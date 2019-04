SNS kampt vrijdagavond met storing bij internetbankieren

SNS heeft te maken met een storing waardoor klanten niet kunnen internetbankieren via hun smartphone. De storing lijkt vrijdagavond te zijn ontstaan, en de bank heeft de problemen bevestigd. Waardoor het euvel is veroorzaakt, is nog niet bekend.

Veel klanten van SNS lieten op sociale media weten dat ze een foutcode te zien krijgen bij het gebruiken van de SNS-app voor internetbankieren. Na enige tijd bevestigde de bank op Twitter de problemen, en stelde daarbij dat het bij het gebruiken van de app fout gaat, maar dat internetbankieren via de desktop nog wel moet werken.

Verder stelt SNS dat er aan een oplossing voor de problemen wordt gewerkt. Waardoor de problemen initieel zijn veroorzaakt is echter niets bekendgemaakt. Kortstondige problemen bij internetbankieren komen echter bij veel grote banken voor, waarbij in veel gevallen het euvel binnen afzienbare tijd is verholpen.