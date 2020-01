Aantal Pixel 4-gebruikers klaagt dat gezichtsherkenning niet meer werkt

Sommige gebruikers van de Pixel 4 zeggen dat zij hun telefoons niet meer kunnen ontgrendelen met hun gezicht. Het lijkt erop dat dat komt door een update, maar sommige gebruikers zeggen die niet te hebben geïnstalleerd. Het probleem lijkt niet bij heel veel gebruikers voor te komen.

De problemen bestaan al sinds november, schrijft Android Police. De laatste tijd melden echter steeds meer gebruikers het probleem. Het gaat om gebruikers van zowel de Pixel 4 als de Pixel 4 XL. Het probleem blijft meestal bestaan als gebruikers hun telefoon herstarten. De problemen ontstaan als gebruikers hun gezichtsscan opnieuw instellen op de telefoon, nadat zij daar een waarschuwing over krijgen. Er zijn twee soorten waarschuwingen die de gebruikers te zien krijgen, die allebei op hetzelfde neerkomen. In één geval staat er alleen dat de gebruiker de gezichtsscan opnieuw moet proberen, in een andere waarschuwing staat 'hardware niet beschikbaar'.

Hoeveel gebruikers er last hebben van het probleem is niet bekend. Het lijken er niet heel veel te zijn, maar gebruikers op onder andere Reddit en het Pixel-forum schrijven dat ze er last van hebben. In een aantal gevallen lijkt een herstart van de telefoon te helpen, maar in veel andere gevallen niet. Ook het herstellen van de telefoon zou niet altijd werken. Google zegt tegen Android Police dat het de problemen bestudeert.