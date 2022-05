Omstreden wet voor sociale media in Texas wordt van kracht

Een omstreden wet in de Amerikaanse staat Texas die mensen in staat stelt socialemediabedrijven aan te klagen als die hun post verwijderen, is ingegaan. Techbedrijven zijn fel gekant tegen de wet, die een stroom aan rechtszaken op gang kan brengen.

De techbedrijven, verenigd in twee actiegroepen, hebben de hoogste rechtbank in de Verenigde Staten gevraagd om de wet te schrappen, meldt Axios. Door de wet kunnen Texanen bedrijven gaan aanklagen als die hun materiaal verwijderen vanwege het standpunt dat erin wordt verkondigd.

De wet is volgens politici in de staat bedoeld om censuur tegen te gaan. "Elke persoon in deze staat heeft een fundamenteel belang bij de vrije uitwisseling van ideeën en informatie, inclusief de vrijheid van anderen om ideeën en informatie te zenden of te ontvangen." De Republikeinse wetgevers van de staat vermoeden bovendien dat sociale media in hun moderatie een vooroordeel hebben tegen hun ideeën, wat de wet volgens hen noodzakelijk maakt.

De techbedrijven zijn ertegen, omdat een wet van halverwege de jaren negentig juist regelt dat ze vrij zijn van zulke rechtszaken als ze actief modereren. Dat doen alle techbedrijven op hun platforms. Het gaat alleen om platforms met meer dan 50 miljoen gebruikers. De gouverneur van de staat heeft de wet in september vorig jaar al ondertekend. Behalve het beroep op de hoogste rechtbank loopt er ook nog een zaak tegen de wet bij een Texaanse rechtbank.