Pixel 6a, Pixel 7 en Pixel 7 Pro komen uit in Nederland

Google brengt zijn Pixel-telefoons voor het eerst uit in Nederland. Dat heeft de fabrikant bevestigd op een eigen evenement. De Pixel 7 en 7 Pro komen uit via de Google Store, provider T-Mobile en retailer Belsimpel, samen met de Pixel 6a.

Het is voor het eerst dat de Pixel-telefoons officieel uitkomen in Nederland. De toestellen waren steevast via grijze import verkrijgbaar bij Nederlandse retailers en sommige gebruikers haalden ze ook uit Duitsland, maar nu zijn ze voor het eerst bij retailers en providers aan te schaffen. Behalve de Pixel 7 en 7 Pro komt ook de Pixel 6a uit in Nederland. De telefoons komen niet uit in België.

Behalve Nederland komen de Pixels nu ook voor het eerst uit in Noorwegen, Zweden, Denemarken en India. Vooral die laatste is een grote stap. India is na China veruit de grootste markt voor smartphones. In het land ligt wel veel nadruk op goedkopere modellen, die voor veel inwoners beter te betalen zijn.

Google maakt zijn Pixel-telefoons sinds 2016, maar brengt ze in relatief weinig landen uit. Vermoedelijk mede daardoor is het aantal geleverde exemplaren relatief gering. Bloomberg-redacteur Vlad Savov deelde eerder dat analistenbureau IDC inschat dat Google 27,6 miljoen Pixels heeft verkocht sinds 2016. Apple en Samsung verkopen dergelijke aantallen van hun smartphones doorgaans in een tot twee maanden. De Pixels komen volgende week uit in Nederland.