Bij sommige telefoons is het vrij eenvoudig om in het kort duidelijk te maken waarom ze interessant zijn. Neem de Pocophone F1 of de recentere Mi 9T Pro van Xiaomi: goede specificaties, zachte prijs, duidelijk verhaal. Ook bij een Samsung Galaxy S10-variant is dat nog relatief eenvoudig: complete allrounder, voor ieder wat wils. Een Pixel-telefoon laat zich echter niet zo gemakkelijk vangen. Je zou kunnen zeggen: pure Android-ervaring met topcamera, maar wat maakt die pure Android-ervaring bij een Pixel dan zo bijzonder? Een telefoon van Motorola of Sony biedt dat ook. Toch is het de software die de Pixel-telefoons in de praktijk zo fijn maakt. In deze review proberen we te vatten wat er fijn is aan de Pixel 4-telefoons.

Natuurlijk gaan we ook in op de mindere kanten en we kunnen je alvast verklappen: die zijn er zeker weer. Het begint al als je naar de feiten kijkt: de specificaties. Telefoons met Snapdragon 855-soc zijn er bijvoorbeeld al een tijd en ook voor veel minder geld beschikbaar. De accucapaciteit van vooral de kleinere Pixel 4 is aan de kleine kant, dus we zijn benieuwd hoe lang hij het in de praktijk volhoudt en natuurlijk wat onze accutests ons te vertellen hebben. Google heeft de gratis Google Foto's-opslag in originele kwaliteit geschrapt en het minimale opslaggeheugen is met 64GB ook al beperkt.

De Pixels moesten het altijd al meer hebben van de software dan van de hardware, maar toch heeft Google dit keer geïnnoveerd. Zo hebben de Pixel 4 en 4 XL een 90Hz-scherm, gezichtsontgrendeling die te vergelijken is met Face ID van Apple en ook een radar in een zeer compacte chip. Ook op hardwaregebied probeert Google zich dus inmiddels te onderscheiden. Of die poging van Google geslaagd is, en natuurlijk of de Pixel 4-smartphones als geheel geslaagd zijn, lees je in deze review.