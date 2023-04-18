'Pixel 7a gaat 499 dollar kosten, 50 euro meer dan voorganger'

Hier
een mooie uitleg van MKBHD
Hij zegt dus het zelfde als ik: De foto's zien er vooral goed uit door de tensor TPU AI enhancements. Hij maakt inderdaad prima leuke foto's als je hobby bestaat uit een instagram-account
. Wel is het inmiddels feitelijk een gedateerde sensor die wat aan de kleine kant is, vooral vergeleken met de Pixel 6. Die heeft notabene de zelfde camera sensor als de Pixel 7 Pro. De camera van de 2022 Pixel 7 Pro is aanzienlijk beter dan de camera van de 2018 Xiaomi PocoPhone F1. Ben je dat met me eens?
Jij bent blijkbaar een specs-persoon
Ik ben een fotohobbyist, en ik gebruik voornamelijk RAW-foto's van GCam. Vraag iemand die een DSL camera koopt wat ze over hebben voor een sensor van Sony of een 4 keer zo grote sensor van Samsung, en je merkt dat dit wel degelijk een flinke besparing is.
Als jij zegt 'bij de 6a was de camera duidelijk minder dan de 6', dan is dat gewoon onwaar.
Je zet het tussen aanhalingstekens om de indruk te wekken dat ik dat zei, maar in werkelijkheid zei ik het volgende: "Bij de 6a was de camera aanzienlijk minder dan de 6, waardoor zelfs mijn oude Mi 9T Pro betere foto's maakte."
Ik weet niet waarom je daar zo hard tegenin probeert te gaan. Misschien heb je zelf een 6a en ben je je eigen overtuiging aan het verdedigen. Maar ik zal uitleggen op basis van welke observaties ik deze constatering deed:
Ten eerste, de Sony IMX363 is zowat een kwart van de twee jaar nieuwere Samsung GN1. Dat is letterlijk minder en ouder, en elke fotoliefhebber op Tweakers zal zeggen dat het formaat van de sensor één van de meest relevante en kostbare factoren in de kwaliteit van de foto's zijn.
Ten tweede, de Sony IMX363 zit ook in enkele voorgangers
van de Mi 9T Pro, namelijk de Xiaomi Mi 8, en de PocoPhone F1. De Mi 9T Pro maakt betere foto's dan die voorgangers, en als je de GCam app gebruikt,
ook betere foto's dan de Pixel 6a. (Het grote verschil is dat de postprocessing zonder TPU erg lang duurt, soms wel 3 seconden.)
Met andere woorden: De Pixel 6 heeft de zelfde camera als de Pixel 7 Pro, en de Pixel 6a heeft de zelfde camera als de PocoPhone F1. Ik constateer dat de camera bij de Poco F1 aanzienlijk minder is dan bij de Pixel 7 Pro.
Ik heb de indruk dat overal waar ik "de camera" zeg, en dus optische hardware bedoel, je "de foto's na AI processing" leest. Maar dat is wat anders. GCam, althans gehackte versies daarvan, kan je op bijna elke telefoon zetten, en fotoliefhebbers beschouwen het vaak als essentieel. Er gaan veel configuraties rond op fotofora en XDA die de beste algoritmes en de minste rekenkracht samen proberen te brengen, omdat het zonder TPU duidelijk zwaarder is voor de telefoon.
Maar je hebt gelijk wat betreft het scherm: Dat is óók een kostenbesparing. Als fotoliefhebber interesseert dat me echter minder.
[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 20:04]