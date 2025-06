Google Pixel 4 en 4XL krijgen nog laatste update

De Google Pixel 4- en 4XL-smartphones hebben van het bedrijf nog een laatste update gekregen, vier maanden nadat de gegarandeerde ondersteuning was afgelopen. De voorlaatste update was in oktober, maar de telefoons krijgen nu ook nog de februaripatches.

De updates zijn te vinden op de daarvoor bestemde pagina's van Google. Het is niet uitzonderlijk dat de zoekgigant nog een update pusht nadat de gegarandeerde periode voor ondersteuning is afgelopen, meldt Android Police. Dat gebeurde ook met de Pixel 3 bijvoorbeeld.

Daarmee is de ondersteuningsperiode voor de smartphones in totaal iets minder dan 3,5 jaar geweest. Voor de Pixel 5-generatie beloofde Google ook nog drie jaar beveiligingsupdates; vanaf de Pixel 6 is die belofte vijf jaar.

Google bracht de Pixel 4-telefoons eind 2019 uit. Het meest onderscheidende was de Soli-radar voor gezichtsherkenning en gebaren. De techniek verdween daarna uit telefoons, maar keerde wel terug in een Nest-thermostaat en Nest Hub.

