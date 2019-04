ASN-Bank, Regiobank en SNS hebben last van storing internetbankieren

Klanten van ASN-Bank, Regiobank en SNS, drie merken van De Volkbank, hebben sinds dinsdagochtend last van storingen met betrekking tot internetbankieren. Bij de banken is de mobiele app dinsdagmiddag nog niet te gebruiken.

Via Allestoringen is een inventarisatie te zien van klachten op sociale media van klanten van SNS. De storing begon rond 09.00 dinsdagochtend. SNS bevestigde de storing en maakte bekend dat zowel de website als de app niet of slecht bereikbaar waren. Ook de klantendiensten van ASN-Bank en Regiobank lieten klanten weten dat er inderdaad sprake van een storing was.

In de middag was in ieder geval de website van SNS weer bereikbaar voor internetbankieren via Mijn SNS. Via de app werkte internetbankieren nog niet, zo meldden gebruikers. "De app is gedeeltelijk weer storingsvrij, maar nog niet volledig. We doen ons best om dit zo snel mogelijk op te lossen", aldus de webhelpdesk van de bank. Ook bij de Regiobank werkte de site dinsdagmiddag al wel, maar de app nog niet.

ASN-Bank, Regiobank en SNS zijn merken van De Volksbank. Niet bekend is wat de oorzaak is van de storing. Op 13 april had SNS ook al te maken met een storing.