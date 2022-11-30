Taiwan: onze chipsexport kan getroffen worden door chipwetgeving in VS en Europa

De Taiwanese overheid waarschuwt dat de export van technologie en specifiek chips geraakt kan worden door de chipwetgeving die in de Verenigde Staten en Europa van kracht is of nog van kracht moet worden.

Tsai Yu-tai, het hoofd van statistiek van het Taiwanese Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, zegt dat deze wetgeving direct en indirect gevolgen zal hebben voor de export van 'cruciale industrieën in Taiwan', schrijft Bloomberg. Hij spreekt over de 'onzekerheid van deze wetten' en dat die gevolgen zal hebben voor de export van Taiwan. Hoe groot die gevolgen naar verwachting zullen zijn, wordt niet genoemd.

Het gaat hier niet alleen om de Amerikaanse Chips and Science Act, die in augustus in de Verenigde Staten is aangenomen, maar ook om de European Chips Act. Over deze Europese wetgeving is vorige week een akkoord bereikt, al moet het Europees Parlement zich er volgend jaar nog over buigen. Beide wetten bieden onder meer subsidies en belastingvoordelen om de chipssector te stimuleren en producenten te verleiden om in de VS en Europa chips te gaan produceren.

Taiwan is bang dat dit gevolgen zal hebben voor met name TSMC. Het land is bezig met het treffen van voorbereidingen voor zijn eigen belastingvoordelen, maar volgens Tsai zijn die plannen nog niet af. Eerder deze maand kwam Taiwan al wel met het voorstel om bestaande belastingverlagingen uit te breiden voor bedrijven die investeren in technologie en r&d. Daarmee hoopt Taiwan zijn eigen halfgeleiderindustrie te versterken. TSMC is overigens ook al bezig om een chipfabriek in de VS te bouwen.