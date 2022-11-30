OnePlus belooft vanaf 2023 vier OS-upgrades voor 'selectie' van smartphones

OnePlus belooft vanaf 2023 vier besturingssysteemupgrades uit te brengen voor een niet nader toegelichte 'selectie' van smartphones. Daarnaast krijgen deze toestellen vijf jaar lang 'regelmatig' beveiligingsupdates.

OnePlus 11 Pro-renders via OnLeaks
OnePlus 11 Pro-renders via OnLeaks/SmartPrix

De Chinese smartphonefabrikant zegt tijdens het OxygenOS Open Ears Forum dat het om een 'selectie' van smartphones gaat, zo citeert 9to5Google. Vermoedelijk refereert OnePlus hiermee aan de duurdere vlaggenschepen, zoals de vermeende komende OnePlus 11-reeks, en niet aan goedkopere series, zoals de Nord-toestellen. Vooralsnog lijkt het erop dat smartphones als de OnePlus 9 en 10 onder het oude updatebeleid van drie Android-upgrades vallen.

De eerstvolgende grote update voor de OnePlus-schil is OxygenOS 13.1, dat ergens in de eerste helft van 2023 uit moet komen. De update zorgt onder meer voor Spotify-ondersteuning op het always-onscherm, verbeterde geheugenprestaties en ruimtelijke audio op basis van Dolby Atmos.

De belofte van OnePlus om meer Android-upgrades te gaan uitbrengen, komt overeen met de releasestrategie van veel concurrenten. Samsung belooft bijvoorbeeld vier jaar een vernieuwd besturingssysteem voor nieuwe S- en Z-seriesmartphones. Google brengt ook vijf jaar beveiligingsupdates uit voor nieuwe Pixel-toestellen, maar belooft slechts drie nieuwe Android-versies.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 30-11-2022 11:06
47 • submitter: Anonymoussaurus

30-11-2022 • 11:06

47

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (47)

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Senaxx 30 november 2022 11:24
Gezien de rampen die OxygenOS 12 en 13 zijn / waren voor mij geen OnePlus telefoon meer. Ik gebruik mijn huidige OnePlus 8T nog met plezier, maar wel i.c.m. een custom rom. Hierna toch maar voor een pixel telefoon gaan.

En daarbij vergeten ze er even bij te vermelden op wat voor termijn ze de releases willen. Als ze pas met Android 13 komen als Android 14 uit is hoeft het van mij ook niet.

[Reactie gewijzigd door Senaxx op 22 juli 2024 18:22]

deSenna24 @Senaxx30 november 2022 11:38
Idem, gebruik nu een Nord 2 met OxygenOS 12 en ben er ook niet heel tevreden van. Continu meldingen dat apps op de achtergrond onnodig batterij verbruiken, apps na 5 minuten op de achtergrond "killen" en auto-launch die niet werkt,... Al veel geprobeerd en ook de dontkillmyapp website helpt niet.

(nu moet ik wel zeggen dat de batterijduur wel goed is. Met "normaal" gebruik laad ik in de auto 's morgens 45 minuten op tot 100%, eens verbonden met wifi gaat er 25-30% af doorheen de dag en als ik naar huis ga weer 45 minuten opladen, eens thuis weer 100%)
crankthisup @deSenna2430 november 2022 12:12
Vind dit zo bizar om te lezen aangezien OxygenOS 12 gebaseerd zou zijn op ColorOS. Ikzelf gebruik een Oppo toestel met ColorOS en ben uiterst tevreden over de betrouwbaarheid en stabiliteit en heb ook geen van deze issues.

Lijkt er toch op dat ze in het samenvoegen van de twee codebases iets niet helemaal goed hebben gedaan; het lijkt wel alsof er met de Chinese versies is gewerkt zonder de juiste aanpassingen voor Europa toe te passen. Wat ik weet spelen problemen met notifications, background apps and auto-launch wel vaker op Chinese roms, zoals de chinese versies van ColorOS/MIUI etc.

Ik weet dat veel OnePlus gebruikers een automatische afkeer hebben van ColorOS maar vind dit na het gebruiken van meerdere Europese Oppo toestellen echt onterecht. Kan ook een kwestie van smaak zijn en over uiterlijk gaan - maar er is genoeg in te stellen wat mij betreft om het aan ieders smaak aan te passen. De laatste paar jaren was Oxygen ook weggestapt van de 'stock' look van de vroegere OnePlus phones - dus ik zie het probleem daar ook niet zo. Ik snap wel dat het jammer is dat OnePlus z'n eigen identiteit een beetje kwijt is en nu vooral Oppo-achtige toestellen maakt.

Wbt het nieuws over de langere softwareondersteuning - blij dat Samsung een goede standaard heeft neergezet en dat er nu meer merken volgen (Google, OnePlus - hopelijk snel meer).

[Reactie gewijzigd door crankthisup op 22 juli 2024 18:22]

deSenna24 @crankthisup30 november 2022 12:40
Op zich ben ik niet geheel ontevreden over OnePlus, alles werkt vlot en doet het gewoon goed. Alleen het nadeel van die batterijmeldingen en auto-kill krijg ik niet weg. Als ik in de auto Waze gebruik naar het werk ken ik ook gewoon de weg, mijn gsm is locked en gebruik dan ook enkel de audio voor moest er ergens een betere/snellere route zijn, en zo kan ik mijn gsm ook beter opladen. Bij de Huawei geen probleem, maar als ik meer dan 5 minuten rechtdoor rij zonder activiteit van Waze dan springt die ook gewoon af en moet ik mijn gsm unlocken om Waze terug op te starten. Op zich niet heel erg, heeft die altijd al gehad, maar was met de Huawei wel beter, en kan de oplossing op de Oneplus ook niet vinden (app lock, alles power saving uit etc).

Bugs heb ik ook nooit gehad, kan dus ook wel spreken over de betrouwbaarheid en stabiliteit.
Xfade @deSenna241 december 2022 10:38
Je kan gewoon instellen dat hij het niet vraagt voor die apps.
MoonRaven @Senaxx30 november 2022 11:26
Dit is voor mij ook de reden geweest om over te stappen. Ik vond het vroeger altijd erg fijne toestellen, maar goed. Nu heb ik de Pixel 7 Pro en ik zie geen reden meer om terug te gaan.
Bart R @MoonRaven30 november 2022 12:11
Zijn er nog zaken die jullie missen, na de overstap van OnePlus naar pixel? (Mijn 5T houdt het niet lang meer vol op een volle accu en hapert ook steeds vaker.) Ben benieuwd of er nog trade-offs zijn naast de prijs.
Xallistus @Bart R30 november 2022 12:19
Je accu laten vervangen door een originele van Oneplus kan je voor slechts €61,- laten doen bij Thephonelab. Ben super tevreden over deze gasten! Altijd super vriendelijk en perfecte service.
deneys @Bart R30 november 2022 12:52
Mijn volgende wordt sowieso een pixel 8, heb het wat gehad met OnePlus. De vingerafdrukscanner werkt voor geen meter sinds mijn screenprotector er af is (ook na opnieuw instellen), frustrerend. Al de apps clearen werkt ook niet zoals het hoort. De huidige prijzen van OnePlus zijn ook niet meer te verantwoorden om zo'n toestel te kopen naar mijn mening.

Wat ik zeker ga missen aan de OnePlus is de fysieke knop om het toestel op stil te zetten, dat is een topfeature.
MoonRaven @Bart R30 november 2022 13:55
Een aparte ringtone per sim is eigenlijk het enige wat ik echt mis. Al zullen anderen denk ik ook wel de alert slider missen.

Verder werkt de UI veel soepeler en zijn de animaties ook beter.
joop99 @Bart R30 november 2022 15:32
Ik ben heel tevreden met mijn Pixel pro 7, ik mis een paar zaken:
  • Clone apps losse apps werken, minder, zeker op Android 13
  • Ringtone per sim
  • The fysieke geluid uit/DND schakelaar
Menhir @Bart R30 november 2022 15:48
Mijn OnePlus 5T had wat moeite met opladen de laatste tijd. Laden lukte wel maar voor snelladen moest ik altijd wat frutselen aan de kabel. En de accu ging niet lang meer mee. Na flink wat twijfelen dan toch bij OnePlus gebleven (10pro, black friday aanbieding). Ik vind het nog steeds een fijn merk en fijne telefoon. Ondanks dat iedereen klaagt over het nieuwe OS. Heb ik er geen problemen mee.
Anonymoussaurus
@Senaxx30 november 2022 12:09
Als ze pas met Android 13 komen als Android 14 uit is hoeft het van mij ook niet.
Wat? OxygenOS 13 voor de 8-serie is al een tijdje uit hoor, en zo oud is Android 13 nog niet.

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 22 juli 2024 18:22]

pepijnA @Anonymoussaurus30 november 2022 18:11
Idd , op de 8pro ook zeer tevreden en tamelijk snel een update naar 13 gekregen . Niets te klagen :D
bosbode @Senaxx30 november 2022 12:16
Ik heb zelf ook een 8T en draai sinds deze week oxygenOS 13. Ik ben zelf erg tevreden over de update. Nee het is geen 'kale android' meer. Maar het is zeker niet zo'n ramp als bij de upgrade naar oxygenOS 12. Qua bugs werkt alleen 'do not disturb' niet helemaal zoals het zou moeten en zijn er een paar visuele glitches. De batterijduur is ook veel beter, ik zit vandaag op 1d 1h 5m, met 4h 3m screen on time en nog 42% over.

Al twijfel ik ook of mijn volgende toestel een oneplus wordt. Vooral omdat alleen de 'pro' modellen nog een metalen frame hebben, de rest is nu geloof ik van plastic en de 9 miste toen ook OIS enzo (al weet ik niet hoe het met de nieuwere modellen zit). Dus je levert op alle vlakken een beetje kwaliteit in.
MooDyBLueS @Senaxx30 november 2022 13:57
Dat laatste blijft inderdaad een ramp op Android. Ik ben weliswaar zelf een iPhone gebruiker in de eerste plaats, maar heb voor werk een apart toestel nodig en dan kies ik maar al te graag Android, zodat ik beide kan vergelijken en een beetje kan spelen/testen met het Android toestel. Nu kies ik daar omwille van het budget geen high-end toestel voor, maar mijn laatste aanschaf ruim een jaar geleden ben ik zeer tevreden mee: een Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Volgens mij geven ze daar 2 jaar OS updates en 3 jaar elke maand security patches voor. Hij kreeg vrij snel Android 12/MIUI 13, maar de upgrade naar Android 13/MIUI 14 lijkt wel wat langer te duren, desondanks zit ik wel gewoon op de Android security update van 1-11-2022, dus vind ik het wel best. Juist die scheiding tussen OS versie en Security updates vind ik een sterk punt van Android. Zoveel nieuwe features komen er toch niet meer bij anno 2022. Maar toch vind ik wel dat als je in de regionen van €800+ uitgeeft voor een smartphone (ongeacht merk/platform) je wel meer dan 2-3 jaar OS updates moet mogen verwachten. Apple doet dat zelfs met hun SE-lijn van om en nabij €500. Then again, ik heb nu €230 betaald voor de Redmi Note 10 Pro waar ik maar 2 jaar mee hoef te doen, dus dan hoef ik ook niet veel verder te kijken en zou een iPhone SE ondanks de veel langere update support krankzinnig zijn om daar ruim het dubbele voor neer te tellen.
rko4u @MooDyBLueS30 november 2022 16:16
Het klinkt alsof ze al een hoop verbeterd is. Mijn Redmi note 7 uit 2019 heeft als laatste de 1-8-2021 patch gehad. En ook android 10 toen de release candidate van 11 al bijna klaar was. Het update beleid voor midrange toestellen bij Xiaomi is om te huilen.
MooDyBLueS @rko4u1 december 2022 11:13
Het wisselt wel heel erg lijkt het hoor, met name op OS updates. Ik hou ook de Poco en andere toestellen in de gaten en de ene krijgt wel relatief snel de OS update, de andere weer niet. En er lijkt i.t.t. Samsung die gewoon zegt: S-lijn is top-range dus die krijgt 3 jaar OS updates bij Xiaomi geen vaste lijn in te zitten.

En eerlijk is eerlijk: de opvolger van de Redmite Note 10 reeks is ook nog eens hardwarematig slechter op veel gebieden, waardoor zelfs vandaag de dag de 10 de betere deal is eigenlijk. Maar dat staat natuurlijk los van de software, enige wat ik ermee probeer aan te geven is dat Xiaomi's beleid nogal wisselt met betrekking tot wanneer de updates komen.

Android 12 kwam mei 2021 uit vanuit Google, terwijl mijn toestel februari 2022 de MIUI 13/Android 12 update kreeg. Niet slecht voor de prijs, maar een half jaar later kwam Android 13 alweer uit (aug 2022). En gezien de 9 maanden tijd die ze voor die update nodig hebben gehad, zou de Android 13/MIUI 14 update zomaar eens pas rond mei 2023 kunnen uitkomen.
rko4u @MooDyBLueS1 december 2022 14:23
Nee, die update gaat uiteindelijk toch niet door. De note 7 heeft nog lang op de lijst gestaan voor android 11, maar die update is nooit gekomen.
rko4u @Senaxx30 november 2022 16:11
Eens in het jaar is ook regelmatig.
THETCR @Senaxx30 november 2022 16:22
Zelfde bij de OnePlus 6 met OxygenOS 11.
De laatste release bevat een aantal vervelende bugs. Ze besloten die niet te repareren, aangezien ze hadden voldaan aan het ondersteunings termijn.

Vanaf de OPO bij hun gebleven, de OnePlus 6 was voor mij de laatste.
EldraziKlap @Senaxx1 december 2022 09:15
Voor mij hierna ook absoluut geen OP meer. Ik heb sinds de OP1 bij het merk gezeten maar na mijn 8 Pro stap ik echt over.

Vreselijke OS en vreselijke updates. Het was ooit een ijzersterk bedrijf maar ze zijn echt afgegleden.
platvoet 30 november 2022 11:24
Laat OnePlus eerst maar eens zorgen dat de releases die ze doen stabiel zijn. sinds Oxygen OS 12 niets dan issues met mijn One plus Nord en OnePlus Nord CE 2. moet het toestel elke dag herstarten om Bluetooth te laten werken.
MartinPRO @platvoet30 november 2022 11:31
Ik heb een Nord sinds day one en ik heb er nog nooit problemen mee gehad en ik gebruik BT dagelijks in mn auto.
platvoet @MartinPRO30 november 2022 11:56
Ik dacht met de aanschaf van een Nord 2 CE mijn Bluetooth issues op te lossen maar helaas.
Wilt vaak niet verbinden met auto, oordopjes, laptop of andere Bluetooth devices. Moet het toestel herstarten en daarna werkt het weer. Mijn iPhone kan overal moeiteloos mee verbinden dus de end devices zijn het probleem niet.
MartinPRO @platvoet30 november 2022 12:02
Als ik in de auto stap en bluetooth aanzet is de verbinding bijna instant. Zelfde met mn BT Sony oortjes.

Mn vriendin heeft daartegen een iPhone 13 en die moet zij paar keer per dag rebooten, omdat haar bluetooth en wifi ermee kapt. Dit had zij ook met iPhone 12.

Ik denk dat de issues ergens anders liggen. Helaas weet ik niet waar.
haelerien @MartinPRO30 november 2022 13:41
Hier ook een tevreden gebruiker, maar dan van de Nord 2. Ben wel geen power user, maar nog nooit problemen gehad met BT, wifi, batterijduur, ... Alles loopt zoals je het zou mogen verwachten van een telefoon van +- 450 EUR.
Enige minpuntje, althans voor mijn gebruik, zag ik hier al ergens vermeld staan: vaak meldingen dat apps op de achtergrond onnodig batterij verbruiken.
MooDyBLueS @haelerien30 november 2022 14:03
Is daar geen setting voor die je uit kan zetten? Ik ben niet zo bekend met de OnePlus telefoons, maar mijn Xiaomi Redmi Note 10 Pro geeft ook die meldingen (en na langere tijd een app totaal niet te gebruiken trekt ie zelfs rechten zoals background location in), maar ik kan ofwel die hele feature uitzetten ofwel per app instellen.

Zo kan ik No restrictions, Battery saver, Restrict background apps en Restrict background activity kiezen (in volgorde van minst naar meest restrictief).

Zo heb ik een aantal apps die ik écht nodig heb voor werk gewoon uitgeschakeld op dit gebied, maar alle anderen laat ik lekker door het OS beheren. Ik krijg dan soms ook wel een melding dat hij een app naar een andere mode heeft gegooid om batterijverbruik te besparen, wat voor mij gelijk een signaal is om te checken of dat prima is of dat ik dat juist niet wil.
dimitrios007 30 november 2022 11:26
Goedzo, goede ontwikkeling. De rest zal ook volgen en zal Samsung voor 5 jaar os upgrades gaan en 6 jaar security updates. Zo komen we op gelijke voet met Apple.
Yoxt @dimitrios00730 november 2022 11:32
Jammer genoeg staat oneplus bekend voor buggy updates die unstable zijn
MartinPRO @Yoxt30 november 2022 12:03
Ik heb eerlijk gezegd nog nooit een fijner draaiend toestel gehad als Nord die ik als sinds launch dag heb. Denk dat het per user verschilt
Jorrie @MartinPRO30 november 2022 12:10
Sinds Oyxgen12 is het echt een stuk minder geworden. 11 was veel stabieler en gebruiksvriendelijker.
MartinPRO @Jorrie30 november 2022 12:19
Wat is er bij jou niet stabiel? Ik merk werkelijk geen verschil.
Jorrie @MartinPRO30 november 2022 12:39
Apps crashen vaker, in een keer veel meldingen dat apps meer batterij verbruik hebben. Notificaties zijn niet altijd zichtbaar.
Yoxt @MartinPRO1 december 2022 10:42
Ik heb echt slechte ervaringen met de nord vooral hiccups tijdens navigatie (gestures) van paar seconden. Ook is de batterij na 1.5 jaar al 25% zijn capaciteit kwijt dus moet ik hem altijd aan de lader doen
CAPSLOCK2000
30 november 2022 11:32
Vier OS-upgrades / 5 jaar vind ik een mooie periode. Dat is in mijn ogen een goede balans tussen veiligheid, de verwachte levensduur, de mogelijkheid om de toekomst te voorzien/het verleden te corrigeren, en de kosten van het onderhouden van oude software.

Ergens zou ik het mooi vinden om het nog langer te ondersteunen maar dat zou erg duur worden omdat te de doen voor de paar gebruikers met zo'n oude telefoon, en hou ouder de software hoe moeilijker het onderhoud wordt. Zo'n telefoon bevat honderden applicaties en libraries die je allemaal moet onderhouden. Na verloop van tijd zal een deel van de software doodbloeden en zonder beheerder komen te zitten. Dat moet de leverancier dan zelf gaan doen voor oude hardware. In praktijk valt dat nogal tegen.

Overigens ben ik van mening dat het beter zou zijn als de telefoonbedrijven nauwelijks een rol zouden moeten spelen, net zoals bij PC hardware waarop je Windows/Linux kan installeren/updaten zonder 100% afhankelijk te zijn van Dell.
Drivers kun je overlaten aan de fabrikanten van de chips, dat doen ze nu ook al.

Het zou mooi zijn als die telefoonbouwers gaan samenwerken aan het onderhoud van oude software, ze gebruiken immers allemaal ongeveer dezelfde basis (Android) en ongeveer dezelfde chips en dus moeten allemaal ongeveer dezelfde bugs fixen. Wees slim en doe het samen. (Tot op zekere hoogte gebeurt dat al maar dan door Google, dat domineert ook de ontwikkeling van Android, met gevolgen die te groot zijn om hier te bespreken).

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 18:22]

batjes
@CAPSLOCK200030 november 2022 11:54
Android heeft juist zoveel terrein weten te winnen "omdat fabrikanten zich wilden onderscheiden" met eigen Android builds.

Google heeft er ook geen enkele behoefte aan om de verantwoordelijkheid over Android te nemen zoals Microsoft die over Windows heeft.
W3SII 30 november 2022 13:56
Eerlijk gezegd denk ik dat er weinig telefoonfabrikanten zijn zonder issues. Iedereen baseert alles steeds op z'n eigen persoonlijke ervaring die men had met 1 of 2 toestellen, maar dat wil daarom niet zeggen dat een merk of specifiek model compleet op niks trekt en je er maar moet van weg blijven. Vind ik steeds maar wat kortzichtig.

Zoek links en rechts wat rond en ze hebben allemaal wel ergens problemen met upgrades die issues of bricks veroorzaken, hardware issues, kinderziekten, ... of het nu de duurste iPhones zijn of Pixel telefoons (de 6 reeks heeft voldoende issues gekend) of Samsung telefoons, of welk merk/model dan ook. Dat er verschillen in specificaties zijn, dat zeker, maar dat is een andere discussie.

Ikzelf heb een OnePlus 8T (intussen al op Android 13). Sinds de aanschaf van het toestel tot vandaag, nog nul problemen ervaren (meerdere upgrades doorlopen). Alles loopt vlotjes en gebruik dat toestel dagelijks en intensief met 234 apps op geïnstalleerd.
Het nieuwe OxygenOS 13 bevalt mij eigenlijk heel goed. Het is niet als native Android, maar het is zeker geen bloated OS. Alles ziet er heel clean uit.

Goed dat ze een extra OS update bieden, zeker voor de duurdere varianten, maar iets wat me wel blijft storen aan OnePlus is hun beveiligingsupdates. Daar zitten steeds 2 maanden tussen (of zelfs net iets meer). Eigenlijk hadden ze dit ook beter aangepakt in hun nieuwe updatebeleid.

Beveiligingsupdates zijn naar mijn inziens veel belangrijk dan een nieuwe OS upgrade, zeker in het hedendaagse digitale landschap. Op dat vlak denk ik dat Samsung de kroon draagt voor Android, samen naast de Pixel telefoons.
HemenXD 30 november 2022 11:54
na de nord 2 geen oneplus meer voor mij. leuk toestel voor de prijs maar als ik iets meer moet betalen voor software dat wel werkt en optijd uitkomt ipv buggy of lang moeten wachten dan ga ik wel liever apple.
eNaSnI 30 november 2022 14:13
Hoe vaak gaan fabrikanten dit soort 'beloften' nog maken? Ik geloof ze niet meer totdat het tegendeel bewezen is.

Hier een OnePlus 7T Pro uit 2019 toen met Android 10 en draait nu al maar liefst Android 11 ;(
Verwijderd @eNaSnI30 november 2022 16:08
De beloften werken ook niet met terugwerkende kracht helaas. Maar ik neem ook aan dat dit soort beloften gewoon wettelijk te toetsen zijn met een class action. Daarbij, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Een nieuwsbericht waaruit blijkt dat het niet nagekomen wordt en het merk zal voor velen op een zwarte lijst komen, zeker tweakers.
Verwijderd 30 november 2022 14:23
Uhhh, ieder jaar 1 nieuwe Android versie, dus als dat er al 4 zijn, dan zijn we al 5 jaar verder, want ik neem aan dat je niet meteen na een maand al een nieuwe Android krijgt op je telefoon.
Dus dan stoppen ze de ondersteuning van de nieuwste Android versie zo goed als per direct als die er op staat???
Dit komt enorm vaag en raar over!
arnovr 30 november 2022 14:27
Ik heb een 6T, ben er eigenlijk wel blij mee.
Wel android 11, en eigenlijk nooit echt problemen.
Behalve dat inmiddels accu duur wat beperkt is, elke avond opladen is nu wel een vereiste.
Loller1
30 november 2022 14:37
Samsung belooft bijvoorbeeld vier jaar een vernieuwd besturingssysteem voor nieuwe S- en Z-seriesmartphones.
En de A33, A53 en A73.

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