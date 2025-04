Hogere prijzen maar betere camera's - Wat verwacht jij van de Pixel 8 (Pro)?

De Pixel 8 van Google wordt naar verwachting duurder dan zijn voorgangers, maar daarvoor krijg je wel enkele jaren extra upgrades, een temperatuursensor, een nog betere camera en vooral heel veel kunstmatige intelligentie. Op woensdagmiddag presenteert Google de toestellen en we zijn benieuwd wat jij daarvan verwacht.

Google presenteert de Pixel 8 en de duurdere Pixel 8 Pro op woensdagmiddag. Zoals vaker gebeurt, zijn er ook van het huidige model al veel specificaties naar buiten gekomen. Over hoe duur het toestel wordt, gaan tegenstrijdige berichten rond. Aanvankelijk leek het om 649 of 699 dollar te gaan, later deed een bedrag van 860 euro de ronde, maar dat bleek vervolgens toch weer 799 euro te zijn. Wat de prijs ook wordt, het lijkt vast te staan dat de Pixel 8 duurder wordt dan de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro, die bij release nog 649 en 899 euro kostten. Daarvoor krijg je een telefoon die 128 of 256GB opslag lijkt te krijgen. Alleen het Pro-model komt ook met 512GB opslag uit.

Upgrades

Gebruikers lijken in ieder geval langer met hun apparaat te kunnen doen. Eerder lekte al uit dat de Pixel 8 zeven jaar updates én upgrades krijgt. Daarmee lijkt Google meer in de buurt te komen van Apple, dat zijn iPhones ook jarenlang van iOS-updates voorziet. Denk jij zo lang met een toestel te doen? En is dit dan een goed alternatief voor de Fairphone?

Camera

Eerder uitgelekte specs van de camera van de Pixel 8. Bron: Android Authority

De Pixels onderscheiden zich altijd door hun camera's, dus het is zeer de vraag hoe die in deze generatie beter worden. We weten bijvoorbeeld dat een van de camera's een Isocell GN2-sensor van 98mm² krijgt. Dat is een 50-megapixelsensor die 8k-video-opnames met 30fps kan schieten, hoewel niet bekend is of die optie alleen voor de Pixel 8 beschikbaar komt. Verder bleek uit een eerder lek van 91 Mobiles dat de camerasoftware allerlei slimme features krijgt. Zo is sprake van 'video boost' en 'night sight' om betere video's in het donker te maken, een 'audio eraser' voor het weghalen van achtergrondgeluid, de mogelijkheid om gezichten te wisselen tussen diverse takes van een foto en een slider voor focus en ISO bij nabewerking.

Bard?

Het is sinds een jaar alle AI-hens aan dek bij Google. Het bedrijf zet volop in op kunstmatige intelligentie en slimme spraakassistenten, maar of die functies ook in de Pixel-telefoons komen, is de vraag. Wat denk jij? Gaan we nog slimme toepassingen voor Bard zien die exclusief voor de telefoons zullen zijn of moeten we het blijven doen met de normale Google Assistent?

Pixel Watch

Google presenteert niet alleen nieuwe Pixel-telefoons, maar ook de tweede Pixel Watch. Ook daarvan is meer dan genoeg bekend. De specificaties zijn uitgelekt, waaronder 2GB ram en een upgrade naar Wear OS 4. Ook zou het apparaat een betere accuduur krijgen. Over het eerdere model waren we niet onverdeeld enthousiast, maar kan Google de nodige verbeteringen doorvoeren in de Pixel Watch 2? Als jij met het eerste model rondloopt, wat zijn dan je ervaringen en vooral: wat hoop je dat Google beter doet?