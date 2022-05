Qualcomm kondigt nieuwe socs vermoedelijk vrijdag aan op eigen evenement

Chipontwerper Qualcomm heeft een evenement aangekondigd voor komende vrijdag. Daarop zal het vermoedelijk nieuwe socs voor smartphones aankondigen. Er gaan al maanden geruchten over een opgevoerde versie van Snapdragon 8 Gen 1.

Qualcomm Snapdragon Night 2022

Qualcomm heeft een uitnodiging gepubliceerd voor Snapdragon Night. Het evenement vindt vrijdagmiddag Nederlandse tijd plaats. Qualcomm zegt niet wat het daar precies wil presenteren, al gaan er al wel enige tijd geruchten over socs voor smartphones die de chipontwerper in de pijplijn heeft zitten.

Zo zou er een Snapdragon 8 Gen 1+ komen, een opgevoerde versie van de Snapdragon 8 Gen 1, die nu al in veel smartphones te vinden is. Wat de precieze verbeteringen zouden zijn, is onduidelijk. Geruchten spreken over bescheiden verbeteringen in cpu- en gpu-prestaties van de soc.

Ook zou er een Snapdragon 7 Gen 1 komen. Het zou de overstap van naamgeving betekenen voor de huidige Snapdragon 700-serie. De 7 Gen 1 zou vier ARM Cortex A710-kernen hebben op 2,36GHz en vier lichtere A510-kernen op 1,8GHz, bijgestaan door een Adreno 662-gpu. Het is onbekend hoe Qualcomm de naamgeving gaat toepassen; in de afgelopen jaren waren er telkens verscheidene socs tegelijk in de 700-serie.