ASN, SNS en RegioBank hebben storing met website en betaaldiensten

De banken van de Volksbank hebben momenteel last van een storing. Gebruikers melden dat de website, de app en de betaaldiensten van ASN Bank, SNS Bank en RegioBank tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Uit gegevens van Allestoringen.nl blijkt dat de problemen rond 13.30 uur zijn begonnen. Op moment van schrijven zijn er op deze website al meer dan 2000 meldingen geregistreerd. Het is onduidelijk wat de oorzaak is en wanneer de storing verholpen zal zijn. SNS Bank bevestigt op X dat er een storing is en zegt aan een oplossing te werken.