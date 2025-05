Nederlands techbedrijf Bird vertrekt grotendeels uit Nederland

Het Nederlandse techbedrijf Bird gaat zijn hoofdkantoor in Amsterdam sluiten. Het personeel verhuist naar zeven vestigingen elders in de wereld. Er komt wel een kleiner hoofdkantoor elders in Nederland, maar Bird sluit niet uit dat dit op termijn ook naar het buitenland verhuist.

Uit een interview met medeoprichter Robert Vis in Het Parool blijkt dat er enkel een lokale vestiging met ongeveer 40 medewerkers in Nederland overblijft. Waar die vestiging komt, is niet duidelijk. Die Nederlandse vestiging blijft voorlopig het hoofdkantoor van het bedrijf en zal 200 personeelsleden minder tellen dan dat nu het geval is. Overigens had Bird 'tot voor kort' 600 personeelsleden in Nederland.

Vis sluit niet uit dat dit nieuwe Nederlandse hoofdkantoor op termijn ook verhuist. De medeoprichter zegt dat Birds personeel 'verhuist' naar zeven vestigingen elders ter wereld, waaronder divisies in New York, Istanboel, Dubai en Vilnius. De ceo verwijst onder meer naar wetgeving die Bird zou beperken personeel goed te belonen, strenge ontslagregels en verschillen in Europese en Amerikaanse arbeidscultuur als reden voor het vertrek. "Over vijf tot tien jaar is Nederland zijn concurrentiepositie kwijt", klinkt het.