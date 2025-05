SNS Bank, ASN Bank en RegioBank hebben storing - update

De SNS Bank, ASN Bank en RegioBank hebben momenteel een storing waardoor klanten problemen kunnen ervaren met bankieren via de app en website. De Nederlandse SNS Bank erkent de storing en werkt naar eigen zeggen aan een oplossing.

Klanten van de SNS Bank, ASN Bank en RegioBank melden sinds 12.00 uur via Allestoringen dat online toegang tot de app en website van de respectievelijke banken momenteel niet mogelijk is. Op sociale media erkent de eerstgenoemde bank dat er een storing is. Er is vooralsnog geen oorzaak bekend. Ook laten de bedrijven niets weten over wanneer de problemen naar verwachting opgelost zijn.

Update, 15.26 uur: SNS Bank laat in een tweet weten dat de storing inmiddels verholpen is. Ook op Allestoringen komen er inmiddels geen meldingen van problemen met internetbankieren bij de vermelde banken meer bij. Het zou om een technisch probleem zijn gegaan, maar de bank deelt geen verdere details.