 2023 15:25
Wie doet er überhaupt 7 jaar met een telefoon?
Geen idee, 7 jaar is best lang. Maar nadat jij een telefoon hebt gebruikt, en voor jouw de glans er misschien vanaf is, kan hij tweedehands voor een ander nog prima dienst doen en is hij/zij daar zeer tevreden mee!

Ik doe er 3 jaar mee, en dan schuift-ie door binnen het gezin.
Ik weet wel dat telefoons bij ons thuis zo'n 6 jaar meegaan. Vervolgens wordt het een reserve telefoon of wordt-ie ingeruild (voor weinig).
lamme23 @Streamert25 september 2023 15:48
De toedstellen van mijn kinderen gaan ongeveer zo lang mee. Het zijn oude apparaten van mijn werkgever en deze gaan er na vier jaar uit. Vervolgens worden ze ter overname aangeboden voor restwaarde en doen de kids er nog een jaar of drie a vier mee.
pepsiblik @Streamert25 september 2023 15:54
Wie doet er tien jaar met een pc? Bijna niemand. Maar Microsoft geeft netjes 10 jaar support op Windows.
qlum @pepsiblik25 september 2023 16:34
Voor pc's draait er echt nog een hoop oud spul, niet gek want een pc uit 2013 werkt nog best prima.
1Mark @pepsiblik25 september 2023 20:31
ik heb 10 jaar met mijn MacBook Pro i7 quadcore gedaan en die is nu met een nieuwe batterij bij mijn vader in gebruikt. Dat gaat nog prima en met die batterij gaat die weer 7u mee.
Cristan @Streamert25 september 2023 16:13
Om je vraag daadwerkelijk te beantwoorden: Android 7 is 7 jaar geleden uit gekomen. Deze en oudere versies hebben samen een marktaandeel van 7,2%. Ofwel 1 op de 14 Android devices zijn minstens zo oud. En hierin worden devices die een update hebben gekregen naar Android 8 of hoger niet eens meegeteld.
realmpie @Streamert25 september 2023 16:21
5+ jaar met poco f1 inmiddels. Kan nog minimaal een jaar mee!
SSH @Streamert25 september 2023 16:58
Backup device voor MFA. 2e leven voor de kids. Genoeg voor te bedenken.
ronka @Streamert25 september 2023 18:33
Ik heb nog steeds mijn Galaxy Note8 released in 2017
Noresponse @Streamert25 september 2023 19:42
Waarom niet, maar zou graag zien dat er weer verwisselbare batterij in kwam. Met de Samsung Galaxy S heb ik dankzij een nieuwe batterij er 4 jaar meegedaan, hoewel ik wel een custom rom moest installeren om android 4 erop te krijgen :)
1Mark @Streamert25 september 2023 20:30
Mijn oude iPhone 6 uit 2014 werd tot deze zomer nog door mijn dochter gebruikt. Mijn oude iPhone X uit 2017 wordt nu nog door mijn moeder gebruikt.
jancoow @Streamert25 september 2023 21:04
Ik doe nu al 4 jaar en 9 maanden met m'n pixel 3. Al geruime tijd geen updates meer en de batterij begint nu wel zwak te worden. Dit is voor mij een reden om een nieuwe telefoon te nemen ipv een batterij vervangen.
Scheelt een hoop geld die ik in belangrijkere dingen kan stoppen.
System @Streamert25 september 2023 21:18
Tegenwoordig kan een telefoon best wel 7 jaar mee.
Het is niet dat de hardware jaarlijks nog zoveel wijzigt.
Dus als de software ook mee kan waarom niet?
Bovendien zal het er ook voor zorgen dat de hardware minder snel daalt in prijs, want handig kan zijn voor de fabrikant zelf.
CR2032 @Streamert25 september 2023 21:53
Kip en ei. Wanneer je nog steeds updates krijgt is 10 jaar nog beter.
Eventueel met een nieuwe accu. De smartphone zelf is krachtig genoeg.
Chrono Trigger @Streamert26 september 2023 05:13
Aldus de brave consument
Sailor69 @Streamert26 september 2023 14:54
Mmm, ik, gebruik mijn Nexus 5 nog steeds.
QAI @Streamert26 september 2023 20:37
Hier een Google Pixel 2 uit 2017. Werkt nog prima.
phYzar 25 september 2023 14:17
Het zou ze sieren dit gewoon met terugwerkende kracht te doen. Mijn Pixel 5 zit waarschijnlijk in de laatste restjes van z'n upgradeperiode. Ze hoeven hem dus niet opnieuw uit de la te trekken, maar gewoon de support laten doorlopen. Maar dat zal ijdele hoop zijn. Het is een erg fijne telefoon, maar einde support is toch wel einde bruikbaarheid is helaas in het verleden gebleken.
STFU @phYzar25 september 2023 14:20
Einde support = einde bruikbaarheid!?? Functioneert jouw telefoon niet meer na afloop van de supportperiode :?
GenomDalar @STFU25 september 2023 14:23
Valt meestal nog prima te gebruiken, kijk maar naar tablets die worden zeer matig ondersteund maar werken vaak nog prima. Ze zijn alleen wat minder veilig, de meeste apps werken gewoon en worden bijgwerkt.
Libbz @GenomDalar25 september 2023 14:34
Bankapps willen er nog wel eens mee stoppen zodra de telefoon niet meer geupdate wordt. In dat geval zal bijna iedereen z'n telefoon gaan vervangen.
d3x @Libbz25 september 2023 14:45
Nee dat duurt enkele major versies, zo is er nog vlot support voor IOS14 of voor android 10.
Je maakt het nogal cru en veelen denken dat een platform onveilig is omdat er geen updates meer komen.
Alles is zo veilig als de persoon die het zelf (mis)gebruikt....

als je graag op eender welke free wifi gaat hoppen en allerhande apps erop wil zetten van god weet wat en waar, tsja.

En na 4-5j merk je soewieso dat je toestel al wat naar de oudere kant gaat (eens een accident, batterij, functionaliteiten camera etc) en gaan er wel meer over tot nieuwe aankoop/doorschuif.

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 17:09]

UPPERKEES @STFU25 september 2023 14:34
Sleutelwoord is beveiligingsupdates. Die zijn echt nodig op een device met GPS, microfoon, camera, al je privegesprekken, bank apps, emails, foto's, etc.
d3x @UPPERKEES25 september 2023 14:47
lekker overdreven, Alles is zo veilig als de persoon die het zelf (mis)gebruikt....
je hebt bljikbaar een heel speciaal profiel van emails, foto's prive gesprekken etc om te denken dat enkele security updates minder je een target maken.

begin bij jezelf is het juiste gezegde denk na over je eigen app keuze, wifi keuze, welke mails er echt zijn, etc...

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 17:09]

UPPERKEES @d3x25 september 2023 15:20
Security is opgebouwd in lagen. Security updates zijn daar onderdeel van en natuurlijk hoe je zelf met je telefoon omgaat. Maar zonder security updates maakt je eigen gedrag minder uit. Even "voorzichtig" een bijlage/bericht openen of website bezoeken bestaat niet.
d3x @UPPERKEES25 september 2023 16:04
een security update fixed niet je wangedrag van even een bijlage/bericht te openen. fundamentele denk fout!
UPPERKEES @d3x25 september 2023 16:37
Ik heb het natuurlijk niet over het openen van een APK bestand die iemand dan installeert. Zelfs het ontvangen van een specially crafted website in je browser of specially crafted message in je messenger kan een security risico zijn op een unpatched device. Daar ging die laatste zero day crisis met iOS ook over.
Polderviking @d3x25 september 2023 17:16
Met dingen als bijvoorbeeld BlueFrag maakt je gedrag of "awareness" geen sier uit.

Maar doe vooral waar je jezelf goed bij voelt. Ik zou alleen het belang van security updates niet zo blijven downplayen tegen jan en alleman.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 17:09]

Polderviking @STFU25 september 2023 15:03
Einde support = einde bruikbaarheid!?? Functioneert jouw telefoon niet meer na afloop van de supportperiode :?
De hoeveelheid persoonlijke data op dat apparaat terug te vinden is is ongekend, dus ik beschouw software als stuk op het moment dat je er geen (security) fixes meer voor hoeft te verwachten inderdaad.
System @STFU25 september 2023 21:20
Ik wil geen toestel gebruiken op het internet die vol staat met persoonlijke informatie en geen beveiligingsupdates meer krijgt.
Dat is een persoonlijke keuze.
Roerdomp @phYzar25 september 2023 14:18
Ik zit beetje in hetzelfde schuitje. Ik heb ook nog een Pixel5, en ik heb eigenlijk helemaal geen behoefte aan een nieuwe telefoon, maar als de updates straks stoppen denk ik dat ik er toch maar aan ga geloven 8)7

Heb je al een nieuw model op het oog?
Aikon @Roerdomp25 september 2023 14:23
LineageOS :)

Werkt echt perfect, en je kan je telefoon nog gebruiken zo lang je wilt. Ook gcam zit erin, dus ik denk zelfs dat je dezelfde fotokwaliteit houdt.

Zie https://lineageosroms.com/redfin/

Zelf heb ik een PocoF3 gekocht, puur omdat ik daar (direct) Lineage op kon zetten. M'n Oneplus3T draaide het ook tot deze fysiek defect ging en nadat OxygenOS geen updates meer ontving.
old_spice @Aikon25 september 2023 14:31
En hoe zit het met online bankieren op deze rom?
kid1988 @old_spice25 september 2023 15:01
Zonder root hangt dit een beetje af van het device.

Sommige devices geven aan het OS door dat de bootloader unlocked is.
Dat de bootloader unlocked is geeft de LOSrom gewoon door aan apps/gplay (transparantie).
Apps welke dat problematisch vinden zullen niet werken.

De meeste bankapps hebben geen probleem met een unlocked bootloader. Gpay werkt over het algemeen wel maar zonder garanties.

Met root en magisk kun je natuurlijk alles foppen.
Een slechte verborgen root vind zelfs de IKEA app niet leuk.
Aikon @old_spice25 september 2023 14:51
Ik kan dat niet precies beantwoorden in z'n algemeenheid. Op m'n poco werkt het prima, die is geroot en voorzien van Magisk en andere fingerprint.
Ruuddie @Aikon25 september 2023 14:33
Werkt OTA updaten (tegenwoordig) goed via Lineage? Ik heb het in het verleden wel eens gedraaid, maar dan zat ik alsnog met een USB kabel en adb te kloten om hem te updaten. Dat schiet ook niet op.
Aikon @Ruuddie25 september 2023 14:51
Ja probleemloos.
kid1988 @Ruuddie25 september 2023 15:03
wel bij official roms, unofficial roms zul je nog moeten dirty flashen.
Onafhankelijk van recovery trouwens, dus met TWRP werkt het ook prima (en kun je ook gemakkelijker dirty flashen via bijvoorbeeld USB OTG
Puddi Puddin @Aikon25 september 2023 14:51
Werkt echt perfect is simpel weg niet waar er zitten genoeg kleine foutjes in die voor een niet technisch persoon een dealbreker zijn. Denk aan een foto maken vanuit whatsapp wat vaak niet werkt tot simpele zaken zoals bankier apps of vergelijkbaar.
Aikon @Puddi Puddin25 september 2023 14:56
Fotos in whatsapp is volgens mij écht geen probleem.

Maar je hebt een punt, afhankelijk of je wel of niet geroot hebt, of alleen bootloader hebt geunlocked. Maar ja, soms moet je dan weer rooten om te kunnen unlocken... het ligt met name aan je telefoon hoe die ervaring is. Maar goed, we zitten op tweakers he. Niet perfect voor opa, wel voor tweakers.
bloedsmoel @Aikon25 september 2023 16:44
Werkt niet perfect. Ik hoopte mijn Oneplus 6 een nieuw leven te geven met Lineage OS. Vaak onderbroken 4G connectiviteit, financiële apps en apps voor overheidsinstanties (bv Itsme) werden bijna onmogelijk, trage en onstabiele updates. Neen dank, nooit meer (rooten en custom roms).
Metallize @phYzar25 september 2023 14:26
dan kun je beter kijken naar https://wiki.lineageos.org/devices/redfin/ ;)
Ik ben ook stilletjes aant kijken naar een pixel 7 uitverkoop .. om mn iphone se the vervangen om in de toekomst er lineage op te gooien voor langere support
Mr. Smith 25 september 2023 14:21
Mooie zet van Google, ze konden niet achterblijven natuurlijk.
Maar als ze het dan echt beter willen gaan doen, waarom niet de 6 en de 7 ook langer ondersteunen?

Of, Google kennende ...
Ze weten hoe de ontwikkeling van Android de komende 7 jaar ongeveer zal zijn.
Hebben ze dat aangepast, om via deze omweg eenvoudig toch punten te kunnen scoren?

Het blijft een mooie zet, wat er ook achter zit :)
Verwijderd @Mr. Smith25 september 2023 14:42
Kans is groot dat dit ook met de SOC te maken heeft. Waarschijnlijk is de Tensor 3 ontworpen met 7 jaar software updates in gedachte.
hav0c @Mr. Smith25 september 2023 16:51
Laten we hopen dat mensen dit wel gaan doen. Is goed voor het milieu en de portemonnee. Daarnaast zijn de toestellen zo goed dat het qua specs best zou kunnen. De moeite van alles weer opnieuw installeren is ook best een ding. Heb een dusdanige setups dat ik er minstens een dag of 2 a 3 in min of meerdere mate mee bezig ben voordat alles weer goed werkt op een nieuw toestel
kabelmannetje 25 september 2023 14:15
Erg goed voor de 2de hands smartphone markt.
Tyrian @kabelmannetje25 september 2023 14:30
Ik doe al vijf jaar met mijn Xperia XZ1 Compact. Model jaar 2017. Gekocht in 2018. Updates gehad tot 2019. Ik verwacht nog wel twee jaar te kunnen doen met deze telefoon.
Het updatebeleid van Sony heeft me teleurgesteld. Ik zou graag zien dat de OS updates direct vanaf Google komen net als Microsoft dit doet met Windows Update. Dan ben je niet meer afhankelijk van je telefoonfabrikant voor je updates. Tot het zover is kan ik het updatebeleid van de Google Pixel telefoons alleen maar toejuichen. Nu nog even wachten tot ze een compacte android maken net als mijn XZ1 Compact...
kabelmannetje @Tyrian26 september 2023 02:23
Updates kunnen nooit van Google komen. Er is een oerwoud aan componenten en architecturen, Google gaat die nooit allemaal testen. Om dat "op te lossen", zullen er een aantal "referentie-systemen" moeten komen die allemaal hetzelfde zijn. En dat zal dan weer het sterke punt van Android onderuit halen.
ZombieRofl 25 september 2023 14:20
Nou ben ik zelf best zuinig op mijn smarphone, maar om meer dan 4 jaar met een toestel te doen, moet je toch best wel netjes zijn! Dan moet je dus een hoesje + screenprotector gebruiken anders wordt het lastig.
Pat-Juh @ZombieRofl25 september 2023 14:27
Dat aspect valt nog mee… het is meer de accu die gewoon slijt.
CaptainCapslock @Pat-Juh25 september 2023 15:42
Die is voor een paar tientjes te vervangen
MvdW- @ZombieRofl25 september 2023 17:06
Ik denk dat na 3 jaar het wel verstandig is om naar een nieuw toestel te kijken. Zeker als je een Android toestel gebruikt. iPhones zijn de laatste jaren niet echt de moeite waard geweest om te upgraden of je moet echt iets om de camera geven. Voor de rest is het meer de hype en het nieuwste van het nieuwste willen hebben. Dus daar kun je ook met gemak 3 jaar mee doen als je er zuinig mee bent. Aan het eind zijn het producten die gewoon gevoelig zijn voor krassen etc.

[Reactie gewijzigd door MvdW- op 22 juli 2024 17:09]

vDorst 25 september 2023 14:21
Kan Google dit alleen maar beloven omdat ze hun eigen SOC gebruiken?
Want vroeger waren ze voornamelijk afhankelijk van Qualcomm?
Wat ook de bottleneck is voor andere fabrikanten.
bop @vDorst25 september 2023 14:34
Volgens mij mag dit zonder vraagtekens. Het is een bekend probleem dat fabrikanten gelimiteerd zijn in de duur van software updates daar ze medewerking nodig hebben van de processor fabrikanten, en dat dit vaak/altijd de belangrijkste limiterende factor is.
flaskk 25 september 2023 14:22
Marktleider op dit gebied is het Nederlandse Fairphone, dat vijf OS-upgrades en acht tot tien jaar beveiligingsupdates belooft voor zijn .

Eerst zien dan geloven. Fairfone klinkt allemaal leuk en aardig maar vraag mij af of ze echt redden... beetje van moof gevoel
beerse @flaskk25 september 2023 17:01
Bij fairphone heb ik tot nu toe wel goede ervaringen met de FairPhone3 (uitvoering: Fairphone 3 Zwart). Onlangs, na ongeveer 4 jaar gebruik de accu vervangen. In de zelfde periode werd ook android bijgewerkt naar versie 13. Voor mij is dit zien en ervaren omdat ik in 2019 de gok heb gewaagd.

Fairphone heeft met de FPh2 en FPh3 nu laten zien dat de keuze van de onderdelen ook voor deze updates/upgrades belangrijk is. De FPh2 kon niet meer worden bijgewerkt naar een volgende andriod omdat de firmware/drivers voor de onderdelen niet beschikbaar waren en niet meer konden/mochten worden bijgewerkt naar volgende android versies. Bij de FPh3 heeft FairPhone zelf drivers/firmware moeten regelen/bouwen/bijwerken om de FPh3 naar Android 13 te krijgen, daar kon en mocht het wel.

Over google en updates: Ze doen ook met ChromeBooks hun best. Daar stellen ze al jaren eisen aan leveranciers om ook de ondersteuning daar goed te doen.

Mijn gedachte/idee met hardware en bijwerken, zowel voor desktop-pc-s, laptops, chromebooks, servers en mobieltjes: Voor de basis is 4 GB geheugen, 2 cpu-s en 60 GB opslag genoeg. Tenzij er voor een specifieke dienst extra's nodig zijn. Dat is dan voor die dienst, niet voor de server. Bij veel dienstverleners die (virtuele) servers aanbieden is deze maat ongeveer een ondergrens. De meeste acceptabele (budget) tablets, mobieltjes en chromebooks hebben deze maat. En ja, de oude laptops die hier in huis voor hakken en zagen worden gebruikt zijn op die maat, op die maat gebracht of afgevoerd.
old_spice @flaskk25 september 2023 14:32
Ik heb een fairphone gehad. Niet aan te raden.
JelleDekkers @old_spice25 september 2023 15:39
Mag ik vragen waarom?
PageFault 25 september 2023 14:14
Wel fijn dat dit nu als unique selling point hoog op de agenda staat ipv megapixels, memory, opslag etc. Ik doe meestal wel een aantal jaar met mijn telefoon, dus voor mij is dit wel een doorslaggevende factor voor de volgende telefoon.
Micromize 25 september 2023 14:16
hè hè eindelijk. Heel fijn dat ik straks een tweedehands android telefoon kan kopen die nog 4 jaar ondersteuning krijgt zonder een custom rom te hoeven installeren.

[Reactie gewijzigd door Micromize op 22 juli 2024 17:09]


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