Threema introduceert groepsgesprekken en 'forward secrecy'-optie voor berichten

Threema, het bedrijf achter de gelijknamige Zwitserse chatapp die de nadruk legt op privacy en security, heeft de Android-app uitgebreid met ondersteuning voor groepsgesprekken. Daarnaast is perfect forward secrecy nu optioneel beschikbaar voor de end-to-endencryptie bij berichten.

Threema stelt de toevoeging van groepsgesprekken via audio of video beschikbaar in de 5.0-update. Android-gebruikers kunnen na deze update met maximaal zestien participanten deelnemen aan een groepsgesprek in de app. Dit geldt nog niet voor iOS; ondersteuning voor groepsgesprekken voor dit OS volgt op een latere datum.

Volgens het bedrijf is de beveiliging op hetzelfde niveau als die voor een-op-eengesprekken; end-to-endencryptie is bijvoorbeeld gewoon aanwezig en Threema stelt dat de audiovisuele kwaliteit ook niet onderdoet voor die van persoonlijke gesprekken.

Daarnaast brengt de 5.0-update de optie om perfect forward secrecy te activeren voor berichten. Hierbij worden de identiteiten vastgesteld en daarna worden tijdelijke sleutels aangemaakt, gebruikt en weggegooid. Dat betekent dat als een aanvaller een sleutel weet te bemachtigen, het niet zomaar mogelijk is om daarmee ook eerdere berichten te ontsleutelen.