Far Cry 6-dlc Lost Between Worlds bevat aliens en komt op 6 december uit

Ubisoft kondigt het volgende dlc-pakket voor Far Cry 6 aan, getiteld Lost Between Worlds. In de dlc moet hoofdpersonage Dani Rojas het ruimteschip van op aarde neergestorte aliens zien te repareren. Lost Between Worlds kost 20 euro en is vanaf 6 december beschikbaar.

Het neerstorten van de aliens leidt tot uiteenlopende 'rifts' op het fictionele Far Cry 6-eiland Yara. Dani moet vijftien van deze rifts, bestaande uit verschillende uitdagingen, trotseren om de benodigde onderdelen te verzamelen voor het verwoeste ruimteschip. Ieder van de rifts wordt verdedigd door Shardfaces, humanoïde en dierachtige kristalwezens. Spelers krijgen na het volbrengen van iedere uitdaging nieuwe buitenaardse wapens en uitrusting.

Ubisoft introduceert daarnaast vanaf 30 november een gratis proefversie van Far Cry 6 voor alle beschikbare platforms. Spelers kunnen in de Isla Santuario-regio spelen, al geeft de uitgever geen details over de eventuele begrenzingen wat progressie betreft. Alle voortgang die een speler in de proefversie boekt, wordt meegenomen als hij of zij de daadwerkelijke game koopt.

Lost Between Worlds zet de traditie van zeer uitbundige Far Cry-dlc's voort. Sinds Far Cry 3 brengt Ubisoft in elk geval één zeer onrealistische, losstaande verhaaluitbreiding uit, bijvoorbeeld door de game zich plotseling op Mars of in een retrofuturistische wereld af te laten spelen. Eerder kreeg Far Cry 6 al dlc's met de voormalige schurken Vaas Montenegro en Pagan Min in de respectievelijke hoofdrollen.

Far Cry 6: Lost Between WorldsFar Cry 6: Lost Between WorldsFar Cry 6: Lost Between WorldsFar Cry 6: Lost Between WorldsFar Cry 6: Lost Between Worlds

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 30-11-2022 12:40 68

30-11-2022 • 12:40

68

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Far Cry 6

vanaf € 16,49

3.5 van 5 sterren

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Far Cry 6 Season Pass

geen prijs bekend

Far Cry 6 Review

12 okt 2021 | met video

Far Cry 6 Review

Vermakelijk ondanks voorspelbaarheid

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Reacties (68)

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DaMenaz 30 november 2022 15:20
Vandaag (30-11-2022) werd bij het opstarten van het spel een grote update van +10 gb voor de PC versie geïnstalleerd. Daarna is het o.a. mogelijk het spel opnieuw te spelen met alle wapens en uitrusting die je eerder al had gewonnen.

Helaas zorgt de up[date er bij mij (en vele anderen lees ik o.a. op Reddit) voor dat het spel elke keer crasht bij opstarten en dus feitelijk niet meer te spelen is.

Ik ben nu via Ubisoft de gamebestanden aan het verifiëren. Verwacht er weinig van. Dus hoop op een snelle fix.

Edit: na de verificatie zijn beschadigde bestanden aangetroffen. De software is toen na herstarten opnieuw gedownload en geïnstalleerd en nu werkt de game weer.

[Reactie gewijzigd door DaMenaz op 23 juli 2024 19:05]

huyanglee 30 november 2022 13:04
Ik heb op FC 2 na ze allemaal gekocht.
Far Cry 3: Zeer toffe game
Far Cry 4: Meer van hetzelfde maar nog steeds onderhoudend
Far Cry 5: Setting niet zo goed, begon tegen te steken
Far Cry 6: Boring, rushed, tijd om een paar jaar te stoppen met de franchise en te herbronnen want dit trok op niets. Het enige pluspuntje voor de game was de rol voor Giancarlo Esposito, voor de rest triestige boel. Misschien als je geen enkele andere FC gespeeld hebt dat je een klein beetje fun uit kunt halen.
Stonehawk @huyanglee30 november 2022 13:28
Far Cry (1) gekocht en mij er prima mee vermaakt. Far Cry 2 overgeslagen, het idee van de ziekte waar je last van had sprak mij niet aan. Far Cry 3 prima mee vermaakt. Far Cry Primal, die jij niet noemt, wel gekocht, maar vond ik qua verhaal en gameplay te saai. Sinds dien niks meer van de serie willen spelen. Ook al heb ik 4 en 5 wel een keer gratis gekregen.
StGermain @Stonehawk30 november 2022 14:10
Far Cry 1 was zo indrukwekkend indertijd met de open wereld en de zee waar je onderwater kon. Dat moment dat je uit de bunker komt in het begin van het spel en op het strand komt was echt waw en het hele eiland rondrijden met een jeep om de vijand vanaf de andere kant te snipen was fun. Far Cry 2 was een rotspel, telkens je ergens naartoe moest gaan moest je opnieuw langs alle checkpoints en die werden automatisch opnieuw bevolkt zodra je je rug gedraaid had, maar mee gestopt dan. 3 heb ik nog altijd geïnstalleerd staan maar nog niet uitgespeeld omdat er zoveel betere games zijn.
Anomnomnomymous @StGermain30 november 2022 15:21
Far Cry 1 was niet echt open world, zover ik me kan herinneren.
Je had op zich wel meerdere opties binnen een level, maar was toch eigenlijk traditioneel shooter level design. Pas bij Far Cry 2 had je echt open world design.
GekkePrutser
@Anomnomnomymous30 november 2022 16:43
Klopt, je moet Far Cry 1 ook veel meer zien als de voorloper van Crysis dan van Far Cry 2. Zelfde team. Zelfde missie opzet met heel grote lineaire maps.

Far Cry 2 was ook best anders maar toen was het nieuwe team nog hun pad aan het vinden. Die steeds respawnende outposts en de veel te snel kapot gaande wapens stoorden me erg. Pas vanaf FC3 kwam de 'nieuwe' far cry echt tot zijn recht vond ik.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 19:05]

YopY @Stonehawk30 november 2022 16:46
Far Cry 1 was van Crytek; die zijn daarna doorgegaan met Crysis terwijl Ubisoft de Far Cry franchise / naam verder doorontwikkelde (omdat ze eigenaar van de naam waren).

Helaas is Crytek nooit echt losgelopen en zijn ze naar het lauwe Crysis 2 nooit echt meer bekend geworden. Ook hun engine is maar matigjes verkocht, enige spel dat ik nog ken is Kingdom Come en dat is niet bepaald goede reclame voor de engine (performance en visuals zijn matig).

Ik lees wel dat ze nog games uitgebracht hebben; Hunt: Showdown, een spirituele opvolger van Darksiders, maar ik geloof niet dat die super populair is. En ze hebben blijkbaar begin dit jaar Crysis 4 aangekondigd, maar dat is me volledig voorbijgegaan.

[Reactie gewijzigd door YopY op 23 juli 2024 19:05]

yo0k @YopY1 december 2022 21:38
Hunt: Showdown is toch wel behoorlijk populair hoor (op dit moment plek 65 in de steam charts). Begin 2018 uitgebracht, maar vooral de laatste 2 jaar succesvol: https://steamcharts.com/app/594650

En volgens dit artikel van augustus zal het in juli in de top 25 a top 20 hebben gestaan in de Steam charts: https://www.gamepressure....ty-record-on-steam/z34807
Niet slecht voor een enigszins niche speltype: voor zover ik het begrijp met een klein team op een monster jagen tegen een andere teams, waarbij je dus tegen zowel het monster als de andere teams strijdt, in een soort (niet huidige tijd) wild west setting.

Ze hadden ook nog Ryse: Son of Rome, destijds (2014) een grafisch indrukwekkend spel, vergelijkbaar met Far Cry 1 en de Crysis games voor hun tijd, maar volgens mij is dat inderdaad geen groot success geweest. https://steamcharts.com/app/302510

Ze hebben wat ik me ervan kan herinneren veel geld verloren op Crysis 2 en vooral 3. Ik weet nog dat ik Crytek's website checkte nadat ik in de credits (en daarna op de website) zag hoeveel mensen er aan Crysis 3 hadden gewerkt. Ze zijn daar echt te overmoedig mee geweest. Grote development afdelingen en andere teams op meer dan 8 locaties of zo. Moet een megaproject zijn geweest. Kan me voorstellen dat Call of Duty games tegenwoordig ook zo gemaakt worden, alleen heb je met dat spel meer de zekerheid dat de kosten ook gedekt worden.

Wat ze volgens mij zouden moeten doen, is weer een game maken zoals de eerste helft van Crysis 1, waarbij je voornamelijk tegen andere mensen vecht. Als je in een FPS tientallen soldaten verslaat, dan ben je tenslotte een soort van super soldaat en dat was in de eerste helft (voordat de aliens kwamen) ook exact de settings. Het wordt dan meer een Call of Duty. Zal niet iedereen toejuichen, maar het nano-suit verklaart wel heel goed waarom de balans zo ligt en je dus kleine legers professionele soldaten verslaat in je eentje, iets wat bij Call of Duty zelf een stuk lastiger verklaarbaar is. De aliens in Crysis 1 verpestte het voor veel mensen, is wat ik van veel mensen heb gelezen. Crysis 2 en 3 corrigeerden dat niet helemaal, want nog steeds veel aliens (ondanks ander type). En de mensen in 2 en 3 waartegen je vocht hadden ook allemaal een soort van Halo Master Chief pakjes aan, waardoor het toch weer anders is en minder realistisch aanvoelt, ondanks dat het voor de tijd waarin het zich afspeelde en de armor die nodig is om je een beetje te reden in dat slagveld ook weer niet helemaal out of balance was.

[Reactie gewijzigd door yo0k op 23 juli 2024 19:05]

Jumpman @huyanglee30 november 2022 13:20
Tussendoor is er ook nog Far Cry Primal geweest.

Maar inderdaad het is zoveel van hetzelfde allemaal, ook ik ben afgehaakt. En het kan beter, dat bewijst Horizon Zero Dawn en Horizon Forbidden West.
Alxndr @Jumpman30 november 2022 13:31
"En het kan beter, dat bewijst Horizon Zero Dawn en Horizon Forbidden West."

Forbidden West nog niet gespeeld, maar zou Horizon tegen de tijd dat ze bij de 6 versie zijn ook niet net zo uitgemolken voelen ?
YopY @Jumpman30 november 2022 16:45
Was Far Cry Primal niet een spinoff waar ze de map van FC 3 of 4 pakten en opnieuw gebruikten?
Tripledad65 @huyanglee30 november 2022 13:34
Ik heb ze allemaal gespeeld. De eerste FC was echt iets nieuws. Daarna werd het steeds meer eenheidsworst. Maar wel lekkere eenheidsworst. Ik heb me met elke game goed vermaakt.
Ik heb niet zozeer die ervaring die jij beschrijft dat het steeds slechter werd. Misschien is dat meer iets wat voor jou zo voelt. De herhaling begint jou te vervelen, terwijl de games niet per sé slechter zijn.
Hulleman @huyanglee30 november 2022 13:33
Herkenbaar. FC 5 viel me zo tegen. Deel 6 zag er veelbelovend uit met toffe setting. Toch weer ingetuind om te kopen en ook daar was ik snel op uitgekeken. Wordt tijd dat ze of stoppen of dat ze een paar jaar de tijd nemen om deze franchise opnieuw uit te vinden.
Sniffels @huyanglee30 november 2022 13:34
Koop FarCry6 niet omdat je een UPlay bende moet downloaden om het te kopen/activeren/spelen
Yodocus @huyanglee30 november 2022 13:36
Als je tussendoor ook nog Assassins Creed speelt dan wordt het helemaal veel van hetzelfde.
Alxndr @huyanglee30 november 2022 13:37
Ik wacht (net zoals altijd) tot het in de aanbieding is, zeker omdat Far Cry bekend staat als altijd maar meer van hetzelfde.

Helaas worden PC spellen pas veel later afgeprijst in vergelijking met dezelfde spellen voor consoles. Hier ook weer, het spel is ruim een jaar uit en kost € 15 voor de consoles, maar nog steeds € 60 voor de PC. :( :(
Estel @Alxndr30 november 2022 16:40
De standaard versie van FC6 is al geregeld in de aanbieding geweest voor net geen €20. Volgens mij vorige week zelfs nog.
Sjaakys @huyanglee30 november 2022 14:07
Dan heb je een van de beste helaas overgeslagen. Vooral in die tijd was dat echt een topper. Ik kan me nog goed herinneren hoe mega relealistisch de vlammen en het verspreiden van vuur was in FC2. Die game was zijn tijd ver vooruit.
huyanglee @Sjaakys30 november 2022 15:21
Ik herinner me bij de reviews toen echter dat wanneer je een kamp uitmoordt, 50 meter verdergaat en terugkomt de vijanden allemaal terug spawnden. Toen ik de MediaMarkt stond was het ofwel FC 2 ofwel de eerste Uncharted, heb toen Uncharted gekozen.
DarkeasterB @Sjaakys30 november 2022 15:40
Niet alleen het vuur, maar ook de enemy ai, vijanden die vielen wanneer je ze in hun been schoot om door collegas in dekking gesleept te worden om maar iets te noemen. FC2 was zijn tijd ver vooruit.
Insomnia1988 @huyanglee30 november 2022 14:12
Far Cry 6 is echt voor mij een afknapper geweest, je kunt alleen nog je wapens upgraden.
Geen crafting meer niks, alleen nog maar schieten en dat is het.
yo0k @huyanglee30 november 2022 14:21
Ik vond de games allemaal goed, zeker Far Cry 5, en ook wel Far Cry: New Dawn die daarop voortborduurt qua verhaal. Al heb ik Far Cry 6 nog niet echt gespeeld. Ik denk dat het verhaal je moet aanspreken, want het is inderdaad iedere keer hetzelfde principe in een nieuw jasje. Far Cry 5 vond ik wat dat betreft het coolst. Plus in dat spel hoef je niet meer die saaie towers te beklimmen.

Het verschil zit hem in het verhaal en de specifieke campagne. Als je dat niets vindt, tsja, dan kun je beter een deel spelen waar het verhaal en de specifieke campagne je wel aanspreken, of een ander spel uiteraard.

Ze zouden inderdaad wat meer afwisseling erin kunnen brengen, zonder aan de basisformule van de gameplay te tornen. En dat is volgens mij het veroveren van gebied zodat jouw volk sterker wordt en de tiran uiteindelijk te verslaan. Zaken zoals het verwijderen van die towers van Far Cry 3 en 4 (want dat voelde echt als een domme kopie in Far Cry 4).

Ik snap het management wel, als ze ook aan die basisformule gaan tornen, dan lopen ze misschien te veel risico op een financiele tegenvaller.

Tsja, je weet wat je koopt als je deel 6 van een serie koopt, wat eigenlijk deel 8 of nog meer is, als je Far Cry Primal, Far Cry: New Dawn (qua formaat losstaande games), of zelfs Far Cry Blood Dragon (eerder een add-on) meetelt. Ik kan geen spelserie bedenken met zoveel delen waarbij er echte vernieuwing en een grote koerswijziging heeft plaatsgevonden, al zijn die er misschien wel, zoals Final Fantasy of Resident Evil, maar die hebt ik (bijna) niet gespeeld.

[Reactie gewijzigd door yo0k op 23 juli 2024 19:05]

dartbord @huyanglee30 november 2022 15:17
Ja, dat klinkt herkenbaar.

Ik vond deel 1 leuk tot er gemuteerde wezens op het toneel verschenen, wel uitgespeeld.
Deel 2 vond ik vooral vanwege de oneindig opnieuw spawnende vijanden niet leuk, wel uitgespeeld, maar met enige tegenzin.
Deel 3 vond ik vooral de hoofdrolspelers erg irritant en de game zelf nogal saai / herhalend, met tegenzin uitgespeeld.
Deel 4 heb ik een paar keer een half uurtje proberen te spelen, maar ook daar vond ik de personages niet boeiend en de map met icoontjes uitputtend, niet mee verder gegaan.
Deel 5 vond ik de intro best interessant, maar na het zien van de icoontjes op de map en het simpele herhalende concept van de game die nog steeds intact is ook weer afgehaakt na een paar uur.
Deel 6 heb ik heel even gespeeld toen het gratis te spelen was en wederom, best een interessante intro van de game... maar zodra je dan losgelaten word in de spelwereld is het weer zo een ontzettende copy+pasta eenheidsworst dat ik geen enkele zin heb om dit ooit verder te spelen.
cold_as_ijs @huyanglee30 november 2022 15:39
Ik vond de setting van FC5 juist wel heel goed. Dat de game niet veel anders was dan de 2 voorgangers vond ik nog wel acceptabel. Ik vond de hallucinaties van Faye super vet.

Voor mij was New Dawn de franchise killer. Teveel RPG elementen, irritante patrols die iedere paar minuten spawnde en schijnbaar super turboboost hadden want ze zaten met een grote truck in 2 seconde achter me. Op een gegeven moment maakte ik maar geen gebruik meer van de wegen. Uitgespeeld voor de vorm, maar ging niet van harte

[Reactie gewijzigd door cold_as_ijs op 23 juli 2024 19:05]

Verwijderd @huyanglee30 november 2022 19:13
FarCry 2 is HET spel waar we op LAN parties uiteindelijk nog steeds op uitkomen. De singleplayer is waardeloos, maar de multiplayer is nog steeds briljant.
Lagonas 30 november 2022 12:46
Ik zelf vond Far Cry 6 een van de betere Far cry games, maar de DLC (heb enkel Insanity gekocht) vond ik persoonlijk echt helemaal niks. Deze enkele DLC heeft er voor gezorgd dat ik de andere niet eens overwogen heb.
Jorissie87 @Lagonas30 november 2022 13:51
Grappig, ik vond Far Cry 6 juist echt niet doorheen te komen. Ik heb FC3, Primal, FC5 en FC5 New Dawn met veel plezier meerdere keren uitgespeeld. Op een of andere manier heb ik dat bij FC6 helemaal niet. Ik ben er nu meerder keren voor gaan zitten maar telkens na een minuut of 20 heb ik het wel weer gezien
GekkePrutser
@Jorissie8730 november 2022 16:40
Ik vond Far Cry 6 juist geweldig. Mooie kleurrijke omgeving, leuke personages (bijv. Maximas Matanzas), leuke muziek. En ik vond FC5 juist troosteloos, met die idiote reli's en hun irritante country muziek.

Maar het speelt ook wel mee dat ik in Spanje woon denk ik. Daardoor resoneert het meer (alhoewel Yara op Latijns Amerika / Cuba is gebaseerd). Als je zo'n basis in stilte aanvalt en je ziet die wachtposten een lijk opmerken en gaan van "Coño!!" "Pinga!!" :') :') :')

Het enige dat me echt tegenstond was dat die grote stad puur voor de show was. Ondanks dat ze een heel netwerk van ondergrondse gangen hadden aangelegd, was er bijna niets te doen behalve een paar specifieke missies. Het voelde heel erg aan alsof ze hier grote plannen mee hadden maar deze onder tijdsdruk in de prullenbak waren gegooid. Net zoals de 3 begintrajecten van Cyberpunk 2077, die slaan ook nergens meer op in de release versie.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 19:05]

Kars @Jorissie8730 november 2022 15:11
Hier precies hetzelfde :)
FC3? Heerlijk. Meermaals gespeeld. FC4: Top. Goeie humor ook wel. FC5+ND: Gaaf, mooie setting, nog meer humor en terugkerende personages. ND is een mooie aanvulling.
Maar dan FC6: kan me niet bekoren. Weinig humor (althans niet mijn humor) en een veel te breed verhaal met zielloze side-quests. Gevoelsmatig schiet 't ook niet op...
The Zep Man @Lagonas30 november 2022 13:08
maar de DLC (heb enkel Insanity gekocht) vond ik persoonlijk echt helemaal niks. Deze enkele DLC heeft er voor gezorgd dat ik de andere niet eens overwogen heb.
Ah, je hebt de boodschap over waanzin ter harte genomen. :)
Shiver1976 @Lagonas30 november 2022 13:35
Door schade en schande wordt men inderdaad wijs. Ik heb vele FC maar ook andere Ubisoft games gespeeld. De main game is altijd goed en leuk om te spelen. Toch bij de DLC's was het altijd een teleurstelling. Ik ben dan ook lang geleden al opgehouden met DLC's van Ubisoft games aan te schaffen.
The Zep Man @Shiver197630 november 2022 13:49
Blood Dragon als 'stand-alone DLC' (Far Cry 3 is niet nodig) was niet verkeerd.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 19:05]

Verwijderd 30 november 2022 13:51
Far cry is eigenlijk al jaren hetzelfde, redeljik game, maar niet tegen de hoofdprijs. In de black friday sale heb ik een key gekocht voor 11 euro. En dat doe ik eigenlijk bij elke FC. Vermakelijk, maar geen 50+ euro vermakelijk.,
satoer @Verwijderd30 november 2022 15:47
Nou dit ziet niet bepaald "hetzelfde" uit moet ik zeggen.
HermyH 30 november 2022 14:20
Far Cry 5 arcade, elke dag nieuwe maps om te spelen, geniaal. Of je maakt ze zelf met de map editor. Dit zou deel 6 ook moeten hebben. Nu is het over en uit als je hem uitgespeeld hebt.
Alxndr 30 november 2022 13:15
Zoals ik het begrijp is DLC gewoon betaalde uitbreidingen zoals levels, wapens, skins etc: 1 keer betalen, daarna voor altijd te gebruiken. Maar wat is precies het verschil met een Season Pass? Is dat hetzelfde, maar voor een beperkte tijd en stopt zodra je niet verlengd? Of is het echt wat anders en kun je beide dingen combineren?

Ik wordt zo giftig van dit soort geldklopperij dat ik er altijd zo ver mogelijk bij uit de buurt blijft, maar ik heb tegenwoordig het idee dat als ik de volle prijs voor een spel betaal ik minder dan de helft van de ervaring krijg. Het meest frustrerende is dat ze allerlei opties al in het basis spel laten zien, maar je ze niet kunt gebruiken omdat ze achter een paywall zitten.
huyanglee @Alxndr30 november 2022 13:24
Een season-pass is een pakketje (toekomstige) dlcs / skins / ingame currency / whatever waardoor je wat goedkoper uit bent dan 1 per 1 (na release) te kopen. Risico is wel dat je bij beloofde content niet weet wat je kwaliteitsgewijs mag verwachten, je geld hebben ze toch al.
Alxndr @huyanglee30 november 2022 13:28
Dus permanent en niet iets wat je ieder 'seizoen' opnieuw moet kopen, zoals je iedere maand voor Netflix/Spotify betaald en je niets meer hebt zodra je stopt te betalen?

Cool, weer wat geleerd, thanks.
YopY @Alxndr30 november 2022 16:50
Wel permanent, maar tegenwoordig zijn het vaak "year x passes" waardoor je de content die ze gedurende een jaar ontwikkelen en uitbrengen krijgt. Als een spel en hun DLC / content succesvol blijkt te zijn ook na dat eerste jaar, zullen ze een "year 2" aankondigen en uitbrengen. Volgens mij is Rainbow Six Siege een voorbeeld van een game die nog jaren onderhouden wordt met dat soort zaken.
sjoerddz @Alxndr30 november 2022 13:24
Season pass is over het algemeen alle dlc van een spel.
Linksquest Moderator Spielerij
30 november 2022 13:42
Doet me een beetje denken aan toen die Alien DLC bij Fallout 3, iets heel aparts in een goede game 😝
Nvidiagamer 30 november 2022 14:02
Far Cry 1 was een van mijn favoriete games ever. Na far cry 2 kon het me niet meer boeien.
chaoscontrol 30 november 2022 15:23
Beste Far Cry blijft Blood Dragon!
miknic 30 november 2022 15:45
Far Cry 6 alleen gekocht wegens Gus, maar vond het spel zelf eigenlijk minder sterk dan zijn voorgangers. En de DLC was helemaal om te huilen.

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