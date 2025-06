Wat verwacht jij van Google I/O?

Vandaag vindt Google I/O plaats, Googles conferentie voor softwareontwikkelaars, die traditioneel ook wordt gebruikt om nieuwe producten aan te kondigen. Om zeven uur vanavond is de keynote waarin het miljardenbedrijf zijn aankondigingen zal doen, maar het leek ons leuk om samen met jullie alvast een gokje te wagen.

AI all the things

AI-chatbot. Bron: Getty Images/Carol Yepes

Google werkt al lange tijd aan AI, maar toen dit voorjaar ChatGPT en Microsofts Bing-chatbot beschikbaar kwamen, gingen naar verluidt de alarmbellen af bij het softwarebedrijf. Kort daarna werd al snel een bètaversie van de Bard-chatbot openbaar gemaakt, maar op I/O gaan we waarschijnlijk nog veel meer AI-gerelateerde aankondigingen zien.

Dankzij informatie uit een artikel van The New York Times hebben we al een aantal voorbeelden van wat we kunnen verwachten. Zo zou Google een tool voor het genereren van afbeeldingen introduceren en werkt het aan software om nieuwe kleding of schoenen op je eigen lichaam te visualiseren. Ook een op AI gebaseerde programmeerassistent voor Android Studio zou in de pijplijn zitten.

Android 14

Android 14 is al beschikbaar als bèta voor Googles eigen Pixel-telefoons, maar traditiegetrouw probeert het bedrijf de zichtbaarste wijzigingen nog even onder de pet te houden tot Google I/O. Van de bèta weten we bijvoorbeeld al dat de nieuwe Android-versie, die aan het einde van de zomer uit zal komen, verbeterde gesturenavigatie en een uitgebreider deelmenu zal bevatten. Verder komt er ondersteuning voor het instellen van een andere taal voor een app dan de systeemtaal.

Naar wat Google verder nog in petto heeft voor de komende Android-versie, kunnen we nu nog enkel gissen. Gezien de geruchten over een Pixel-foldable liggen nieuwe OS-functies voor betere ondersteuning van dergelijke apparaten voor de hand en ook integratie van AI-functies past natuurlijk prima in Googles grotere verhaal.

Nieuwe Pixels

Van de Pixel 7a weten we vrijwel zeker dat hij wordt geïntroduceerd; er zijn zelfs al complete video's van de telefoon uitgelekt. De goedkopere versie van de relatief succesvolle Pixel 7 krijgt naar verluidt dezelfde Tensor G2-soc als zijn duurdere broer, maar onder meer een simpeler camerasysteem met maar twee lenzen. Ook zou het scherm beperkt zijn tot een 90Hz-refreshrate in plaats van 120Hz.

De Google Pixel 7a met twee cameralenzen, volgens een eerder lek

Van Googles eerste foldable weten we al zeker dat we hem gaan zien, want Google kondigde de Pixel Fold vorige week alvast aan. Het wordt een vouwtelefoon in de stijl van Samsungs Galaxy Z Fold, met een 7,6"-scherm in opengeklapte toestand. Aan de buitenkant zit nog een 5,8"-scherm, dat net als het binnenscherm op 120Hz werkt. Net als de Pixel 7's zou ook de Pixel Fold Googles eigen processor aan boord krijgen.

De Google Pixel Fold

Tot slot verwachten we ook nieuws over de Pixel Tablet, die vorig jaar tijdens I/O al werd geteased voor een release in de loop van 2023. De tablet krijgt een Tensor G2-soc en zou een 11"-scherm hebben, al onderscheidt hij zich vooral met het gebundelde Speaker Dock, die de tablet in een soort grote Nest Hub verandert. Naast geluid afspelen kan het dockingstation de tablet ook opladen. Naar verluidt komt hij in juni uit; een aankondiging op I/O zou dus precies op tijd komen.

Google Pixel Tablet