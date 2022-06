SNS Bank, ASN Bank en RegioBank hebben storing

Klanten van de SNS Bank, RegioBank en ASN Bank hebben last van een storing. Veel gebruikers melden problemen. Inloggen via de app of website is niet mogelijk. Ook iDEAL-betalingen lijken niet te werken. De banken werken aan een oplossing.

SNS Bank, ASN Bank en RegioBank bevestigen de storing op hun websites. De online betaaldiensten van de banken zijn daardoor niet beschikbaar. Op Allestoringen komen sinds ongeveer 10.15 uur meldingen over storingen binnen bij SNS Bank, ASN Bank en RegioBank. Gebruikers melden dat ze niet kunnen internetbankieren, zowel via de app als via de website. Op de beschikbaarheidspagina van iDEAL worden ook problemen bij de drie banken vermeld.

Het is niet bekend waardoor de storing is veroorzaakt en de banken geven ook geen informatie over wanneer de storing naar verwachting is verholpen. De SNS Bank schrijft in reacties op Twitter dat er gewerkt wordt aan een oplossing en dat die er zo spoedig mogelijk moet komen.