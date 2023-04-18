'Pixel 7a gaat 499 dollar kosten, 50 euro meer dan voorganger'

De Pixel 7a gaat 499 dollar kosten, omgerekend zo'n 550 euro, schrijft 9to5Google. De telefoon wordt daarmee zo'n 50 euro duurder dan zijn voorganger bij de introductie was. Het toestel wordt begin mei gepresenteerd tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O.

De prijs is volgens 9to5Google afkomstig van een bron uit een winkel die de verkoopprijs bevestigt. Het toestel kost 499 dollar in de Verenigde Staten. Dat is duurder dan de Pixel 6a, die vorig jaar uitkwam voor 449 dollar. In Nederland lag de Pixel 6a in de winkel voor een europrijs inclusief btw van 499 euro, wat hoogstwaarschijnlijk betekent dat de Nederlandse prijs voor de 7a op 549 euro uitkomt.

9to5Google wijt de prijs aan de duurdere hardware in het apparaat. Eerder lekte al uit dat de Pixel 7a een 90Hz-display krijgt en een nieuwe camerasensor. Ook zou de 7a draadloos laden ondersteunen, als eerste Pixel-toestel met die technologie. Google presenteert de telefoon op ontwikkelaarsconferentie I/O. Die vindt op 10 mei plaats.