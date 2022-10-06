Pixel 6a, Pixel 7 en Pixel 7 Pro komen uit in Nederland

Google brengt zijn Pixel-telefoons voor het eerst uit in Nederland. Dat heeft de fabrikant bevestigd op een eigen evenement. De Pixel 7 en 7 Pro komen uit via de Google Store, provider T-Mobile en retailer Belsimpel, samen met de Pixel 6a.

Het is voor het eerst dat de Pixel-telefoons officieel uitkomen in Nederland. De toestellen waren steevast via grijze import verkrijgbaar bij Nederlandse retailers en sommige gebruikers haalden ze ook uit Duitsland, maar nu zijn ze voor het eerst bij retailers en providers aan te schaffen. Behalve de Pixel 7 en 7 Pro komt ook de Pixel 6a uit in Nederland. De telefoons komen niet uit in België.

Behalve Nederland komen de Pixels nu ook voor het eerst uit in Noorwegen, Zweden, Denemarken en India. Vooral die laatste is een grote stap. India is na China veruit de grootste markt voor smartphones. In het land ligt wel veel nadruk op goedkopere modellen, die voor veel inwoners beter te betalen zijn.

Google maakt zijn Pixel-telefoons sinds 2016, maar brengt ze in relatief weinig landen uit. Vermoedelijk mede daardoor is het aantal geleverde exemplaren relatief gering. Bloomberg-redacteur Vlad Savov deelde eerder dat analistenbureau IDC inschat dat Google 27,6 miljoen Pixels heeft verkocht sinds 2016. Apple en Samsung verkopen dergelijke aantallen van hun smartphones doorgaans in een tot twee maanden. De Pixels komen volgende week uit in Nederland.

Pixel 6a
Pixel 6a

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 06-10-2022 16:45 86

06-10-2022 • 16:45

86

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Reacties (86)

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theunevers 6 oktober 2022 16:54
Ze zijn nu al te reserveren bij https://store.google.com/?hl=nl met levering van 13 a 14 oktober.
Pixel 7 pro 899 euro voor 128gb en 999 euro voor 256gb
Pixel 7 649 euro voor 128gb en 749 euro voor 256gb

//Edit
Bij T-Mobile krijg je bij de Pro gratis Buds Pro en bij de 7 krijg je de normale buds (pagina stond net live maar lijkt weer weg te zijn). In Duitsland bieden ze bij de pro een gratis Pixel Watch aan. Lijkt erop dat die helemaal niet uitkomt in Nederland :(

[Reactie gewijzigd door theunevers op 23 juli 2024 12:25]

rnldhfmmm @theunevers6 oktober 2022 17:00
En bij Belsimpel met € 100 cashback.
Helaas geen verlenging met Vodafone mogelijk (nog) dus maar even wachten of die er nog bijkomt binnenkort.
draakhoofd @rnldhfmmm6 oktober 2022 17:17
€100 cashback voor de Pro, de vanilla 7 heeft €75 en de 6a €50 cashback. Actie loopt tot 30 oktober.

[Reactie gewijzigd door draakhoofd op 23 juli 2024 12:25]

Quincy2003 @rnldhfmmm6 oktober 2022 19:15
Inmiddels wel!
rnldhfmmm @Quincy20036 oktober 2022 19:45
Ik zie het, bedankt!
Meteen besteld.
eliask @Quincy20036 oktober 2022 20:24
Bij de actievoorwaarden staat nog steeds dat je in Nederland moet wonen...

Let op!
a. Deelname aan de actie is alleen mogelijk voor consumenten met een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland.
jdruwe @rnldhfmmm6 oktober 2022 17:17
En ook al niet voor Belgen spijtig genoeg :(
TexMex @jdruwe6 oktober 2022 17:22
Ze zullen binnenkort vermoedelijk wel weer te koop zijn via fnac.com en fnac.be. En Amazon FR/DE is waarschijnlijk ook wel een optie.
jdruwe @TexMex6 oktober 2022 17:27
Ja ik kan ze wel kopen via belsimpel maar ik heb als belg geen recht op die 75 euro, dat vind ik wel jammer :D
vrow @jdruwe7 oktober 2022 09:26
Ja, ik vraag me wel af in hoeverre zoiets nu nog mag van de Europese regels. Dat je eventueel meer verzendkosten moet betalen, dat is logisch maar mag je in de EU nog acties beperken tot een land?
Het zou gek zijn als de actie alleen voor inwoners van Friesland zou zijn, dat zou niet kunnen.
jdruwe @vrow7 oktober 2022 18:44
Ik veronderstel van wel. Anders zou Belsimpel die actie ook in België houden veronderstel ik om meer klanten te lokken.
vrow @jdruwe7 oktober 2022 23:59
Op Europa.eu vind ik dit:

Een verkoper mag u als EU-burger geen hogere prijs voor goederen of diensten vragen op grond van uw nationaliteit of het land waar u woont. Sommige prijsverschillen zijn echter gerechtvaardigd, voor zover ze gebaseerd zijn op objectieve criteria, niet alleen op nationaliteit. Als de verzendkosten in uw land hoger zijn, kan het zijn dat u daarom meer moet betalen. De verkoper mag ook verschillende prijzen hanteren voor verschillende verkoopkanalen, bijvoorbeeld verkoop in de winkel of via de website. Hij mag een bepaalde aanbieding ook alleen in een bepaalde regio van een EU-land doen. Maar volgens de EU-regels moeten zulke aanbiedingen daar ook voor consumenten uit andere EU-landen beschikbaar zijn.

Goederen en diensten moeten altijd tegen dezelfde prijs ook aan klanten uit andere EU-landen worden aangeboden in de volgende situaties:

bij verkoop van goederen die niet bezorgd hoeven te worden, bijvoorbeeld omdat u deze zelf ophaalt in een winkel
bij verkoop van elektronische diensten (met uitzondering van auteursrechtelijk beschermde inhoud), zoals cloud services of website hosting
bij verkoop van diensten die op een specifieke plaats geleverd worden, zoals hotelboekingen, autoverhuur of kaartjes voor een pretpark

Dat zou dus betekenen dat als je het toestel ophaalt hij de winkel, je recht hebt op dezelfde aanbieding, denk ik dan. Maar de formulering is weer supervaag zodat je er alle kanten mee op kunt :-)
pedra @jdruwe6 oktober 2022 21:27
benelux store is de volgende stap. zou niet geheel onredelijk zijn
CrownVictoria 6 oktober 2022 16:57
Van een Samsung Galaxy S5 Mini toen naar een Google Pixel gestapt (De 1e generatie, via Duitsland).
Hoewel het toestel een Iphone was zonder homeknop, was het een verademing in vergelijking met andere Android Merken (De Samsungs en andere merken van de wereld).

Super snel, geen extra bloatware en geweldige foto's.
Na 1.5 jaar kon de accu nog maar voor 53% opladen wat het apparaat feitelijk onbruikbaar maakte voor dagelijks gebruik. Dit was een van problemen die de 1e generatie teisterde.
Tevens kreeg ik het idee het apparaat software technisch traag was.

Daarna overgestapt naar Apple en tot op heden daar gebleven.
Ik heb altijd het idee gehad dat Androids naar verloop van tijd trager worden.
Nu heb ik al een tijd geen Android meer als vast toestel dus ik kan niet beoordelen of dat nu nog steeds zo is.
theunevers @CrownVictoria6 oktober 2022 17:46
Waarom heb je je garantie niet aangesproken? Google heeft altijd mijn toestellen netjes vervangen, maakte niet uit waar ik ze vandaan haalde..
JoostTheHost @theunevers6 oktober 2022 17:52
Hoe/waar dien jij een garantie claim in? Via de reguliere Google Store website is het mij in het verleden niet gelukt.
theunevers @JoostTheHost6 oktober 2022 17:56
Gewoon contact opgenomen met Google Support helpen heel goed en houden zich aan twee jaar garantie
mrhp @theunevers7 oktober 2022 07:08
Ook wanneer je de toestellen uit Duitsland haalt? Of moet je dan toch naar Duitsland om je garantie te claimen. Ik overweeg daar mijn Pixel te halen ivm de Pixel Watch deal namelijk
theunevers @mrhp7 oktober 2022 14:38
Altijd toestellen uit het buitenland gehad (ze werden namelijk niet verkocht in Nederland).
Let wel op dat je bij de Pixel Watch deal een adres in Duitsland moet hebben om hem te kunnen claimen.
Koen Hendriks @mrhp7 oktober 2022 18:22
Ik heb 2 keer een nieuwe pixel 3 gekregen toen de usb c stopte met werken. In Duitsland gekocht en gewoon Nederlandse Google support gebeld en daardoor geholpen
Xypod13 @CrownVictoria6 oktober 2022 17:23
Ik kan niet spreken voor langere ervaringen, maar mijn pixel 5 (met een midrange chip) loopt al 2 jaar als een zonnetje, en met elke update weer sneller. Heb wel van mensen gelezen dat hun oudere pixels tot jarenlang later ook nog steeds even snel draaien.

Valt over veel andere android telefoons niet te zeggen.
typetje1965 @Xypod136 oktober 2022 20:11
Moet je "animaties verwijderen" eens aanzetten! Dan gaat ie echt als een dolle

Ik blijf bij de pixel 5. 6 inch scherm. Groot zat!
R.van.M @CrownVictoria6 oktober 2022 17:02
Alle toestellen worden na verloop van tijd trager door updates die meer van de telefoon vragen. Zeker een aantal jaar geleden had dat flinke impact op performance. Tegenwoordig lijkt de impact kleiner te worden doordat de chips steeds sneller zijn en minder snel de bottleneck zijn

Daarnaast zijn er ook praktijken waarbij telefoon met opzet trager gemaakt worden, wat uiteraard verboden is. Apple heeft daar meerdere boetes voor moeten betalen.
CrownVictoria @R.van.M6 oktober 2022 17:31
Dat alle toestellen trager worden na verloop van tijd is inderdaad een gegeven..
Echter mijn Iphone 6s Plus van eind 2015 doet nog steeds dienst als werktelefoon.
Dat kan je met de Pixel van eind 2016 wel schudden, daar gaat van alles mis en zo zijn er wel meer voorbeelden met Androids.
meowmofo @CrownVictoria6 oktober 2022 18:07
Tsja, blijkbaar kan hier een flink verschil in zitten. Ik gebruik mijn oude Pixel 2a al jaren als werktelefoon en ervaar er nooit problemen mee.
cadsite @CrownVictoria6 oktober 2022 19:18
Heb je de prijs van beide toestellen ook naast elkaar gezet toen je je vergelijking maakte?
Puffino @CrownVictoria7 oktober 2022 00:01
Om alle Android telefoons zó over één kam te scheren, dat komt me over als een beetje bashen.

Er zijn ook héél veel voorbeelden van Android telefoons die het wél nog goed doen na vele jaren. Android wordt gebruikt als platform door vele fabrikanten, daar gaat natuurlijk wel eens iets mis. Net als bij Apple.

De Samsung Note3 van mijn vrouw, de Sony Z3 en XZ2 Compact van mij, ze doen al héél lang trouwe dienst.
CrownVictoria @Puffino7 oktober 2022 09:21
Ik scheer helemaal niet alle Androids over één kam, dat is hoe jij het interpreteert. Immers beschreef ik slechts mijn ervaring en ideeën.
Zoals ik aan gaf zijn er wel meer voorbeelden bij Androids waar de performance trager wordt na jagen, net zoals dat er bij Iphone vast ook genoeg voorbeelden zijn.

Mijn persoonlijke ervaring is simpelweg dat Androids op gevoel traag worden.
Dat kan uiteraard ook een stukje placebo zijn.
Greatsword 6 oktober 2022 16:57
Hoor/lees vaak goede dingen over de camera.

Wel benieuwd of dit qua privacy nu wel echt een aan te bevelen telefoon is.
thatent @Greatsword6 oktober 2022 18:37
GrapheneOS - niet door de minsten aanbevolen om zijn privacy- en securityfeatures, draait alleen op Pixel-telefoons.
oef! @Greatsword6 oktober 2022 19:22
Ook al ben je bang voor de data honger van Google dan ben je alsnog beter af met een Google telefoon. Een telefoon van een andere leverancier zal naast naast de informatie die naar Google gestuurd wordt ook nog eens data naar de leverancier sturen.

Persoonlijk maak ik me niet al te druk Google, elke scheet die ze laten wordt toch onder een vergrootglas gelegd.
MarnickS @Greatsword6 oktober 2022 19:14
Alle Google software staat ook op alle andere Android-telefoons. Qua privacy maakt het dus niet zo veel uit.
Rub3s @MarnickS6 oktober 2022 21:32
Volgens mij klopt dat niet helemaal. De launcher en de camera app die op de Pixels staan, zijn volgens mij ook echt alleen voor de Pixels.

De standaard Android launcher en camera waren dacht ik iets anders.
MarnickS @Rub3s7 oktober 2022 00:12
Daar heb je gelijk in en de Pixels hebben ook een aantal functies die andere telefoons niet hebben.
Het lijkt me alleen sterk dat ze met die apps echt meer data verzamelen. Een launcher is niet spannend en alle je foto's inclusief metadata hebben ze van veel Android-gebruikers al via Google Foto's.
Rub3s @MarnickS7 oktober 2022 09:52
Hmmm, in die launcher heb je sowieso Google Now. Dat is die nieuwsfeed.
Daarnaast luistert ie bijna altijd mee, voor het herkennen van liedjes. Op het lockscreen zie je het nummer wat gespeeld wordt.
En ook voor het herkennen van 'Hey Google' luistert ie mee, maar dat is ook bij andere telefoons natuurlijk.
MarnickS @Rub3s7 oktober 2022 10:30
De opname wordt vergeleken tegen een lokale database van muziek op de telefoon (daarom herkent hij ook veel minder muziek dan bijvoorbeeld Shazam), en zou volgens Google de telefoon niet verlaten.

Met dat eerste punt heb je wel gelijk.

Edit: er wordt toch wel iets verzameld met Now Playing

[Reactie gewijzigd door MarnickS op 23 juli 2024 12:25]

GuiltyNL 6 oktober 2022 17:53
Ergens fijn dat het spul nu direct in Nederland te krijgen is, maar het is wel heel flauw dat je hier de volle mep mag betalen in de Google Store, maar als je via Duitsland bestelt, krijg je bij de 7 Pro een Google Pixel Watch twv. € 379 of € 429 (als je de LTE versie neemt) gratis.

Sorry, maar dan worden we in Nederland toch gefopt?
OrangeCoder @GuiltyNL6 oktober 2022 17:58
Ja twijfel nu echt. Wil hem zo graag maar wil ook graag de Pixel Watch er gratis bij haha
GuiltyNL @OrangeCoder6 oktober 2022 18:01
Het voelt niet goed dat je in NL eigenlijk € 300 a € 400 meer betaalt. Komt notabene uit hetzelfde magazijn (dat staat ook in NL)
OrangeCoder @GuiltyNL6 oktober 2022 18:18
Ik ga hem bestellen op Amazon.de en dan via vrienden in Duitsland the Watch achteraf krijgen. Moet werken denk ik zo haha
Nark0tiX @OrangeCoder6 oktober 2022 18:47
Goed idee, ga ik ook doen. Belachelijk die prijzen in NL. Of in Amerika stuk goedkoper.
MoonRaven @Nark0tiX7 oktober 2022 04:36
Goedkoper in Amerika? Google Pixel 7 Pro 128GB = €899 of $899. 899 eur = 881.20 usd. Onze prijs is inclusief belasting, de VS prijs niet.

Zal dus lastig worden.
jeroenheinemans @OrangeCoder6 oktober 2022 22:05
Krijg je dan de Watch of de Pixel Buds dan ook in Nederland toegestuurd? Ik kan niks lezen op de website van Amazon.de over die levering.
OrangeCoder @jeroenheinemans6 oktober 2022 22:44
Die moet je ergens laten bezorgen op een Duits adres als ik het goed begrijp. Je kan via een bepaalde link van 1 tot 30 november een formulier invullen en 1 van de eisen is dat het adres waar de Pixel Watch naartoe gestuurd moet worden een Duits adres is. Staat verder niet bij dat het adres van de ontvanger op de factuur ook in Duitsland moet zijn.

Dus dan moet je iemand kennen die in Duitsland woont en zou het daar naartoe gestuurd moeten worden.

Ik heb de gok gewaagd en gaat het meemaken binnenkort. Liever kans op gratis Pixel Watch van €380 dan korting van €75 bij Belsimpel😂 en anders nog steeds een leuke telefoon gekocht:)
stijn014 6 oktober 2022 16:49
Raar dat België dan er nog niet bijzit. Zowel Frankrijk als Nederland hebben ze. Dus de taalondersteuning is er.
izzet3838 @stijn0146 oktober 2022 18:20
Raar dat België dan er nog niet bijzit. Zowel Frankrijk als Nederland hebben ze. Dus de taalondersteuning is er.
Mogelijk een dingetje met providers, als je hem echt wilt zal belsimpel ze vast opsturen, maar helaas lopen we wat acties mis.
Sevenanths @stijn0146 oktober 2022 18:51
In België kon je ze altijd al bij FNAC krijgen. Zij spraken gewoon hun voorraad uit Frankrijk aan. Maar goed, dan bepaalden zij uiteraard de prijs...
stijn014 @Sevenanths6 oktober 2022 23:21
Mijn 4a was gewoon de aanbevolen retailprijs. Maar voor de 6a vragen ze inderdaad een surplus
AWitteveen 6 oktober 2022 17:11
Super nieuws dit, ook fijn dat ze de Pixel 6a en Pixel Buds ook naar Nederland brengen _/-\o_
sdr82 @AWitteveen6 oktober 2022 17:44
Wat zou dat veranderen? Pixel 6a is hier toch gewoon te koop? Alleen via grijze import maar wel dezelfde prijs toch?
theunevers @sdr826 oktober 2022 17:47
In principe zou dat betekenen dat bij de winkels die nu via grijze import aanbieden het direct in kunnen kopen bij Google en op den duur lagere prijzen gaan aanbieden dan de Google Store..
sdr82 @theunevers6 oktober 2022 18:59
Belsimpel verkocht m al een tijdje voor 435/440 euro. Sinds vandaag is hij ineens 459 euro.
Ik had juist tot vandaag gewacht omdat ik dacht dat het goedkoper zou worden.
Maar ik verwacht wel dat deze snel goedkoper wordt. Zeker als ze de 6a bij meerdere winkels gaan verkopen in NL.
dennis_rsb @sdr827 oktober 2022 00:41
Ik zag dat je 50 euro cashback krijgt. Dus dan zou je uitkomen op 409. Ik neig er ook naar om hem te kopen. 409 vind ik acceptabel voor een tel met lange support, goede camera, goede soc, stock android etc.
AWitteveen @sdr826 oktober 2022 18:00
De prijs is eigenlijk altijd hoger via grijze import. Daarom heb ik mijn Pixel 6 ook in Duitsland gekocht. Vandaar dat het fijn is dat ze hier nu rechtstreeks verkrijgbaar zijn.
LA-384 @AWitteveen6 oktober 2022 18:48
De 6A is nu vanaf €419,- te koop, paar weken terug was dat zo'n €440,-
De prijs via Google zou €459,- zijn. Benieuwd of de prijzen in de winkels dan weer gaan stijgen als deze officieel verkrijgbaar wordt.
Raphire 6 oktober 2022 16:46
Eindelijk! Als pixel 6 gebruiker kan ik dit alleen maar aanmoedigen. In andere nieuwsberichten zien we tevens dat google meer van z'n features (die eerste english of US only waren) aan het uitrollen is in het Nederlands en andere talen, een goede ontwikkeling.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 23 juli 2024 12:25]

mausiemausie78 6 oktober 2022 16:48
Dit is natuurlijk ontzettend goed nieuws. Nu de Pixels officieel verkrijgbaar zijn hoeft dit dus niet meer via grijze import wat inhoudt dat de toestellen voor de adviesprijs verkrijgbaar zijn.
desalniettemin @mausiemausie786 oktober 2022 22:07
Ik wachtte toch altijd al voordat ik een nieuwe Pixel kocht. Dan was de prijs al een stuk gezakt.
ThaBully 6 oktober 2022 16:50
Yes eindelijk!
Heb zelf een Pixel 6 Pro via Grijze import, omdat ik het fijner vindt om in Nederland producten te bestellen die zoveel kosten en gebruikt worden. Dit geeft minder stress en zorgt er waarschijnlijk ook voor dat het product meer voorradig zal zijn.

Nou ben ik niet van mijn om een 7 te kopen, maar dit opent ook deuren voor andere randapparatuur (al staat dit niet in dit bericht) en daarbij hoop ik op de watch / buds.
stefanmechelen 6 oktober 2022 16:57
oh komaan, waarom België dan ook niet?

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