OnePlus belooft vanaf 2023 vier OS-upgrades voor 'selectie' van smartphones

OnePlus belooft vanaf 2023 vier besturingssysteemupgrades uit te brengen voor een niet nader toegelichte 'selectie' van smartphones. Daarnaast krijgen deze toestellen vijf jaar lang 'regelmatig' beveiligingsupdates.

OnePlus 11 Pro-renders via OnLeaks/SmartPrix

De Chinese smartphonefabrikant zegt tijdens het OxygenOS Open Ears Forum dat het om een 'selectie' van smartphones gaat, zo citeert 9to5Google. Vermoedelijk refereert OnePlus hiermee aan de duurdere vlaggenschepen, zoals de vermeende komende OnePlus 11-reeks, en niet aan goedkopere series, zoals de Nord-toestellen. Vooralsnog lijkt het erop dat smartphones als de OnePlus 9 en 10 onder het oude updatebeleid van drie Android-upgrades vallen.

De eerstvolgende grote update voor de OnePlus-schil is OxygenOS 13.1, dat ergens in de eerste helft van 2023 uit moet komen. De update zorgt onder meer voor Spotify-ondersteuning op het always-onscherm, verbeterde geheugenprestaties en ruimtelijke audio op basis van Dolby Atmos.

De belofte van OnePlus om meer Android-upgrades te gaan uitbrengen, komt overeen met de releasestrategie van veel concurrenten. Samsung belooft bijvoorbeeld vier jaar een vernieuwd besturingssysteem voor nieuwe S- en Z-seriesmartphones. Google brengt ook vijf jaar beveiligingsupdates uit voor nieuwe Pixel-toestellen, maar belooft slechts drie nieuwe Android-versies.