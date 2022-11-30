OnLeaks deelt renders van Google Pixel 7a die lijkt op voorganger

Leaker OnLeaks heeft renders gedeeld van de vermeende Google Pixel 7a. Het toestel lijkt wat ontwerp betreft grotendeels identiek te zijn aan de al uitgebrachte Pixel 6a en Pixel 7. Wat afmetingen betreft zou de smartphone eveneens sterk op de Pixel 6a lijken.

De bron claimt dat Google opnieuw het rechthoekige camera-eiland hanteert met daarin twee lenzen en een flitser, zo meldt SmartPrix. Het toestel zou 152,4x72,9x9,0mm groot zijn, wat afgezien van de breedte slechts enkele tienden millimeters groter is dan de huidige Pixel 6a. Wel zou het toestel bijna een millimeter breder worden. Ook de plaatsing van de volume- en aanknop, luidsprekergaten, USB-C-poort en selfiecamera is exact dezelfde als bij de Pixel 6a, ervan uitgaande dat de renders accuraat zijn. Er lijkt zoals bij andere recente Pixel-toestellen weer geen 3,5mm-aansluiting aanwezig te zijn.

Verder melden OnLeaks en SmartPrix dat de Google Pixel 7a weer een 1080p-scherm krijgt, dat op basis van de afmetingen ongeveer 6,1 inch groot zou zijn. Verder wordt nog gesproken over een 90Hz-verversingssnelheid. Deze informatie werd al eerder door een andere bron vermeld.

Update, 14.20 uur: In het oorspronkelijke bericht werd onterecht beweerd dat het toestel een centimeter breder zou zijn. Dit is de foute eenheid en moet millimeter zijn. Het artikel is aangepast.