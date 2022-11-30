Far Cry 6-dlc Lost Between Worlds bevat aliens en komt op 6 december uit

Ubisoft kondigt het volgende dlc-pakket voor Far Cry 6 aan, getiteld Lost Between Worlds. In de dlc moet hoofdpersonage Dani Rojas het ruimteschip van op aarde neergestorte aliens zien te repareren. Lost Between Worlds kost 20 euro en is vanaf 6 december beschikbaar.

Het neerstorten van de aliens leidt tot uiteenlopende 'rifts' op het fictionele Far Cry 6-eiland Yara. Dani moet vijftien van deze rifts, bestaande uit verschillende uitdagingen, trotseren om de benodigde onderdelen te verzamelen voor het verwoeste ruimteschip. Ieder van de rifts wordt verdedigd door Shardfaces, humanoïde en dierachtige kristalwezens. Spelers krijgen na het volbrengen van iedere uitdaging nieuwe buitenaardse wapens en uitrusting.

Ubisoft introduceert daarnaast vanaf 30 november een gratis proefversie van Far Cry 6 voor alle beschikbare platforms. Spelers kunnen in de Isla Santuario-regio spelen, al geeft de uitgever geen details over de eventuele begrenzingen wat progressie betreft. Alle voortgang die een speler in de proefversie boekt, wordt meegenomen als hij of zij de daadwerkelijke game koopt.

Lost Between Worlds zet de traditie van zeer uitbundige Far Cry-dlc's voort. Sinds Far Cry 3 brengt Ubisoft in elk geval één zeer onrealistische, losstaande verhaaluitbreiding uit, bijvoorbeeld door de game zich plotseling op Mars of in een retrofuturistische wereld af te laten spelen. Eerder kreeg Far Cry 6 al dlc's met de voormalige schurken Vaas Montenegro en Pagan Min in de respectievelijke hoofdrollen.