ING Nederland heeft storing met app en internetbankieren

Klanten van ING hebben last van een storing bij de bank. Veel gebruikers melden problemen. Inloggen via de app of website is niet mogelijk. De bank erkent dat er een probleem is en zegt te werken aan een oplossing.

Op de log-inpagina mijn.ing.nl staat dat er 'op dit moment problemen zijn'. De bank meldt dat ook op zijn beschikbaarheidspagina. Door de storing geeft de ING Bankieren-app een foutmelding als klanten proberen in te loggen. Bij allestoringen.nl kwamen er rond 10.15 uur bijna 15.000 meldingen binnen van gebruikers.

Het is niet bekend waar de storing door is veroorzaakt en de bank geeft ook geen informatie over wanneer de storing weer is verholpen. In reacties op Twitter schrijft de bank dat er gewerkt wordt aan een zo snel mogelijke oplossing.