Wat verwacht jij van Apples WWDC?

Apples World Wide Developer Conference zou dit jaar wel eens minder in het teken kunnen staan van nieuwe smartphones. Ook Apple kan namelijk moeilijk ontsnappen aan de AI-hype. We zijn benieuwd naar jouw verwachtingen van de WWDC: welke nieuwe features hoop je te zien in iOS 18 en hoe ga je Siri gebruiken als deze met fatsoenlijke AI echt slim wordt?

Slimme Siri

Op maandagavond geen nieuwe M-socs, geen nieuwe iPhones en eigenlijk verwachten we helemaal geen nieuwe hardware bij de WWDC. Je kunt wel alvast de turflijst klaarleggen voor de term AI, die waarschijnlijk vaak zal vallen. De grote vraag is in welke vorm dat zal zijn. De slimme assistent Siri krijgt hoogstwaarschijnlijk wel een update, maar op welke manier? Gaat Apple ChatGPT op een of andere manier integreren, of tovert het bedrijf plotseling toch een eigen llm uit de hoge hoed? En als Siri slimmer wordt, ga je deze dan gebruiken, en zo ja, waarvoor?

AI, AI en nog meer AI

Een van de grote vragen is ook welke iPhone-modellen welke AI-functionaliteiten krijgen. De iPhone 15 Pro heeft een krachtige A17-soc met een neural processing unit, maar de npu's in oudere en goedkopere modellen zoals de iPhone 14 en 14 Pro zijn een stuk minder sterk. Denk je dat die smartphones dezelfde AI-functies zullen krijgen of dat Apple die helemaal zal weglaten? Of denk je juist dat die functies server sided zullen worden? En wat betekent dat dan voor je privacy?

Vision Pro

Het enige waar we op hardwaregebied misschien nog iets over horen, is de Vision Pro. Het apparaat is nog te jong om al aan een tweede versie toe te zijn, maar er gaan geruchten dat Apple tijdens de WWDC een wereldwijde release wil aankondigen. Wat denk jij, gaat Apple de AR-bril in Nederland of België verkopen? Wanneer gebeurt dat en nog belangrijker: ga je er een kopen?