Leaker toont video met mogelijke Google Pixel Fold

Leaker Kuba Wojciechowski heeft een video gedeeld waarin een werkende Google Pixel Fold te zien zou zijn. Uit de beelden blijkt dat de Pixel Fold aanzienlijke schermranden zou meekrijgen en dat het ontwerp grotendeels gelijk is aan renders uit eerdere lekken.

In de video van Wojciechowski is te zien hoe het apparaat open en dicht wordt gevouwen. Er lijkt een vouw in het scherm aan de binnenkant van het toestel aanwezig te zijn. Omdat de inhoud van het scherm wazig werd gemaakt, is het echter niet duidelijk hoe zichtbaar die vouw zal zijn tijdens het gebruik.

De selfiecamera in het scherm aan de binnenkant zit bovenaan rechts in de schermranden verwerkt. Daar is dus geen punch-holecamera aanwezig. Uit de video blijkt dat er wel een punch-holeselfiecamera aanwezig is in het scherm aan de buitenkant. Zowel de aan-uitknop als de volumeknoppen bevinden zich aan de rechterkant van het toestel. De achterkant van het toestel is niet te zien, al lijkt er wel een camera-eiland aanwezig te zijn. Wojciechowski heeft tegen de redactie van The Verge gezegd dat het wel degelijk om de Pixel Fold gaat en dat de beelden al meer dan een maand oud zijn.

Er wordt al maanden gespeculeerd over de Google Fold. Leaker Jon Prosser publiceerde deze week een video op YouTube met nieuwe geruchten over het toestel. Volgens Prosser zou het scherm aan de binnenkant van de Pixel Fold 7,6 inch groot zijn en een beeldverhouding van 6:5 hebben. Dat scherm zou een resolutie van 2208x1840 pixels hebben en een verversingssnelheid van 120Hz. Het scherm aan de buitenkant zou 5,8 inch groot zijn en een beeldverhouding van 17,4:9 hebben. Dat scherm krijgt volgens Prosser een resolutie van 2092x1080 pixels mee en heeft ook een verversingssnelheid van 120Hz. Beide schermen zijn oledpanelen.

De vouwbare telefoon krijgt volgens Prosser een primaire camera met een 48-megapixelsensor mee. Daarnaast zouden er een ultrawidecamera en een telecamera aanwezig zijn. Beide zouden plaatjes kunnen schieten van 10,8 megapixel. De selfiecamera aan de buitenkant van het toestel zou een 9,5-megapixelsensor bevatten. Die aan de binnenkant zou 8 megapixel ondersteunen.

De Pixel Fold zou ook op een nieuwe soc draaien, de Tensor G2. Het toestel zou 12GB aan werkgeheugen meekrijgen en te koop zijn in een 256GB- of 512GB-variant. De 256GB-variant moet 1799 dollar kosten en zal uitkomen in twee kleuren: obsidian en chalck. De 512GB-variant moet 1919 dollar kosten en zal enkel in obsidian uitkomen. Prosser meent dat Google de vouwbare telefoon tijdens het eerstvolgende Google I/O-evenement wil introduceren. Dat evenement gaat van start op 10 mei.