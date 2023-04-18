'Pixel 7a gaat 499 dollar kosten, 50 euro meer dan voorganger'

De Pixel 7a gaat 499 dollar kosten, omgerekend zo'n 550 euro, schrijft 9to5Google. De telefoon wordt daarmee zo'n 50 euro duurder dan zijn voorganger bij de introductie was. Het toestel wordt begin mei gepresenteerd tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O.

De prijs is volgens 9to5Google afkomstig van een bron uit een winkel die de verkoopprijs bevestigt. Het toestel kost 499 dollar in de Verenigde Staten. Dat is duurder dan de Pixel 6a, die vorig jaar uitkwam voor 449 dollar. In Nederland lag de Pixel 6a in de winkel voor een europrijs inclusief btw van 499 euro, wat hoogstwaarschijnlijk betekent dat de Nederlandse prijs voor de 7a op 549 euro uitkomt.

9to5Google wijt de prijs aan de duurdere hardware in het apparaat. Eerder lekte al uit dat de Pixel 7a een 90Hz-display krijgt en een nieuwe camerasensor. Ook zou de 7a draadloos laden ondersteunen, als eerste Pixel-toestel met die technologie. Google presenteert de telefoon op ontwikkelaarsconferentie I/O. Die vindt op 10 mei plaats.

Pixel 7a leak maart 2023

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 18-04-2023 07:28 110

18-04-2023 • 07:28

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Reacties (110)

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RRRobert 18 april 2023 07:34
In de huidige markt is 549 euro nog helemaal geen slechte prijs-prestatieverhouding, als je kijkt wat je krijgt voor dat geld, en in vergelijking met de concurrentie. En dat deze over drie weken officieel wordt geïntroduceerd is niks te vroeg, want z'n voorganger is in de Pricewatch nog maar bij drie aanbieders te vinden.

[Reactie gewijzigd door RRRobert op 22 juli 2024 20:04]

Zartos @RRRobert18 april 2023 09:23
De 6a is in Nederland nooit officieel uitgebracht, waardoor de aanbieders dus grijze import uit het buitenland moeten doen. Deze was daardoor altijd al slecht verkrijgbaar.
De 7a krijgt wel een officiële release hier.
SH007 @Zartos18 april 2023 10:35
De 6a is ook officieel uitgebracht in Nederland (samen met de 7 en 7 pro): nieuws: Pixel 6a, Pixel 7 en Pixel 7 Pro komen uit in Nederland
TheVivaldi @Zartos18 april 2023 11:10
De 6a is in Nederland nooit officieel uitgebracht
Huh, dus Tweakers heeft nepnieuws verspreid? 8)7
nieuws: Pixel 6a, Pixel 7 en Pixel 7 Pro komen uit in Nederland
beantherio @TheVivaldi18 april 2023 11:55
Beetje flauwe reactie. Het misverstand is begrijpelijk: het toestel waarop de Pixel 6a gebaseerd was (de Pixel 6) is niet officieel in Nederland uitgebracht. En velen zullen de aankondiging van de 6a gemist hebben omdat alle aandacht uitging naar de aankondiging van de Pixel 7 (pro).
TheVivaldi @beantherio18 april 2023 12:08
Staat heel groot in de titel, dus kun je niet gemist hebben.
Zartos @TheVivaldi18 april 2023 13:53
Ik heb het gemist, dus blijkbaar kan het wel degelijk.
Daarbij had @SH007 me al gewezen op mijn fout, dus het was niet nodig om me hier nog eens op te wijzen met een inderdaad flauwe reactie.

[Reactie gewijzigd door Zartos op 22 juli 2024 20:04]

Edmin Opperprutser @RRRobert18 april 2023 07:40
Ik denk dat je in de war bent met drie varianten, want ik zie meerdere aanbieders met voorraad: uitvoering: Google Pixel 6a Zwart
RRRobert @Edmin18 april 2023 09:27
Ik denk dat je in de war bent met drie varianten, want ik zie meerdere aanbieders met voorraad: uitvoering: Google Pixel 6a Zwart
Ah, I stand corrected. Dank u.
Mooi te zien in de prijsontwikkeling trouwens, dat ook die 6a al heel snel voor zo'n 100 euro onder de adviesprijs werd aangeboden. Dat biedt perspectieven voor de prijsontwikkeling van de 7a.
Sando @RRRobert18 april 2023 13:33
Wat is het grote gemis dit keer bij de a-serie?
Bij de 6a was de camera aanzienlijk minder dan de 6, waardoor zelfs mijn oude Mi 9T Pro betere foto's maakte. Is de 7a wel goed genoeg als je meer wilt dan alleen een veilige telefoon?
humpus @Sando18 april 2023 14:09
Dan heb je een sterk afwijkende mening. Bijna iedereen prijst de camera van de 6a, en hij moet niet echt zwaar onderdoen voor de 6.
Sando @humpus18 april 2023 19:42
Een kwart van de sensor is toch een aanzienlijk verschil.
  • Pixel 6: 50 MP 1/1.31" (2021)
  • Mi 9T Pro: 48 MP 1/2.00" (2019)
  • Pixel 6a: 12 MP 1/2.55" (2022)
Blijkbaar is "bijna iedereen" tevreden met de hoogwaardige smeerpasta-algoritmes van Google Camera die er nog een beetje wat van maken. In ieder geval is de camera duidelijk waar de kostenbesparing vandaan komt, of "bijna iedereen" dat nu prima vindt of niet.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 20:04]

Ruudje88 @Sando18 april 2023 20:00
Je kan in een camera allerlei mooie specs stoppen (Hier zijn Chinese merken vooral goed in) maar het resultaat telt.

DXOmark laat de 6a op plaats 51 vele toestellen achter zich, zelfs toestellen die 2/3x zo duur zijn.En zo kan ik nog wel even doorgaan ;)

[Reactie gewijzigd door Ruudje88 op 22 juli 2024 20:04]

harakiri576 @Ruudje8819 april 2023 07:49
Tja, maar dan als je gcam zet op en al top sensor, is het resultaat echt top. Dat is ook wel iets dat dxomark/... nooit doet, en dat maakt zulke reviews vrijwel onbruikbaar. Omdat als beeldkwaliteit echt uit maakt voor je, gebruik je geen stock cam op je phone maar gcam.
Sando @Ruudje8819 april 2023 17:07
Je kan in een camera allerlei mooie specs stoppen (Hier zijn Chinese merken vooral goed in) maar het resultaat telt.
Die Sony IMX363 van de Pixel 6a zit ook in enkele voorgangers van de Mi 9T Pro, namelijk de Mi 8, en de Xiaomi Poco F1. En andere Chinese merken als de ZTE Axon, de VIVO Nex, en nog meer. Wat is je punt?

In de Mi 9T Pro zit de (Japanse) Sony IMX586, en die maakt volgens reviews betere foto's dan zijn voorgangers. De reviews van DXOmark zeggen weinig over de kwaliteit van de camerasensors, want ze gebruiken de standaard camera-app van de smartphones, en die verschillen enorm in wat ze ervan breien. Google loopt wat dat betreft aardig voor.

Onder fotoliefhebbers is het een beetje de gewoonte om altijd GCam te gebruiken, zodat je allemaal van de zelfde AI processing saus gebruik kunt maken. Er gaan veel GCam configuraties voor niet-native telefoons rond op fotofora en XDA. Mensen proberen de beste algoritmes voor hun sensor te vinden. En zo maakt de Mi 9T Pro met grotere en nieuwere sensor gewoon betere foto's dan de oudere Poco F1, of andere telefoons met de zelfde sensor zoals de Google Pixel 6a, precies zoals je volgens de natuurkundige wetten der optica wel een beetje zou verwachten.

Hier houdt DXOmark geen rekening mee. En daardoor kunnen ze wel foto's vergelijken van de "vanilla smartphone camera apps", maar je kan weinig zeggen over de kwaliteit van de camera/sensor. Dat is jammer, want het resultaat telt. Op basis van het resultaat deed ik mijn constatering.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 20:04]

Jeroenneman @Sando19 april 2023 22:49
Dit is gewoon pertinent niet waar.

Gcam verbetert veel, maar kan zeker niet tippen aan de native implementatie van een Pixel. Not even close.
humpus @Sando19 april 2023 09:08
Hier een mooie uitleg van MKBHD over hoe de 'downgraded' camera eigenlijk nog de meest betrouwbare en mooie foto's trekt die we gewend zijn van de Pixel lijn.

Jij bent blijkbaar een specs-persoon, maar weet dat hét grote specverschil in de display zit, niet in de camera.

Als jij zegt 'bij de 6a was de camera duidelijk minder dan de 6', dan is dat gewoon onwaar. Jij vindt dat, maar of het zo is of niet hangt toch echt wel van de consensus van de meerderheid af.

[Reactie gewijzigd door humpus op 22 juli 2024 20:04]

Sando @humpus19 april 2023 16:46
Hier een mooie uitleg van MKBHD
Hij zegt dus het zelfde als ik: De foto's zien er vooral goed uit door de tensor TPU AI enhancements. Hij maakt inderdaad prima leuke foto's als je hobby bestaat uit een instagram-account. Wel is het inmiddels feitelijk een gedateerde sensor die wat aan de kleine kant is, vooral vergeleken met de Pixel 6. Die heeft notabene de zelfde camera sensor als de Pixel 7 Pro. De camera van de 2022 Pixel 7 Pro is aanzienlijk beter dan de camera van de 2018 Xiaomi PocoPhone F1. Ben je dat met me eens?
Jij bent blijkbaar een specs-persoon
Ik ben een fotohobbyist, en ik gebruik voornamelijk RAW-foto's van GCam. Vraag iemand die een DSL camera koopt wat ze over hebben voor een sensor van Sony of een 4 keer zo grote sensor van Samsung, en je merkt dat dit wel degelijk een flinke besparing is.
Als jij zegt 'bij de 6a was de camera duidelijk minder dan de 6', dan is dat gewoon onwaar.
Je zet het tussen aanhalingstekens om de indruk te wekken dat ik dat zei, maar in werkelijkheid zei ik het volgende: "Bij de 6a was de camera aanzienlijk minder dan de 6, waardoor zelfs mijn oude Mi 9T Pro betere foto's maakte."

Ik weet niet waarom je daar zo hard tegenin probeert te gaan. Misschien heb je zelf een 6a en ben je je eigen overtuiging aan het verdedigen. Maar ik zal uitleggen op basis van welke observaties ik deze constatering deed:

Ten eerste, de Sony IMX363 is zowat een kwart van de twee jaar nieuwere Samsung GN1. Dat is letterlijk minder en ouder, en elke fotoliefhebber op Tweakers zal zeggen dat het formaat van de sensor één van de meest relevante en kostbare factoren in de kwaliteit van de foto's zijn.

Ten tweede, de Sony IMX363 zit ook in enkele voorgangers van de Mi 9T Pro, namelijk de Xiaomi Mi 8, en de PocoPhone F1. De Mi 9T Pro maakt betere foto's dan die voorgangers, en als je de GCam app gebruikt, ook betere foto's dan de Pixel 6a. (Het grote verschil is dat de postprocessing zonder TPU erg lang duurt, soms wel 3 seconden.) Met andere woorden: De Pixel 6 heeft de zelfde camera als de Pixel 7 Pro, en de Pixel 6a heeft de zelfde camera als de PocoPhone F1. Ik constateer dat de camera bij de Poco F1 aanzienlijk minder is dan bij de Pixel 7 Pro.

Ik heb de indruk dat overal waar ik "de camera" zeg, en dus optische hardware bedoel, je "de foto's na AI processing" leest. Maar dat is wat anders. GCam, althans gehackte versies daarvan, kan je op bijna elke telefoon zetten, en fotoliefhebbers beschouwen het vaak als essentieel. Er gaan veel configuraties rond op fotofora en XDA die de beste algoritmes en de minste rekenkracht samen proberen te brengen, omdat het zonder TPU duidelijk zwaarder is voor de telefoon.

Maar je hebt gelijk wat betreft het scherm: Dat is óók een kostenbesparing. Als fotoliefhebber interesseert dat me echter minder.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 20:04]

Photonman @RRRobert18 april 2023 11:20
Gezien de 6a regelmatig €299 is geweest bij Belsimpel, vraag ik mij af hoe lang het duurt totdat de 7a een goeie prijs-prestatie verhouding heeft
Marzman @Photonman18 april 2023 11:30
Je ziet een grafiek heh, dus je kan dat zo wel ongeveer gokken. Als je geluk hebt kost de 7a dan 299 op black friday ;)
RRRobert @Photonman18 april 2023 12:04
Wat @Marzman al aangeeft.

Gezien de adviesprijzen van sommige nieuwe telefoons van anderen, vind ik 549 euro nog steeds geen slecht startpunt hoor, als je ziet wat je er voor terug krijgt.
Waswat @Photonman18 april 2023 13:05
Samen met een (refresh van mijn) Ben abonnement had ik eind maart mijn pixel 6a voor 240 euro. Ik zie dat de prijs nu is verhoogd naar 360
k995 @RRRobert18 april 2023 12:31
idd dat is 200 euro goedkoper dan s23 en 300 dan iphone 14 voor gelijkaardige specs.
Ruw ER
18 april 2023 07:40
Waarom zou je nog voor de 7 gaan als deze draadloos laden en 90hz krijgt? Is die groter ofzo?
Rhinosaur @Ruw ER18 april 2023 08:19
De 7a is volgens mij enkel in een 128GB configuratie verkrijgbaar. Wil je meer geheugen? Dan zal je voor de Pixel 7 moeten gaan.
Septimamus @Rhinosaur18 april 2023 09:27
128GB, not expandable. Is ook vermeld bij de Pixel 7 helaas.
Ruudje88 @Septimamus18 april 2023 15:33
Pixel 7 256GB
LucvdM @Ruw ER18 april 2023 08:52
De 7 had ook al 90Hz, het artikel doet vermoeden dat dit een upgrade zou zijn t.o.v. de voorganger. Het scherm zal dus (nagenoeg) hetzelfde zijn.
Acidrain @LucvdM18 april 2023 09:03
Dit is ook een upgrade t.o.v de voorganger. De voorganger is namelijk de 6a en niet de 7.
Ruw ER
@LucvdM18 april 2023 09:02
Ja maar de 6 had 90hz, de 6a 60hz. Dat was eerst een goede reden om 1 model hoger te kiezen.
Redblader @LucvdM18 april 2023 09:03
Het is ook een upgrade, de 7 is niet is voorganger van de 7a. De 7a is de opvolger van de 6a, welke een 60Hz scherm had.

De a versies van Pixel telefoons zijn altijd een budget alternatief voor de gewone Pixels waarbij enkele features of specs ontbreken of minder zijn.
Maxdehaas19 @Redblader18 april 2023 10:39
Er zal vast wat minder zijn, CPU, batterij, materialen.
mjz2cool @Ruw ER18 april 2023 07:57
Omdat de 7 iets betere specs heeft (volgens bijvoorbeeld https://www.phonearena.co...xel-7a/phones/11908,12071).

[Reactie gewijzigd door mjz2cool op 22 juli 2024 20:04]

Maduth 18 april 2023 09:06
Ik wacht al een tijdje op de 7a maar als ik dan de verschillen zie en dat er bijna tot geen prijsverschil is met de 7 [deal ] en dat de 7a waarschijnlijk geen extra Nano SIM heeft, ga ik toch weer twijfelen. Ben benieuwd begin mei :)

[Reactie gewijzigd door Maduth op 22 juli 2024 20:04]

Jorizzz @Maduth18 april 2023 11:10
Je vergelijkt de adviesprijs van de 7a met een aanbieding+cashback van de 7. Als de adviesprijs van de 7a inderdaad 549,- is, dan is dat 100 euro minder dan de adviesprijs van 649,- voor de 7. Geen enorm verschil, maar ook niet 'bijna geen prijsverschil'. Toch zo'n 15% goedkoper.
typetje1965 @Maduth18 april 2023 13:34
Het formaat hè. 6,1 inch voor de 7a is nog enigszins behapbaar. Wat mij betreft mocht het nog wel iets kleiner (of dat ze eens drie modellen uitbrengen: small, medium en large).
Pat-Juh 18 april 2023 07:33
Het prijsverschil met de 7 wordt zo wel erg klein. Die is tijdens goede aanbiedingen vaak nog goedkoper te vinden dan €500,- de 7a zal ook wel aanbiedingen krijgen op termijn. Er zit anders weinig leven in zo'n model vrees ik. Mijn 7 heb ik via een een aanbieding voor €375 bemachtigd. Een super prijs voor het toestel.
Rhinosaur @Pat-Juh18 april 2023 08:27
Dit is een gok vanuit mijn kant, maar ik denk dat de 7a nog wel zal gaan zakken in prijs. Daarbij komt ook dat deze mogelijk met Android 14 wordt geleverd en daarmee technisch gezien één extra update zal ontvangen (tenzij Google vindt dat 7a budget is en daarom één update minder krijgt).
Hellboy! @Pat-Juh18 april 2023 07:42
Dat is wel heel goedkoop, welke aanbiedingen zijn dat?
Pat-Juh @Hellboy!18 april 2023 09:18
Het was een aanbieding via BelSimpel icm T-Mobile GoGoGo deals. Die is al niet meer geldig geloof ik.
Hellboy! @Pat-Juh18 april 2023 10:43
Bedankt. Ik bestel de toestellen altijd los zonder abbo
Pat-Juh @Hellboy!18 april 2023 09:41
Momenteel €75 cashback. Met unlimited abo €430 - €75. Is dus nog goedkoper ;).

Met lagere abo's ietsjes duurder.
gupfishy 18 april 2023 07:34
redactioneel: (:-))denk dat er 7a moet staan bij de draadloos laden optie.

ziet er wel uit als een geweldig toestel. de 6a had echt een te slechte batterijduur voor mij. en 90hz scherm is geen overbodige luxe die ik waardeer, Even de eerste tests afwachten maar dit gaat het worden denk
nst6ldr
@gupfishy18 april 2023 08:28
De accuduur heeft in dit geval minder met de accu te maken en meer met de gebruike componenten, met name de cpu en het modem zijn geen hoogvliegers op gebied van efficientie. Als jouw huidige gebruiksscenario - zoals meest gebruikte apps en jouw afstand tot een gsm mast - voor een 6a niet te doen was, dan veranderd er op een 7a niet bijster veel voor je.
sjongenelen @nst6ldr18 april 2023 10:44
Ik heb 5g uitgezet (geen meerwaarde voor me) en ben best tevreden over de batterijduur / prijs
jadehee 18 april 2023 07:45
Ook zou de 6a draadloos laden ondersteunen, als eerste Pixel-toestel met die technologie
Afgezien van de 6 die waarschijnlijk een 7 moet zijn, klopt dit niet. Mijn Pixel 7 pro kan ook draadloos laden.
ferrywijn @jadehee18 april 2023 08:10
Ik denk dat ze bedoelen de eerste in de a-serie.
UPPERKEES @jadehee18 april 2023 09:13
Mijn oude Pixel 3 ook.

Niet dat dat positief is: https://www.androidcentra...f-you-ignore-alternatives

[Reactie gewijzigd door UPPERKEES op 22 juli 2024 20:04]

MacPoedel @UPPERKEES18 april 2023 11:17
Dankzij draadloos laden kan ik mijn Oneplus 8 Pro nog betrouwbaar opladen, anders had ik de USB poort een jaar geleden al moeten laten vervangen. Zelfs als ik die poort proper houd, verliest die nog veel te gemakkelijk contact (met verschillende kabels). Maar dat staat ook in het artikel waar jij naar linkt, dat het beter is dan alle slecht gemaakte kabels en USB poorten die door herhaaldelijk in/uit pluggen de te verwachten levensduur helemaal niet halen. Dus ik weet niet goed wat je punt is dat dat niet positief is, behalve de slechtere efficiëntie van draadloos laden.

Daarnaast vind ik het niet zo bijzonder interessant hoe efficiënt de oplader van mijn telefoon is in mijn (benzine) wagen, het blijft maar over 5-10 W extra gaan want is geen snellader. Op lange ritten en als je telefoon vol geladen is, gaat die nog langzamer bijladen. Zelfs in een elektrische wagen gaat het over zo weinig vermogen dat het je geen kilometer bereik kost.
UPPERKEES @MacPoedel18 april 2023 15:24
Het probleem is dat je 50% meer energieverbruikt. Dat kan je vermenigvuldigen met miljoenen devices die dat ook doen. Dat is een hoop energie dat we gewoon weggooien omdat we denken dat we het nodig hebben. De oplossing is dus niet een overduidelijk ander probleem. De oplossing is dan een modulaire telefoon. Zoals bijvoorbeeld een Fairphone.

Dan kom je weer bij een artikel zoals deze: https://www.androidauthor...aste-smartphones-1133322/

Een leuke highlight:
More recently, it introduced its latest green chargers. According to the company, these Samsung chargers have already saved 13 million kilowatts of energy since 2014 with further improvements expected from the newer models.
We zijn bezig met het afbreken van die vooruitgang. En waarom eigenlijk? Als je er echt objectief naar kijkt voegt "draadloos" opladen helemaal niks toe.
MacPoedel @UPPERKEES18 april 2023 16:49
Oké maar herlees dan nog eens het artikel dat je eerst linkte tot het einde want het is helemaal niet zo negatief over draadloos laden.

En wat betreft:
De oplossing is dan een modulaire telefoon. Zoals bijvoorbeeld een Fairphone.
Ben ik het niet noodzakelijk mee eens, zie ook je eigen gelinkte artikel, vervang modules en kabels maken kost ook energie. De oplossing is volgens mij gewoon om hardware (poorten, kabels) te ontwerpen die gemaakt is om zoveel (een aantal keer per dag voor de extremere gevallen) in en uit te pluggen gedurende minimaal 5 jaar. Het zou gewoon geen slijtage onderdeel mogen zijn. Ik ben niet tegen modulaire telefoons maar het mag niet betekenen dat we naar wegwerponderdelen gaan.
UPPERKEES @MacPoedel19 april 2023 08:55
helemaal niet zo negatief over draadloos laden
Volgens mij moet je een roze zonnebril afzetten.

Sterke kabels bestaan, 50.000 keer twisten van de kabel en geen probleem volgens de tests. Normaal gebruik, en zo'n kabel gaat langer mee.

Sterke USB poorten bestaan ook. 100.000 keer erin steken gegarandeerd. Zo vaak steek jij je USB poort niet in je telefoon in 5 jaar. En mocht hij wel stukgaan, dan is het alleen dat stukje vervangen. En nee, dat is niet gelijk aan 50-80% meer energieverbruik met opladen via "draadloos". Dat betekent letterlijk:
widespread adoption of this technology could necessitate the construction of dozens of new power plants around the world
En waarom? er zijn al goede oplossingen en het gemak van "draadloos" opladen is overdreven, meer marketing dan echt nuttig. Helemaal als je de netto benefits bekijkt. Je batterij levensduur gaat namelijk ook omlaag door de extra warmte die "draadloos" opladen met zich meebrengt.
hjs 18 april 2023 07:55
De grote vraag blijft dus nog hoe snel kan hij laden aan de kabel.
Ben bang dat dat erg gaat achterblijven tov de concurrentie.
dutchgio @hjs18 april 2023 08:53
Aangezien de 7 en 7 Pro ook maar 20W en 23W doen, zal dat bij de 7a waarschijnlijk vergelijkbaar of minder snel zijn.
Dat blijft inderdaad wel een nadeel, daar blijft Google toch achter met hardware die het niet aan kan blijkbaar.
d3x @hjs18 april 2023 09:36
niet iedereen valt in een zwart gat omdat ze de gsm een uurtje aan de kabel moeten hangen.....Als je natuurlijk van die energie slurpers hebt moet je ook sneller aan de kabel, in veel reviews merk je echt dat de pixel er slecht uitkomt omdat de sw batterij optimalisatie nog niet werkt.

valt dus al bij al zeer goed mee het opladen en als dit de levensduur ten goede kan komen, ben ik enkel pro.
MacPoedel @hjs18 april 2023 11:29
Mijn Oneplus 8 Pro kon met 65W opladen toen die nieuw was, maar doet dat al een jaar niet meer (ondanks proper houden van de USB poort). Sindsdien valt die terug op langzaam laden of zelfs helemaal niets meer als de kabel net een beetje verschuift.

De Pixel 3a van mijn vriendin laadt sindsiden in de praktijk even snel en betrouwbaarder op.

Defecte USB poort vervangen of daar garantie voor inroepen heb ik geen zin in, ik heb mijn telefoon nodig. Dus stevige poort die jaren mee gaat heeft voor mij prioriteit in plaats van dan op bouwkwaliteit te besparen en op papier wat snellere specs te zetten zoals Oneplus/Oppo en anderen in die club lijken te doen.
darkpluisje @MacPoedel18 april 2023 13:10
Hangt misschien ook af van hoe je hem gebruikt? Of je hebt een maandag morgen model? Mijn 7pro snellaad nog altijd zonder problemen, net als mijn oneplus 5 die als reservetoestel wordt gebruikt.

Niet dat ik het vaak nodig heb, om de batterij te sparen laad hij snachts automatisch langzaam op om de volgende ochtend op 100% te staan. Denk dat ik met de pixel 7a dan ook weinig zou missen. Voor de paar keer dat je tussendoor toch ff bij moet toppen blijft het wel handig, maar dat is echt maar weinig.
MacPoedel @darkpluisje18 april 2023 13:55
Ik misbruik mijn toestellen niet, telefoon ziet er nog als nieuw uit en meestal laat ik mijn telefoon ook liggen tijdens het laden en gebruik ik die ook niet op dat moment. Mijn Nokia 8 hiervoor had na een tijd ook een heel losse poort maar Nokia's (HMD's) van die tijd waren daar ook notoir voor. Kan wel dat mijn OP8 Pro een maandag morgen model is, kabels zitten in die poort al sinds het begin losser dan de andere USB-C toestellen die ik heb en vergelijken met een andere OP8Pro kan ik niet. De USB-C poort van mijn collega's Oneplus 9 Pro houdt het wel goed vol.

Ik heb de snellader ook heel weinig gebruikt om dezelfde reden als jou, bij mij laadde die ook meestal op met een trage lader.
jvr123 @MacPoedel18 april 2023 13:26
Ik had ook problemen met snelladen bij mijn Oneplus 8T. Uiteindelijk het kabeltje vervangen en nu doet hij het weer prima. je moet overigens bij het schoonmaken van je USB C port goed 2 kleine inkepingen checken. Deze zijn nodig voor snelladen.
MacPoedel @jvr12318 april 2023 14:20
De snellader van mijn collega's Oneplus 9 Pro doet het ook nauwelijks op mijn OP8 Pro, dus ik denk dat het de poort zelf is in mijn geval. Alle USB-C kabels zitten gewoon heel los. En snelladen werkt wel, maar het is veel te gevoelig voor hoe de kabel ligt, zal nooit van de eerst keer werken. Misschien wat aan die inkepingen ja.
Autisme_tech 18 april 2023 10:08
Ik ben benieuwd naar de afmetingen van het scherm, als dat weer formaat koelkast wordt sla ik het over
dutchgio @Autisme_tech18 april 2023 10:22
Naar verluid weer 6,1 inch, voor telefoons is dat tegenwoordig klein
Kruitdamp 18 april 2023 07:32
Dit wordt de opvolger van mijn pixel 4a. Ik vind het een erg fijne telefoon. Alleen het draadloos opladen in de auto is een functie die ik nu mis.
bombus @Kruitdamp18 april 2023 10:08
Ik wil graag mijn Pixel 3a vervangen. Hopelijk houd die het nog een jaartje vol en is de 7a dan nog iets in prijs gezakt.
Ik heb lang gewacht op een nieuwe Pixel in de a serie met een betere sensor :)
Luchtbakker @Kruitdamp18 april 2023 11:31
Geen idee welke auto je hebt natuurlijk. Maar bekende problemen met draadloos laden in de auto is in combinatie met draadloos android auto. Veel telefoons die beide functies tegelijk gebruiken raken oververhit.
CH4OS 18 april 2023 07:38
Dit is vast gedaan zodat Donovan het weer in een video vaak kan roepen! :+
Het lijkt dus wel een trend te worden, die 50 euro duurder dan de voorganger (in de midrange klasse)...

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 20:04]


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