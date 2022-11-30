OnLeaks deelt renders van Google Pixel 7a die lijkt op voorganger

Leaker OnLeaks heeft renders gedeeld van de vermeende Google Pixel 7a. Het toestel lijkt wat ontwerp betreft grotendeels identiek te zijn aan de al uitgebrachte Pixel 6a en Pixel 7. Wat afmetingen betreft zou de smartphone eveneens sterk op de Pixel 6a lijken.

De bron claimt dat Google opnieuw het rechthoekige camera-eiland hanteert met daarin twee lenzen en een flitser, zo meldt SmartPrix. Het toestel zou 152,4x72,9x9,0mm groot zijn, wat afgezien van de breedte slechts enkele tienden millimeters groter is dan de huidige Pixel 6a. Wel zou het toestel bijna een millimeter breder worden. Ook de plaatsing van de volume- en aanknop, luidsprekergaten, USB-C-poort en selfiecamera is exact dezelfde als bij de Pixel 6a, ervan uitgaande dat de renders accuraat zijn. Er lijkt zoals bij andere recente Pixel-toestellen weer geen 3,5mm-aansluiting aanwezig te zijn.

Verder melden OnLeaks en SmartPrix dat de Google Pixel 7a weer een 1080p-scherm krijgt, dat op basis van de afmetingen ongeveer 6,1 inch groot zou zijn. Verder wordt nog gesproken over een 90Hz-verversingssnelheid. Deze informatie werd al eerder door een andere bron vermeld.

Google Pixel 7aGoogle Pixel 7aGoogle Pixel 7a

Update, 14.20 uur: In het oorspronkelijke bericht werd onterecht beweerd dat het toestel een centimeter breder zou zijn. Dit is de foute eenheid en moet millimeter zijn. Het artikel is aangepast.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 30-11-2022 13:27 41

30-11-2022 • 13:27

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Reacties (41)

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Jaggy007 30 november 2022 13:39
En dit moest compact zijn?
bertalizer @Jaggy00730 november 2022 13:46
inderdaad. Ik had ook ergens gelezen dat ze aan een "compact" toestel aan het werken waren en er werd verondersteld dat dit het volgende "a" toestel ging zijn.
Ik gebruik nog steeds mijn Pixel 3 en heb een serieus probleem met de afmetingen van de huidige toestellen.
Jaggy007 @bertalizer30 november 2022 14:03
Zit in hetzelfde schuitje... Maar blijven wachten op een echte compacte (formaatje Sony Z5 compact) android toestel...

Helaas... Ben vorige week maar overgestapt van een S9 naar een Xperia 10 IV. Met een mooie black friday deal binnengehaald. Iets langer dan de S9, maar gelukkig wat smaller. Wachten op de Xperia Ace 4 dan maar!
Verwijderd @bertalizer30 november 2022 14:07
Zelfde probleem gehad bij de telefoon van mijn vrouw. uiteindelijk voor de iphone 13 mini gegaan. Op android gebied was er gewoon niets, als je ook een klein beetje kwaliteit wil in ieder geval.
alexbl69 @bertalizer30 november 2022 15:31
Hier precies hetzelfde. Houd daarom nog vast aan de Pixel 5.

Zal er dan echt geen markt zijn voor een wat kleiner (in mijn ogen: normaal formaat) high-end toestel?
KingLeaf @Jaggy00730 november 2022 14:39
Wie heeft het over compact? de "a" series zijn toch de budget modellen?
typetje1965 @Jaggy0073 december 2022 21:42
Eens. is dit tegenwoordig compact? Sjonge.

Ik zit daarom nog bij de Pixel 5 (gelukkig 90Hz). Eigenlijk mocht deze ook nét wat kleiner. Ik blijf eerst maar bij deze 5.

Tip voor Google: maak dan drie modellen: small, medium, large.

[Reactie gewijzigd door typetje1965 op 24 juli 2024 04:57]

Jaggy007 @typetje19655 december 2022 10:21
Jammer dat de opslag beperkt is. Anders had ik ook een 5 aangeschaft...
Risce 30 november 2022 13:31
Ik ben vooral razendbenieuwd of ze het gat in accuduur hebben kunnen slechten. Weten we wanneer we de interne specs kunnen verwachten?
Jorissie87 @Risce30 november 2022 13:40
Precies dit. Ik ben al even op zoek naar een goede vervanger voor mijn OnePlus 6 en de Pixel serie spreekt mij aan vanwege de lange supportperiode en kale Android OS, echter, de accuduur van de huidige modellen vallen dusdanig tegen dat het nog geen logische keuze is. Als dat bij dit model opgelost wordt, dan is dit een no-brainer voor mij

[Reactie gewijzigd door Jorissie87 op 24 juli 2024 04:57]

Ceaneye @Jorissie8730 november 2022 13:51
Ik kwam van de OnePlus 6 af, en heb vorig jaar de Pixel 6 gekocht. Ik doe makkelijk twee dagen met een lading. Maar goed, ik gebruik te telefoon alleen voor appen, android auto en hooguit een uurtje in de avond youtube'en/instagram'en op de bank.

Nu weet ik verder niet of de accu van de Pixel 7 beter of slechter is dan zijn voorganger. :+
Wolfos @Ceaneye30 november 2022 14:51
Die van de 7 is slechter volgens Tweakers reviews.
review: ASUS Zenfone 9 vs. Sony Xperia 5 IV - 'Klein', krachtig én compleet

Scheelt zo'n 45 minuten in die eerste test, waarmee de Pixel 7 redelijk onderaan komt als het om batterijduur gaat.
Hoewel het gros van die telefoons wel een stuk duurder is.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 04:57]

phray @Wolfos30 november 2022 17:18
Goed om te melden dat de meest mensen te batterij juist een stuk beter ervaren dan de pixel 6.
nieksvd @Ceaneye30 november 2022 15:30
Let wel, de batterij laadt natuurlijk bij tijdens het gebruik van Android Auto :)
ajsietsma @Jorissie8730 november 2022 13:55
Heb nu een week een pixel 6a en moet zeggen dat het me ernstig mee valt. Ben niet echt een power user, maar ook een voor mij relatief zware dag met 4 uur screen on time en een paar uur bluetooth streamen heb ik aan het eind van de dag nog 40% over.

Heb langer getwijfeld of ik wel opnieuw een li-po batterij wilde. Met mijn oude Galaxy A50 met een iets kleinere batterij en langzamere SOC had ik in het begin ongeveer net zo veel batterij over aan het eind van de dag. Na ruim drie jaar gebruik was dat merkbaar minder en deed ik bij lange dagen vaak uit voorzorg de battery saver aan. Li-ion batterijen, zoals in de pixel 7, zijn wat zwaarder/groter, dus snap dat ze het liever niet in een compact toestel stoppen, maar ze kunnen wel meer laad cycli mee.
nst6ldr
@Jorissie8730 november 2022 14:05
Daarvoor zouden ze de Tensor chip stevig moeten verbeteren (om te beginnen 4nm, betere architectuur en niet bij Samsung laten bouwen) en dat zie ik voor een '#a' model niet even gebeuren. Op z'n vroegst ga je die betere accuduur bij de Pixel 8 zien.
NLxDoDge @Jorissie8730 november 2022 14:50
De Pixel 6a die ik vorige week heb gekocht bevalt me ook wel prima. En een software update is zo gedaan, want sinds dat ik hem heb, heb ik al 3 updates gehad van het OS.

Maar in alle redelijkheid, ik vraag me ook af hoeveel stroomverbruik extra er tegenover een 60Hz vs 90Hz scherm nou echt is.
En software is naar mijn mening de grootste verbruiker. Mijn vorige telefoon de PocoPhone F1 had zulke agressieve app killing dat ik in het begin bijna 3 dagen kon halen op een volle lading. Dus ik ben ervan overtuigd dat als Google hun best doet ze het probleem wel kunnen oplossen.
Basxt 30 november 2022 15:50
Geen 4a afmeting? geen aankoop.

Wat een bizarre markt is dit zeg, gewoon geen enkele fabrikant die een knappe kleine telefoon maakt.
SolarGlider @Basxt30 november 2022 16:36
Toch wel maar je moet altijd compromissen sluiten op andere punten.
Zenfone 9 bv. maar heeft slecht updatebeleid van maar 2 jaar voor een prijzig toestel en dan is er ook nog een S22 met exynos-soc die ik niemand aanraad.
Basxt @SolarGlider30 november 2022 17:33
Wat waren de compromissen dan op de 4a? Die heb ik nu, en niets op aan te merken. ok, batterijduur is niet mega goed.
SolarGlider @Basxt30 november 2022 18:07
Niet op de 4a maar op de toestellen die ik aanhaalde.
Th1x4nG 30 november 2022 13:33
Wel zou het toestel bijna een centimeter breder worden.
Waar halen jullie dit?
The device’s dimensions are 152.4 x 72.9 x 9.0mm(10.1mm with the camera bump). In comparison, the Pixel 6a, was 152.2 x 71.8 x 8.9 mm.
Jeffrey87 @Th1x4nG30 november 2022 13:35
Ja, 72.9mm vs 71.8mm is toch een verschil van 1.1cm?

1.1mm dus, volgende keer moet ik beter lezen |:(

[Reactie gewijzigd door Jeffrey87 op 24 juli 2024 04:57]

verkeerslicht @Jeffrey8730 november 2022 13:41
Gelukkig zijn het geen toestellen van 73cm breed ;)
Het verschil is 1,1mm
Ik denk een typefoutje hier @YannickSpinner
AuteurYannickSpinner Redacteur @verkeerslicht30 november 2022 14:20
Yup, dank voor de tag en excuses voor de verwarring allemaal! Moest natuurlijk millimeter zijn.
TTLCrazy @Jeffrey8730 november 2022 13:40
Het wordt aangegeven in mm, ik weet niet hoe jij ineens op cm komt ?

72.9 mm - 71.8 mm = 1.1 mm
Jeffrey87 @TTLCrazy30 november 2022 13:42
Goedemiddag! Ik neem nog even een bak koffie, ik ben niet meer zo scherp :P
Het moet inderdaad mm zijn!
glennoo @Jeffrey8730 november 2022 13:38
je vergeet deze "/s"
FreshMaker @Jeffrey8730 november 2022 13:39
Ja, 72.9mm vs 71.8mm is toch een verschil van 1.1cm?
Je vergeet te kwadrateren .... het moet 1.1cm³ zijn
b.akkes @Jeffrey8730 november 2022 13:40
Op mijn schuifmaat is dit toch echt maar een verschil van 1.1mm.
gamezfreak @Jeffrey8730 november 2022 13:41
Ja, 72.9mm vs 71.8mm is toch een verschil van 1.1cm?
Nee, het verschil is slechts 1.1 mm oftewel 0.11 cm. Elke 10 mm is 1 cm.
kingnelis @Jeffrey8730 november 2022 13:55
als hij 72.9cm breed was wel.. het scheelt 1.1mm
xpz 30 november 2022 15:29
Geen 3,5mm, blijf het jammer vinden dat ze het er niet meer op doen tegenwoordig. Wat is het probleem met en/en? IP68 schijnt geen issue te zijn en oordopjes gaan vaak veel langer mee (of degelijke koptelefoons) dan die draadloze wegwerp dingen. Dus beter voor een kleinere afvalbult.
Taarmen 30 november 2022 13:37
Minder pixels, 90herz prima. Als het de nieuwste cameras heeft Erik ik graag mijn 3a vervangen.
Ricofizz 30 november 2022 14:01
Met de lack of innovation behalve de foldables vallen die renders tegenwoordig ook wel tegen.
Ach ja, hopelijk word die 90hz binnenkort confirmed.
0b5cur1tY 30 november 2022 16:32
Ik hoop ernstig dat het scherm geen (of veel minder) last heeft van het 'regenboog effect'. Ik heb de pixel 6 en 6a allebei uitgeprobeerd maar vond dit zo storend dat ik ze niet als daily driver zou kunnen gebruiken. Jammer want verder is de 6a een uitstekende telefoon voor mijn persoonlijk gebruik.
iTouch 30 november 2022 17:03
Buiten het super langzaam laden is de Pixel echt een heel goed toestel. Ik hoop dat ze snelladen toe gaan voegen.
Crytex 30 november 2022 17:30
Lift to wake mogen ze wel fixen.
Anders top toestel!

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