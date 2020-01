Minister Grapperhaus: Pilot Digitale Deurbel voldoet aan privacywetgeving

Het ministerie van Justitie en Veiligheid weet niet hoeveel pilots er in Nederland worden gehouden met gesubsidieerde digitale deurbellen. Dat ligt bij de gemeentes zelf, schrijft minister Grapperhaus. Hij zegt ook dat het project voldoet aan de privacyregels, maar dat is in tegenspraak met wat de projectleiders zeggen.

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie schrijft dat in antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerlid Chris van Dam. Die stelde de vragen naar aanleiding van berichtgeving van Tweakers over de Pilot Digitale Deurbel. Daarbij worden met internet verbonden deurbellen zoals die van Ring en de Skybell uitgedeeld aan burgers om de veiligheid op straat te verbeteren, wat overigens niet gebeurde. Van Dam wilde van de minister weten hoeveel Nederlandse gemeenten een dergelijke pilot hebben lopen, en of er bij de pilots genoeg over de privacyimplicaties is nagedacht. Grapperhaus zegt in de antwoorden dat hij van vier steden op de hoogte is dat zij een dergelijke pilot hebben lopen. Dat zijn Almere, Nissewaard, Eindhoven en Den Haag, de gemeenten waar Tweakers ook over schreef. Al die gemeenten kregen subsidie van het ministerie voor de uitvoering van de pilot. "Daarnaast het voor gemeenten mogelijk om een project te starten zonder bijdrage van het ministerie", schrijft Grapperhaus. "Mogelijk zijn er meer gemeenten die zelfstandig een project hebben opgezet met digitale deurbellen." Ook Gouda biedt subsidie aan burgers die een deurbel willen aanschaffen.

Grapperhaus zegt dat alle pilots voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hij noemt daarbij specifiek Almere, de gemeente waar de eerste pilot werd gehouden in 2018. "Bij de pilot in Almere is bij de keuze voor het type deurbel en de leverancier rekening gehouden met het opslaan en verzamelen van de beelden en andere data", schrijft de minister. Dat staat haaks op wat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid eerder tegen Tweakers zei. Het CCV is de uitvoerende instantie die verantwoordelijk is voor het uitdelen en installeren van de bellen, en het evalueren van de proef. In Almere werd gebruik gemaakt van de Skybell, een digitale deurbel die geen privacyverklaring heeft. Daar werd voor gekozen omdat dat de enige deurbel was waarbij geen abonnement hoefde te worden afgesloten. "Vooral het budget was belangrijk in die keuze", zei een CCV-medewerker destijds tegen Tweakers. Het CCV was vrijdag niet meer bereikbaar voor commentaar.

De Kamervragen gingen niet over het feit dat de digitale deurbellen veelal op de openbare weg zijn gericht. Dat mag officieel niet. Een camera mag alleen bij een 'zwaarwegend belang' de openbare weg filmen. Als dat gebeurt valt de camera onder de privacywet. Bij de Pilot Digitale Deurbel wordt niet expliciet gezegd dat de camera de weg moet filmen, maar dat wordt wel geïmpliceerd in de doelstelling ervan. Een voorwaarde van deelname is namelijk dat de deurbellen worden aangemeld bij de politiedatabase Camera in Beeld. De Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht houdt op uitvoering van de AVG, zegt niet specifiek te kunnen praten over de Pilot Digitale Deurbel. "De AP heeft dit project niet onderzocht", schrijft een woordvoerder in een reactie aan Tweakers. Wel de toezichthouder dat camera's op de weg niet mogen, en dat overheden dat niet mogen stimuleren. "De politie, een gemeente of een andere partij mag niet stimuleren dat burgers hun camera op de openbare weg richten. Wij spreken regelmatig met de politie en met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over privacyzaken. Ook dit onderwerp kaarten wij aan bij politie en VNG. Want politie en gemeenten moeten weten wat wel en niet mag. En moeten hun burgers ook stimuleren zich aan de AVG te houden."