Taiwan: onze chipsexport kan getroffen worden door chipwetgeving in VS en Europa

De Taiwanese overheid waarschuwt dat de export van technologie en specifiek chips geraakt kan worden door de chipwetgeving die in de Verenigde Staten en Europa van kracht is of nog van kracht moet worden.

Tsai Yu-tai, het hoofd van statistiek van het Taiwanese Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, zegt dat deze wetgeving direct en indirect gevolgen zal hebben voor de export van 'cruciale industrieën in Taiwan', schrijft Bloomberg. Hij spreekt over de 'onzekerheid van deze wetten' en dat die gevolgen zal hebben voor de export van Taiwan. Hoe groot die gevolgen naar verwachting zullen zijn, wordt niet genoemd.

Het gaat hier niet alleen om de Amerikaanse Chips and Science Act, die in augustus in de Verenigde Staten is aangenomen, maar ook om de European Chips Act. Over deze Europese wetgeving is vorige week een akkoord bereikt, al moet het Europees Parlement zich er volgend jaar nog over buigen. Beide wetten bieden onder meer subsidies en belastingvoordelen om de chipssector te stimuleren en producenten te verleiden om in de VS en Europa chips te gaan produceren.

Taiwan is bang dat dit gevolgen zal hebben voor met name TSMC. Het land is bezig met het treffen van voorbereidingen voor zijn eigen belastingvoordelen, maar volgens Tsai zijn die plannen nog niet af. Eerder deze maand kwam Taiwan al wel met het voorstel om bestaande belastingverlagingen uit te breiden voor bedrijven die investeren in technologie en r&d. Daarmee hoopt Taiwan zijn eigen halfgeleiderindustrie te versterken. TSMC is overigens ook al bezig om een chipfabriek in de VS te bouwen.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 30-11-2022 11:10 91

30-11-2022 • 11:10

91

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Staatssteun voor Europese chips

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Reacties (91)

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jaquesparblue 30 november 2022 11:36
Dat is het logische gevolg van deze wetten. Meer lokale productie zodat men niet afhankelijk is van een land wat al 50 jaar een bijl boven het hoofd heeft.

Lullig voor Taiwan, maar dit zijn stappen die al jaren geleden gemaakt hadden moeten worden.

Dat dit negatieve gevolgen heeft voor TSMC is overigens de grootste kul. TSMC is meerdere malen uitgenodigd door de US, met hele grote zakken geld, om productie capaciteit op te bouwen in de US. Ze hebben elke keer nee gezegd.
Blokker_1999
@jaquesparblue30 november 2022 11:54
En aan de andere kant verwacht ik net dat die afhankelijkheid 1 van de redenen is dat de bijl nog altijd niet gevallen is. Van zodra Taiwan minder belangrijk wordt op wereldvlak zal er ook veel minder motivatie zijn om het land met rust te laten vanuit China.

En waarom moet je ingaan op de zakken geld van een ander land? Je zou eens moeten zien wat de VS soms doet als men het omgekeerde probeert, een bedrijf weghalen uit de VS ...
mrbullet @Blokker_199930 november 2022 13:16
Je zou eens moeten zien wat China en Xi doet zodra ze de macht over iemand hebben.
Staatsterroristen van CCP kijken helemaal niet naar afhankelijkheid.
Zodra ze zich machtiger voelen dan de tegenstander slaan ze keihard toe.

Zonder de bescherming van VS was Taiwan en Zuid Korea allang gevallen.

En ja, op dit moment is China vijand nummer 1 voor onze manier van leven. En je moet je vijand niet onnodig rijker en machtiger maken dan nodig.
BlueBird022 @mrbullet30 november 2022 16:22
China wordt onterecht bestempeld als communistisch door pro kapitalistische en Westerse media. China voert in feite hyper kapitalistisch beleid.

Maar daar geeft het Westen natuurlijk geen schuld aan.
mrbullet @BlueBird02230 november 2022 16:31
Ik ben westers en haal mijn nieuws uit westerse bronnen.

Nieuws uit China is helaas niet betrouwbaar gebleken keer op keer. Volgens Chinese media besta je de ene moment, zodra je niet pro-CCP bent gebleken worden je sporen zomaar gewist.

Voordat je weer in verdediging schiet, ik zeg niet dat alle media betrouwbaar is hier in het westen.
Wel dat alle geoorloofde media uit China niet betrouwbaar zijn zodra het vleugje afwijkt van CCP narratief.
orvintax @BlueBird02230 november 2022 18:34
Hun partij heet anders toch echt de Chinese Communist Party. Overigens of we ze nou bestempelen als communisten of hyperkapitalisten maakt niks uit. Het is em te doen om hun walgelijke acties.
BlueBird022 @orvintax30 november 2022 19:06
Klopt hoor. Je moet nooit aan vrijheden en rechten van de bevolking komen. Nooit.

Wel moet je onderscheid maken tussen vrijheid en rechten voor de bevolking en voor grote bedrijven en industrieën.

In Nederland hebben grote bedrijven, industrieën en hun vrienden in Den Haag veel te veel macht gekregen.
Dotz @BlueBird02230 november 2022 21:35
Grote bedrijven hebben hier te weinig macht, vandaar dat bijvoorbeeld Unilever en Shell vertrekken.

Daar gaat de werkgelegenheid, belastinginkomsten en het netwerk.
Verwijderd @orvintax1 december 2022 15:04
Raar dat je met een normaal feit bestempelt wordt met 'ongewenst'.

@BlueBird022, het wordt niet onterecht bestempeld als iets. De CCP is begonnen als communistische ideologie die tot de dag van vandaag nog (theoretisch) staat. Dat men allemaal uitzonderingen en autonome regio's bedenkt om onder de negatieve effecten daarvan uit te komen is niet erg relevant.

Je weet verder trouwens dat 'hyper capitalism' een 'made up word' is? Als eerst gebruikt door Marxisten...
Je argumenteert dus China onterecht een stempel krijgt met de woorden van een propaganda term bedoelt voor het westen...

Maar ach ja, uiteindelijk zijn 'all words made up'.
Niet teveel naar die onzin luisteren, die termen zijn vooral politiek en propaganda.
BlueBird022 @Verwijderd1 december 2022 15:41
Nee, ik kijk naar de feiten. China voert geen communistisch beleid, maar kapitalistisch beleid. Ook staatskapitalisme. Dan kun je China dus niet communistisch noemen. Gewoon de feiten noemen.

Nederland voert bijvoorbeeld autoritair kapitalistisch beleid, waar grote bedrijven en industrieën bescherming van de staat en autoriteiten genieten. Probeer maar eens aangifte te doen tegen een groot bedrijf als alledaagse Nederlander. Lukt niet. Dat lukt opeens wel als het programma Radar langs komt bij de politie met honderduizenden of 1 miljoen kijkers.

Heel raar
Verwijderd @BlueBird0222 december 2022 13:27
Nee, ik kijk naar de feiten.
Ok. Hier heb je feiten ;)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksrepubliek_China
De Volksrepubliek China heeft een sterk gecentraliseerd en autoritair bestuur met een communistische staatsinrichting en een eenpartijstelsel, maar een semi-vrije markt en sterk geïndustrialiseerde en snel groeiende economie.

China voert geen communistisch beleid, maar kapitalistisch beleid
Je kunt helaas niet zomaar zeggen dat als men een kleine semi-vrije markt heeft, dat een land dan kapitalistisch is.

Het rood in hun vlag staat letterlijk voor het communisme. Alle bedrijven van enige grootte hebben automatisch een 'boardmember' aan de tafel van de communistische partij met hogere privileges dan alle andere leden. Alle grote beslissingen over economie en productie worden door de staat bepaald en aangestuurd. Waar is de vrije markt dan? En waarom is de rijkste chinees dan verhuist naar Japan? Er is hier geen vrije markt te bekennen.

Heel raar
Nee, het is niet raar. Het punt wat je benoemt noemt men lobbyen, corruptie en falen van het bureaucratisch systeem. Het heeft ook niets met kapitalisme of communisme te maken. De corruptie in China is gigantisch veel groter dan hier, daar kun je niet eens openbaar je ongenoegen uitspreken over het feit dat een fabriek afval dumpt in de rivier naast je huis. Die fabriek heeft namelijk een ook boardmembers van de CCP... En voor je het weet ben je punten kwijt op de CCP score kaart.
tweakuwe @BlueBird0221 december 2022 04:13
mrbullet heeft het er toch ook niet over dat specifiek communisme ons zou bedrijven? China gaat eerder de weg op van het fascisme van Mussolini waar de overheid en de grote bedrijven hand in hand gaan.
Italian fascism promoted a corporatist economic system whereby employer and employee syndicates are linked together in associations to collectively represent the nation's economic producers and work alongside the state to set national economic policy.
Dit is precies wat de CCP doet, met de communistische partij als de linking association.
zonglew00 @mrbullet30 november 2022 16:49
Kijk eens in je huis van made in china?
Ondertussen zit Duitsland even gas wat te kopen in Qatar.

Wel iemand zwart maken, ondertussen vrolijk diegene rijker maken. Iedereen zat vrolijk in de warme winter van Russische gas en nu niet meer. Zelfs een vliegtuig vol met Nederlanders hielp niet.

De chipwetten verstoren een hoop, en Taiwan heeft er meest last van. Alleen wapens helpt niet.
mrbullet @zonglew0030 november 2022 17:30
Kijk eens in je huis van made in china?
Ondertussen zit Duitsland even gas wat te kopen in Qatar.
Jah ik kijk en zie teveel van made in china in huis. Dat stoort mij ook enorm.
Ik hoop dat met dit soort maatregels daar een eind aan komt.

We moeten meer uitwijken naar andere land, zodat die rijker en machtiger worden om een buffer te vormen tegen China. Zonder de bescherming/dreiging van het westen zou Xi maar al te graag de buurlanden en verder bezetten.

We hebben de afgelopen 30 jaar geprobeert met economische samenwerking. Ipv vriendelijk benadering heeft China zelf gekozen tot vijandelijkheden. We hebben een monster geschapen. Het westen is ook verantwoordelijk om dat monster in bedwang te houden. En monsters luisteren eenmaal naar wapens.
Osiummaster @mrbullet30 november 2022 13:47
Oekraine die hun kernwapens opgaf het perfecte voorbeeld is waarom het een zeer slecht idee is om je machtspositie op te geven. Europa en de VS hebben bewezen onbetrouwbaar te zijn en zich niet aan hun afspraken te houden om Oekraine te verdedigen, noch Rusland die het niet zou binnenvallen.

Taiwan heeft hier weer van geleerd en geeft hun onderhandelingspositie niet op op basis van loze beloftes van het westen.
Yalopa @Osiummaster30 november 2022 14:28
Waar exact heeft Europa beloofd om Oekraïne te verdedigen? (Welk verdrag)

Het land is geen NATO noch EU lid, dus van die kant komt het alvast niet.
ad random @Yalopa30 november 2022 15:22
Waar exact heeft Europa beloofd om Oekraïne te verdedigen? (Welk verdrag)
Dat is toch wat er nu gebeurd met man en macht of heb je dat soms gemist? Zelfs de VS pompt er miljarden in.

Ongeveer 6,5 jaar geleden stemden we als NL tegen het Oekraine referendum en nu doen we alsof het onze grootste vriend is.
Yalopa @ad random30 november 2022 15:42
We hebben er geen militairen in Oekraïne en hebben duidelijk aangegeven dat dat niet gaat gebeuren. Ja we sturen wat wapens en wat humanitaire hulp maar dat is het zowat, dat is niet meer (eigenlijk zelfs minder) dan in andere conflicten waar we een (on)rechtstreeks belang hebben.

Het enige militaire wat we gedaan hebben is de NATO lidstaten die aan het conflict grenzen verstrekt, exact wat je kan verwachten wat de NATO zou doen, volgens de NATO verdragen.
Pyronick @Yalopa30 november 2022 16:39
Het verdedigen niet zozeer, maar als ik het mij goed herinner hebben Rusland, het VK, Frankrijk en de VS veiligheidsgaranties aan Oekraïne beloofd in ruil voor het afstaan van de nucleaire wapens aan Rusland.

Maar het gaat volgens mij niet om artikel 5 Verdrag van Washington achtige constructies maar binnen de kaders van art. 51 van het VN Handvest.
mac1987 @Yalopa30 november 2022 19:11
Waarschijnlijk wordt op het Budapest Memorandum gedoeld. Dat was echter niet geheel Europa, maar de VS, Rusland (...) en het Verenigd Koninkrijk, en later o.a. Frankrijk in zwakkere bewoordingen.
Daarnaast hebben een aantal EU politici sterke taal uitgeslagen tijdens de Euromaidan protesten.
MartijnH333 @Osiummaster30 november 2022 16:08
Oekraine had niet de mogelijkheid om deze wapens te gebruiken. Het is niet zo dat je op een knop drukt en je doel is uitgeschakeld. Je moet al die wapens ook beschermen en onderhouden. Volgens mij hadden ze een deal met Rusland om de wapens af te staan en dat Rusland ze dan niet zou aanvallen (ik heb geen bronnen dus als het niet klopt laat het maar weten).
ikt @jaquesparblue30 november 2022 12:15
TSMC is meerdere malen uitgenodigd door de US, met hele grote zakken geld, om productie capaciteit op te bouwen in de US. Ze hebben elke keer nee gezegd.
Kan prima zo zijn dat de Taiwanese overheid hier ook een vinger in de pap heeft. Als TSMC puur economisch gemotiveerd was en naar de VS zou gaan, brengt dat Taiwan als land in een minder goede positie, want dan wordt de afhankelijkheid van de wereld op Taiwan minder en heeft China minder economische pijn aan een eventuele invasie.
CH4OS @jaquesparblue1 december 2022 00:14
Elke keer nee gezegd? nieuws: TSMC gaat 5nm-chipfabriek bouwen in de Verenigde Staten staat gewoon in de laatste paragraaf...
ejabberd @CH4OS1 december 2022 07:59
Biden zal die site zelfs op 6 december bezoeken.
SnijtraM @CH4OS1 december 2022 08:11
TSMC is dan ook niet hetzelfde als de Taianese overheid. TSMC gaat fabrieken bouwen buiten het land, zal daar waarschijnlijk als bedrijf ook goed geld kunnen verdienen, maar de Taiwanese overheid ziet met lede ogen gebeuren dat hun kroonjuwelen / indirecte verzekering van hun soevereiniteit zachtjes uit hun handen aan het glippen zijn.
Als VS (of Europa) zelf hun chips kunen maken, zullen ze ook militair minder hard gaan lopen om de productie op Taiwanese bodem veilig te stellen.
TechFox 30 november 2022 11:21
De US is zichzelf aan het indekken door de productie van AMSL chips deels naar eigen land of Europa te verplaatsen. Taiwan heeft door AMSL chips de volledige militaire bescherming van US zolang zij volledig afhankelijk zijn van de ASML chips uit Taiwan.

Ik ben benieuwd hoe ver de militaire bescherming van de VS is in de toekomst gaat zijn als zij minder afhankelijk enkel de chips uit Taiwan.
gaskabouter @TechFox30 november 2022 11:38
Ik denk dat de VS slim genoeg is en gewoon aanstuurt op een tsmc buiten Taiwan. Ik hoop alleen dat Europa tijdig aanhaakt, met ASML etc.. Taiwan zal het zo slim moeten spelen dat ze geografisch nodig blijven.

Zodra tsmc Taiwan niet meer nodig heeft en andersom is het gedaan met de veiligheidsgaranties denk ik.....
ELD @gaskabouter30 november 2022 11:52
Ik hoop alleen dat Europa tijdig aanhaakt, met ASML etc..
Het is niet alsof er een alternatief is voor ASML, ze hebben 88% marktaandeel voor DUV en 100% voor EUV.
gaskabouter @ELD30 november 2022 12:08
Als er geen alternatief is is er de te meer reden dat te ontwikkelen of gewoon te kopen. Zo'n vaart zal het misschien niet lopen maar niemand houdt van monopolisten, behalve monopolisten zelf.

Realiseer je dat zelfs BASF overweegt naar de VS over te stappen omdat dat zo gunstig is voor ze.... We moeten echt zelf ontwikkelen, perspectief en klimaat scheppen en niet op onze lauweren gaan rusten omdat we toevallig 1 schakel in de keten beheersen
latka @gaskabouter30 november 2022 12:59
Tot een paar jaar terug was Canon er nog als concurrent. Maar die zijn er mee gestopt omdat het te duur werd. Ik kan me voorstellen dat er voor bepaalde producten dermate hoge kosten/investeringen zijn dat een concurrent het gewoonweg niet red. Chipsproductie lijkt er zo een te zijn waar je niet zomaar instapt en op niveau bent.
Alxndr @gaskabouter30 november 2022 12:20
Slim spelen dat ze geografisch nodig blijven? Wat gaan ze doen, hun eiland dichterbij of verder weg van China slepen? Geografisch ligt Taiwan zeer strategisch, dus Amerika zal er altijd een belang blijven hebben hen te verdedigen, dat staat los van economische perikelen zoals deze.

Trouwens, wat maakt het voor ons in Europa nu uit of chips in Taiwan of de VS gemaakt worden? We moeten ze hoe dan ook toch importeren. En wat betreft ASML, zonder hun machines kunnen ze niets.
gaskabouter @Alxndr30 november 2022 13:10
Als tsmc buiten Taiwan gaat produceren is er geen noodzaak meer Taiwan te beschermen tegen de geografische ambities van China.

Het maakt heel veel uit waar chips geproduceerd worden zolang China deze ambities ten opzichte van Taiwan heeft. Het is nu namelijk gewoon een conflictgebied. De VS heeft enorm veel militaire inzet nodig om China ervan te weerhouden Taiwan binnen te vallen.

De rol van Taiwan in de technische industrie is de enige reden voor het Westen zich in deze ambities te bekommeren. Als die reden wegvalt doordat er ergens anders geproduceerd gaat worden is Taiwan als regio geografisch overbodig voor ons.
Alxndr @gaskabouter30 november 2022 13:20
Geopolitiek draait om heel wat meer dan productie van wat goederen en diensten, zelfs als die goederen cruciaal zijn zoals chips. Eén blik op de wereldkaart en iedereen kan het (militair)strategische belang van Taiwan zien.
Dark Angel 58 @gaskabouter30 november 2022 12:24
Precies... alsof Taiwan toestaat dat TSMC het land mag verlaten... :')
Nee hoor, dan gaan ze pas flink in paniek!!!

Ik zei erg vaak dat hele wereld Rusland EN China ECHT vriend moet houden, want je hebt ze nodig voor wereldvrede... zonder ze dan begint het gedonder! En dat is gebeurd.

Dus gefeliciteerd :')
Geim @Dark Angel 5830 november 2022 12:36
Volgens mij heeft Merkel echt haar best gedaan om Putin te vriend te houden en zie de gevolgen.
Dekaaizer @Geim30 november 2022 13:24
Volgensmij is de oorlog in Oekraïne na Merkel pas echt begonnen...
Geim @Dekaaizer30 november 2022 16:40
De Krim alweer vergeten?
Dekaaizer @Geim30 november 2022 22:05
Daarom ook het "pas echt" de invasie op de krim vond ik weinig weg hebben van een oorlog.
Geim @Dekaaizer1 december 2022 15:21
...de invasie.....
Een invasie (Latijn: invadere = binnendringen) of inval is een militaire actie die bestaat uit het binnengaan van een leger van een gebied dat valt onder een ander land, over het algemeen met als doel het veroveren van het land of het regime te verdrijven.
Dekaaizer @Geim2 december 2022 12:23
Als de invasie de start van de oorlog was waarom vlogen er dan nog passagiers vliegtuigen over die gebieden en waarom worden de mensen die daar toendertijds vochten dan niet als soldaten beschouwd?
Zezura @Dark Angel 5830 november 2022 12:40
Tegelijk hebben zij de westerse wereld ook nodig. Dat beseffen ze wel alleen dat laten ze niet weten.. ze gooien er alleen heel veel staatsschuld in om rechtovereind te blijven.. werkt op korte termijn, niet op lange termijn, ze moeten terug naar Russische en Chinese chips in plaats van onze Snapdragon en Apple M2 chips.. en dat gaat een probleem worden.

Er is een reden waarom de begroting van Rusland ineens zo’n groot gedeelte staatsgeheim is. En dat is niet alleen militair gok ik.

[Reactie gewijzigd door Zezura op 22 juli 2024 16:58]

Geim @TechFox30 november 2022 11:33
Wat zijn ASML chips?
TLLRS @Geim30 november 2022 11:38
Chips gemaakt met machines van ASML
Geim @TLLRS30 november 2022 11:41
Lithografie is maar 1 stap in het productieproces van een chip, maar geen reden om de chip dan een ASML chip te noemen.
pietervanw @Geim30 november 2022 11:41
ASML chips bestaan niet idd, de productie van chips (waar meestal ASML machines voor nodig zijn in 1 of meer van de productiestappen). Chipfabricage is trouwens fascinerend, als je 40 uur over hebt en al een beetje natuurkunde / scheikunde achtergrond hebt: https://www.youtube.com/p...4gSDjK4SiDbhpmpjw31Xyqfo_
Iblies @TechFox30 november 2022 11:32
Deze mededeling kun je niet zien zonder de afgelopen verkiezing;
https://www.reuters.com/w...ns-with-china-2022-11-26/
Taiwan president quits as party head after China threat bet fails to win votes

The main opposition party the Kuomintang, or KMT, was leading or claimed victory in 13 of the 21 city mayor and county chief seats up for grabs, including the capital Taipei, compared to the DPP's five, broadly in line with expectations and similar to the results of the last local elections in 2018.
Mensen die daar wonen zijn daar helemaal niet mee bezig en weten heel goed dat wanneer China (te) hard wordt geraakt, dat ze zelf ook op de blaren gaan zitten.
Met het terug exporteren van alle kennis naar de EU en VS gaan ze zelf ook getroffen worden wat ook logisch is.


Het klinkt allemaal mooi op papier dat “het westen” Taiwan zal beschermen, maar als l een van je grootste inkomstenbronnen gaat verliezen en ook niet meer naar China mag verkopen dan blijft er niks over.
Die optelsom kunnen de Taiwanezen ook maken.
Kevinp @Iblies30 november 2022 11:40
Dat kan zo zijn, maar momenteel is het wel zo dat "we" wel bijna Taiwan onafhankelijk moeten houden. De manier waarop we (iig naar de Pers) met China om gaan lijkt mij niet houdbaar.

China weet ook dat ze niet moeten aanvallen. ik hoop maar dat het weer wat rustiger wordt want al dit spierballen vertoon is vooral leuk voor de politiek. Maar voor geen enkele normale burger komt hier iets goed van.
Iblies @Kevinp30 november 2022 11:55
China hoeft Taiwan niet aan te vallen.


Ze hebben al wat ze willen en dat is dat de Taiwanese economie hard achteruit gaat.
Grote investeren blijven achterwege, internationale mensen blijven weg, etc, etc.
Naar rato zal de banden met China sterker aangezien China oa heel veel agrarische producten afneemt wat arbeidsintensief is en veel meer werk (stemmen) met zich meebrengt.
Tomislav @Iblies30 november 2022 12:52
Datzelfde artikel vertelt ons dat deze uitslagen vergelijkbaar zijn met de voorgaande verkiezingen van 2018, waarna de DPP toch overtuigend het presidentschap behield in 2020 alsook een meerderheid in het parlement. Lokale overheden bepalen niet het buitenlandbeleid en blijkbaar kan het electoraat dat onderscheid maken.
IIIIIIIIIIII @TechFox30 november 2022 11:38
Taiwan heeft de volledige bescherming van de VS omdat de VS de macht van China (haar nieuwe rivaal) wil inperken, niet vanwege de chips. De chips zorgen er juist voor dat China minder snel geneigd is om Taiwan binnen te vallen omdat dit weer grote effect heeft op haar eigen industrie.
De VS zal Taiwan blijven steunen zolang China een rivaal is van de VS.
Fox Hound @IIIIIIIIIIII30 november 2022 11:58
De chips zorgen er juist voor dat China minder snel geneigd is om Taiwan binnen te vallen omdat dit weer grote effect heeft op haar eigen industrie.
Daarom kun je je afvragen hoe ver de VS en Europa moeten willen gaan bij het onafhankelijk worden. Het is hiermee ook een ethisch dilemma.
Alxndr @Fox Hound30 november 2022 12:21
Als de VS en Europa voor zichzelf produceren/niet naar China exporteren, blijft China afhankelijk van Taiwan?
Fox Hound @Alxndr30 november 2022 12:43
Maar dan moeten beiden daar wel voor kiezen natuurlijk. En zelfs als ze dat doen wordt de drempel voor China lager omdat ze Europa en de VS niet meer raken.
Dark Angel 58 @IIIIIIIIIIII30 november 2022 12:27
Taiwan heeft de volledige bescherming van de VS omdat de VS de macht van China (haar nieuwe rivaal) wil inperken, niet vanwege de chips. De chips zorgen er juist voor dat China minder snel geneigd is om Taiwan binnen te vallen omdat dit weer grote effect heeft op haar eigen industrie.
De VS zal Taiwan blijven steunen zolang China een rivaal is van de VS.
Wat je zei klopt helemaal waar... Daarom is verstandig dat Taiwan China echt vriend moet houden!
911GT2 @TechFox30 november 2022 11:45
Het gaat de VS bij Taiwan niet Enkel om de chips. De geografische ligging van Taiwan is extreem belangrijk voor de verdediging van China. Het feit dat de VS met Taiwan een bondgenoot heeft op nog geen 200 km afstand van China is minstens net zo waardevol voor de VS. Ik denk alleen dat ze het niet prettig vinden dat TSMC zo dicht bij China zit.

[Reactie gewijzigd door 911GT2 op 22 juli 2024 16:58]

NoSugar 30 november 2022 11:27
Als ons iets geleerd heeft is dat we te afhankelijk zijn van China en Rusland... We kunnen naief wegkijken en 'Ja, maar Amerika...' roepen, maar feit blijft dat Amerika een betere bondgenoot is dan Rusland/China.
Verwijderd @NoSugar30 november 2022 11:33
Weet jij zeker dat wij te afhankelijk zijn van China en Rusland? In mijn ogen zijn we juist te afhankelijk van USA.
Stel voor dat wij niets van China en Rusland willen importeren, kunnen wij leven? Ja, het zal wel moeilijk zijn maar wij leven het wel, maar.... stel voor:
Als wij zelfde situatie krijgt zoals Rusland (mag niets van USA), zijn we gelijk kapot.
gaskabouter @Verwijderd30 november 2022 11:44
Dat valt denk ik wel mee. Het probleem is niet onze afhankelijkheid van de VS, behalve in militair opzicht dan, maar de macht van de VS. Ze kunnen sancties opleggen die China en Rusland niet kunnen.

Binnen Europa zijn we dan echt groot genoeg onze eigen broek op te houden. En sancties hebben nog nooit een regime change tot resultaat gehad, zie ook Irak, Noord Korea, Iran etc...

Het is juist de bereidheid van landen als China arbeid te verrichten die wij niet willen doen tegen een prijs waarvoor wij het zelf niet willen doen die ons afhankelijk maakt. De VS levert hiervoor geen alternatief
Verwijderd @gaskabouter30 november 2022 11:53
Mee eens, VS kan veel sancties opleggen dan China of Rusland en vandaar vind ik dat wij aan de andere kant ook veel te afhankelijk van VS.

Het klopt dat China gevaarlijk is, en te ver gevorderd op technologisch gebied. Maar zolang de hele wereld maar gretig importeert uit dat land mogen we eigenlijk niet zeuren.

Ik weet niet of een keiharde boycot veel zin heeft (bijv. ruimte station, misschien kunnen ze later zelf de chips maken zonder ons) en wellicht zelfs meer kwaad doet dan goed. De lage lonen daar en arbeidsvoorwaarden(hele Azie) zorgen voor welvaart hier en vandaar zijn er al vele bedrijven gevestigd in China (Vietnam enz) vanwege de kosten.
batjes @gaskabouter30 november 2022 13:10
Sancties zijn ook niet bedoelt om een regime change te veroorzaken. De sancties voor Noord-Korea, Iran etc. bestaan enkel en alleen om die landen klein te houden, zodat ze geen dreiging kunnen vormen voor andere landen.
gaskabouter @batjes30 november 2022 13:15
Sancties hebben twee redenen:

Voorkomen dat landen zich ontwikkelen tot bijvoorbeeld nucleaire natie. Iets waar ze zet waarschijnlijk niet in slagen. Het werkt vertragend maar maakt de ambities meestal alleen maar groter.

Proberen interne spanningen te luxeren waardoor het beleid herzien wordt. Doorgaans door de oppositie te mobiliseren en een ander politiek klimaat af te dwingen. Een regime change dus. Hetzij democratisch danwel vanuit opstand.
Dekaaizer @gaskabouter30 november 2022 13:28
Helaas lijkt dat echter ook niet heel goed te werken. Alleen de vrijheid en hdi gaan er flink op achteruit.
SCS2 @gaskabouter30 november 2022 18:29
Kleine aanvulling, het is nu net alsof we het die landen niet gunnen:
Het zijn dictatoriale staten, met een bestuur die je echt geen nucleaire wapens gunt.

Er zijn al te veel idioten aan de macht die gevaarlijk voor ons, maar ook voor hun eigen mensen zijn.
Zie hoe voorzichtig we moeten zijn omdat dictator Putin over kernwapens beschikt.
maevian @Verwijderd30 november 2022 11:46
Ja wat importeren we dan zo veel meer uit USA als China? Bijna alles rond je heen is in China geproduceerd, uit ISA gebruiken we vooral services
Verwijderd @maevian30 november 2022 11:58
Wat ik bedoeld is de producten van China of Rusland zijn wel vervangbaar en die van VS niet.
Software, hardware, Licenties, misschien zien wij het niet in ons omgeving maar het heeft veel meer effectie.

Dingen die in de background draaien zijn veel belangrijk voor ons.
Alxndr @Verwijderd30 november 2022 12:48
Die dingen die op de achtergrond draaien, draaien op energie en zijn gemaakt van grondstoffen. Het is makkelijker om zonder AWS te functioneren dan zonder Russisch gas, en wat mis jij liever, je smartphone die made in China is, of je social media die made in US is?

En afhankelijk.. software/licenties/diensten zijn te kraken, na te maken of te kopieren, probeer dat eens met een kuub gas of hardware.
Verwijderd @Alxndr30 november 2022 13:50
Nederland heeft genoeg gas, dus op dat gebied zijn we niet echt afhankelijk van Rusland.
Telefoon, die kunnen wij ook kopen die gemaakt is van India, Tailand, Vietnam enz.

Zoals ik eerder zei kunnen wij leven zonder Rusland of China? Ja, het zal wel moeilijk zijn maar wij redden het wel.

Als je niets van VS mag, mogen wij heel veel dingen niet zelf produceren, bijv AMSL... wij kunnen wel chips maken maar mag niet meer (meer details kan jij ook op internet vinden).... Netwerk (KPN) ... Weet jij hoeveel dingen zijn van VS?

Bijv. alle softwares die wij in de Universitei of hogeschool gebruiken, grote klap voor hele educatie.
Wij zijn een handel land, als wij uit swift zijn zoals Rusland, wat voor situatie zullen wij krijgen?

De punt is niet dat wij dit gaan vergelijken tussen VS en Rusland of Chia, de punt is dat wij moeten proberen niet meer afhankelijk zijn van andere partijen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:58]

maevian @Verwijderd30 november 2022 21:29
Het ding is als de handel weg valt tussen de US, mogen we wel weer zelf chips maken, want dan gelden Amerikaanse octrooien hier ook niet meer of hoeven we ze allersinds niet meer te respecteren
DropjesLover @Verwijderd30 november 2022 11:42
Noem iets wat zonder China gemaakt kan worden.
Nog geen paracetamolletje of pcb (weerstandjes, diodes, al dat simpele, domme spul komt uit China).
En die dingen zijn hier echt niet meer zo uit de grond te stampen.
Terwijl we die dingen wel zonder de VS kunnen krijgen.

[Reactie gewijzigd door DropjesLover op 22 juli 2024 16:58]

The Third Man @DropjesLover30 november 2022 15:17
Veel meuk komt tegenwoordig ook uit andere Aziatische landen daar in de buurt. Bijvoorbeeld Maleisie, Vietnam, en Taiwan waar dit artikel over gaat. En al veel langer uit Zuid-Korea en Japan bijvoorbeeld. Het is alleen vaak het goedkoopst uit China, maar betekent zeker niet dat het daar vandaan moet komen en we anders f*cked zijn.
TheDudez @Verwijderd30 november 2022 11:54
We zijn inderdaad afhankelijk van de usa. Maar dat is altijd nog beter dan china en Rusland. We moeten daar zeker wat aan doen.

Maar om je vraag te beantwoorden 90 procent van de zeldzame aardmetale is in controle door China. Ja deze kan je ook binnen Europa en de usa delven. Maar een mijn starten kost ongeveer 10 jaar. Plus milieu schade. En die zeldzame aardmetale hebben we heel hard nodig om klimaat doelen te halen.
ad random @TheDudez30 november 2022 15:25
Ik hoop dat je begrijpt dat je bericht nogal duaal is en een beetje kortzichtig zelfs; ja, we hebben zeldzame aardmetalen nodig om milieudoelen te halen en roep je over de milieuschade.
Geim @NoSugar30 november 2022 11:36
Rusland is nooit een bondgenoot geweest, ja misschien in de 16e eeuw. Maar in het (post) communisme tijdperk echt niet. Als je handel met iemand drijft, ben je nog net direct bondgenoten.
Borgia @NoSugar30 november 2022 12:30
En dus juist meer samenwerken met Taiwan. Erg zonde dit. Volgens mij hebben veel mensen zonder tech achtergrond mee mogen stemmen op deze moties.
rjberg @NoSugar30 november 2022 15:43
Ik denk eigenlijk dat we wereldwijd bondgenoten moeten zoeken, vooral onder landen die nog in ontwikkeling zijn. Daar zijn investeringen in te doen om hun economische vooruitgang te bieden, en ons nieuwe afzetmarkten en (handels)partners. Daarmee kunnen we dan ook sociale afspraken maken om vluchtelingenopvang, mensenrechten, etc.

Bovendien denk ik dat te veel verkarteling met een paar machtsblokken in het nadeel is van ontwikkelingslanden. Alle machtige landen proberen rijker te worden, maar de armen worden zo in de steek gelaten.

Niet dat dit pure liefdadigheid is. Het Marshalplan was iets waar iedereen profijt van had, en het leed tot decennia aan vrede, veiligheid en welvaart.
Kevinp 30 november 2022 11:25
Erg kortzinnig dit eigenlijk. Het rommelt in de wereld omdat het geld heeft gewonnen van je moraal. Nu probeer je je moraal af te kopen door daar nu ineens wel iets om te geven. In plaats van 30 jaar geleden te stoppen met goedkope arbeid. (eigenlijk gewoon slavernij).

Ik ben voor het naar europa en Amerika halen van deze industrie voor een deel. In mijn ogen moet je altijd kritsch kijken naar hoeveel je wil importeren en hoeveel je zelf wil regelen.

Maar de manier waarop vind ik op zijn zachts gezegd kortzinnig.
pietervanw @Kevinp30 november 2022 11:39
Off-topic: ik denk dat je kortzichtig bedoelt.. (of stompzinnig). In beide gevallen ben ik het wel redelijk eens met je punt
Retrospect 30 november 2022 12:11
Het lijkt me dat we ook producten uit Taiwan nog moeten toestaan op de EU markt. Het kan niet zo zijn dat door EU wetgeving Taiwan niet meer kan exporteren en zo te weinig inkomsten genereert om hun defensie op peil te houden. Dan zou het een makkelijke prooi voor een Chinese militaire invasie worden.
lighting_ @Retrospect30 november 2022 12:43
Daar heeft het weinig mee te maken.
US en EU willen op eigen grond een chipindustrie ontwikkelen. Dus de export van TSMC zal daardoor lager worden.
US en EU willen neit afhankelijk worden van 1 land die ook nog eens door China desnoods met geweld overgenomen kan worden.
KKose @Retrospect30 november 2022 12:46
Eu moet zijn eigen chip kunnen maken, Eu eerst.

[Reactie gewijzigd door KKose op 22 juli 2024 16:58]

amigob2 @KKose30 november 2022 13:14
voor dat wij de huidig 5nm in de EU of de US kunnen maken, zit TSMC als weer 2 nodes verder.
Kom niet met Intel, want Intel loopt nog steeds behoorlijk achter op TSMC, Op het moment is de hele wereld afhankelijk met de high end SOC's, CPU's, GPU's, etc . En daar gaat de komende 10 jaar niks aan veranderen.
Alxndr @Retrospect30 november 2022 12:56
De EU volgt/steunt het "één China" beleid en heeft dus geen formele politieke of diplomatieke banden met Taiwan. Alle regels met betrekking tot import/export gelden altijd voor zowel China als Taiwan voor zover ik weet.
Retrospect @Alxndr30 november 2022 13:13
En van dat 1 China beleid moeten we zo snel mogelijk af. Daarmee ondersteunen we enkel de verwerpelijke claim van een communistische dictatuur op een democratisch land.
Alxndr @Retrospect30 november 2022 13:25
claim? democratisch land? Het is geen claim, de CCP is China en daarom is China geen democratisch land.

Ben het er wel mee eens dat we er vanaf moeten, maarja, we moeten Palistina ook een eigen land maken zoals we ooit beloofd hebben, net zoals de Westelijke Sahara.

Dit gaat allemaal in ons leven niet gebeuren, tenzij WW3 uitbreekt.
Retrospect @Alxndr30 november 2022 13:46
Taiwan is een democratisch land. China is een communistische dictatuur. China claimt dat Taiwan geen land is en een provincie van China. En dus gewoon goedschiks of kwaadschiks zich bij China zal voegen.
Alxndr @Retrospect30 november 2022 13:58
ah, ik zat andersom te denken, my bad
NotWise @Retrospect30 november 2022 14:58
Er zijn grote geopolitieke veranderingen gaande op allerlei gebieden. Het (deels) terugdraaien van de (doorgeslagen) globalisering is daar een onderdeel van. Het is vervelend voor Taiwan maar ook voor onze eigen industrie (ASML e.d.) We gaan langzaam naar een nieuwe realiteit.
Roel1966 30 november 2022 19:01
TSMC is overigens ook al bezig om een chipfabriek in de VS te bouwen.
Tja, ik vraag mij af of we hier dan veel mee opschieten als dan buitenlandse bedrijven naar de EU komen en hier fabrieken gaan bouwen. Op die manier blijven toch buitenlandse investeerders de touwtjes hoe dan ook in handen houden. Geen idee hoe dit dan in die nieuwe wet geregeld is en aan welke eisen dan voldaan moet worden.

Maar wat ik mij dan ook af vraag is in hoeverre een land als Nederland daar voordeel van kan hebben als klein land vooral qua oppervlakte. Hier in NL is er gewoonweg geen plek meer voor gigantisch grote chipfabrieken en dit weer plek inneemt voor bebouwing.

Dus tja ik vraag mij wel af of het wel zo verstandig is om alles naar de EU te halen en werkelijk ook alles in eigen hand te gaan nemen. Let wel dat ik ook weer niet pro Taiwan ben en zeker ook wel vind dat er veel te veel maar naar het buitenland gegaan is.

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