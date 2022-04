Grapperhaus wil delen privégegevens met intimidatie als doel strafbaar maken

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus wil het verspreiden van iemands privégegevens met intimidatie als doel strafbaar maken. De minister heeft maandag een wetsvoorstel ingediend dat dit moet bereiken.

Volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid komt doxing 'door de opkomst van internet en sociale media' steeds vaker voor, onder andere bij beroepen als hulpverleners, opiniemakers, wetenschappers, journalisten en politici. Doxing is een term voor het moedwillig verspreiden van iemands persoonsgegevens, zoals thuisadressen, met als doel diegene angst aan te jagen of te intimideren.

Momenteel is dit nog niet strafbaar, in tegenstelling tot stalking en bedreiging. Het ministerie van justitie schrijft dat dit komt doordat er bij doxing geen sprake is van 'een bedreiging met een ernstig misdrijf' of 'een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer' van de betrokkene. Met het wetsvoorstel wil minister Grapperhaus deze strafrechtelijke lat lager leggen, zodat doxing kan worden aangepakt met maximaal een celstraf van een jaar.

"Het grote gemak waarmee sommigen denken te kunnen intimideren door privégegevens over anderen te verspreiden is meer dan schofterig", schrijft Grapperhaus in een statement van het ministerie. "Het gaat over de grens van het toelaatbare als mensen in hun leven worden belemmerd, onze agenten worden gehinderd in hun werk en wetenschappers niet meer vrijuit kunnen spreken."

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid schrijft dat er een straf moet komen op 'het verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van identificerende persoonsgegevens van een ander' met als doel om diegene vrees aan te jagen, ernstige overlast te veroorzaken of de betrokkene te hinderen in het uitvoeren van zijn of haar beroep.

Er zijn daarop wel enkele uitzonderingen. "Journalisten en klokkenluiders, die nieuwsfeiten en misstanden openbaar maken, zijn niet strafbaar als de bekendmaking van gegevens noodzakelijk is in het algemeen belang. De bedoeling is immers dan niet om anderen te intimideren", aldus het ministerie.

Naar verwachting zou het wetsvoorstel niet alleen strafrechtelijke vervolging van doxing mogelijk maken. Het zou volgens het ministerie ook slachtoffers weerbaarder moeten maken. Zo moet de wet ervoor zorgen dat mensen gemakkelijker zelf een beroep kunnen doen op internetproviders of onlineplatforms om 'onrechtmatige content' te laten verwijderen.